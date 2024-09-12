Giriş Tarihi: 12.09.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
16:14
Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını yeni bölüm bu hafta var mı, saat kaçta?
Star TV ekranlarında hafta içi her cuma yayınlana Yalın Çapkını dizisiyle ilgili araştırmalar sürüyor. Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin'in oturduğu dizi sezon finalinin ardından 3. sezonu ve yeni bölümleriyle seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Diziye katılan isimler sosyal medyada çok konuşulurken, Seyran ve Ferit aşkının akıbeti merak konusu. Peki, Yalı Çapkını 3. sezon ne zaman başlayacak, yeni bölüm bu hafta var mı, saat kaçta?