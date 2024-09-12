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Giriş Tarihi: 12.09.2024 16:14 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 16:14

Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını yeni bölüm bu hafta var mı, saat kaçta?

Star TV ekranlarında hafta içi her cuma yayınlana Yalın Çapkını dizisiyle ilgili araştırmalar sürüyor. Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin'in oturduğu dizi sezon finalinin ardından 3. sezonu ve yeni bölümleriyle seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Diziye katılan isimler sosyal medyada çok konuşulurken, Seyran ve Ferit aşkının akıbeti merak konusu. Peki, Yalı Çapkını 3. sezon ne zaman başlayacak, yeni bölüm bu hafta var mı, saat kaçta?

Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını yeni bölüm bu hafta var mı, saat kaçta?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını 3. sezon fragmanı yayınlandı. "Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak?" sorusu dizinin sıkı takipçileri tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Birçok yeni ismi bünyesine dahil eden dizinin yeni bölümlerinde işlenecek konular seyircilerin ilgisini çekti. İşte, Yalı Çapkını dizinin yayın tarihi ve detayları haberin devamında...

Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını yeni bölüm bu hafta var mı, saat kaçta?

YALI ÇAPKINI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yalı Çapkını 3. sezon yeni bölümleri 13 Eylül Cuma akşamından itibaren Star TV ekranlarında.

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Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını yeni bölüm bu hafta var mı, saat kaçta?

YALI ÇAPKINI BU CUMA BAŞLIYOR!

74. bölümle başlayacak Yalı Çapkını'nda zaman atlaması yaşanacak. 2 sene geçmiş şekilde başlayacak yeni bölümde farklı karakterler de ortaya çıkacak.

Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını yeni bölüm bu hafta var mı, saat kaçta?

YALI ÇAPKINI 73. BÖLÜM ÖZETİ

Pelin'in hastalık konusunu bildiğini söylemesi Seyran'ı şaşkınlığa uğratırken, bu gelişme ikili arasındaki bir yardımlaşmaya ön ayak olur. Sevdiklerini koruyabilmek için daha güçlü olmaya karar veren Ferit, girdiği bu zorlu yolda en büyük destekçisi Kont Ziya'dan tavsiyeler alır. Ferit, Kont Ziya tarafından bambaşka birine dönüştürülürken, onun hal ve tavırlarındaki bu değişim Seyran'ın hiç hoşuna gitmez ve çareyi Halis Ağa'ya haber vermekte bulur.

Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını yeni bölüm bu hafta var mı, saat kaçta?

Ancak bu hareket, Kont Ziya ve Halis Ağa'yı karşı karşıya getirir. Artık bu kötü gidişata dur deme vaktinin geldiğini anlayan Halis Ağa, Korhan Ailesi'nin üzenleri cezalandırmak için kimsenin tahmin edemeyeceği kadar büyük bir planı devreye sokar. Halis Ağa'nın sona sakladığı asıl sürpriz herkesi şok içinde bırakırken, Seyran ölüm ve yaşam arasında gidip gelmektedir.

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