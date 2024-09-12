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Giriş Tarihi: 12.09.2024 14:55 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 14:55

Yalı Çapkını yeni sezon oyuncuları kimler? Diyar ve Sinan karakteri geliyor! İşte Yalı Çapkını 3. sezon kadrosu

Star TV ekranlarında her hafta cuma günü takip edilen Yalı Çapkını yeni sezon oyuncuları ile birlikte gündemde. Seyran ve Ferit'in aşk hikayesinde farklı bir yol izleyecek yapımda iki karakterin de hayatını başka birinin dahil olduğu görülüyor. Diyar ve Sinan karakteri ön plana çıkanlar arasında. 3. sezon bu hafta başlıyor. Peki; Yalı Çapkını yeni sezon kadrosuna kimler katıldı, kimler diziden ayrıldı?

Yalı Çapkını yeni sezon oyuncuları kimler? Diyar ve Sinan karakteri geliyor! İşte Yalı Çapkını 3. sezon kadrosu

Yalı Çapkını yeni sezon oyuncuları kimler sorusu dizi takipçilerinin gündeminde. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde yer aldığı yapım 74. bölümüyle takip edilecek. Diziye dahil olan yeni isimlerle birlikte ayrılanlar da konuşuluyor. Takipçiler ekran başında. Peki; Yalı Çapkını 3. sezon kadrosunda kimler var?

Yalı Çapkını yeni sezon oyuncuları kimler? Diyar ve Sinan karakteri geliyor! İşte Yalı Çapkını 3. sezon kadrosu

YALI ÇAPKINI BU HAFTA BAŞLIYOR!

Yalı Çapkını 3. sezonu 13 Eylül Cuma günü yayında olacak. 74. bölümle başlayacak yapımda zaman atlaması yapıldı. 2 sene geçmiş şekilde başlayacak yeni bölümde farklı karakterler de ortaya çıkacak.

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Yalı Çapkını yeni sezon oyuncuları kimler? Diyar ve Sinan karakteri geliyor! İşte Yalı Çapkını 3. sezon kadrosu

YALI ÇAPKINI YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Yalı Çapkını yeni sezonda Seyran karakteri için yeni partner düşünüldü. Sinan adıyla kadroya dahil olacak karaktere oyuncu Cem Söküt'ün hayat vereceği iddia edildi.

Yalı Çapkını yeni sezon oyuncuları kimler? Diyar ve Sinan karakteri geliyor! İşte Yalı Çapkını 3. sezon kadrosu

Öte yandan Pelin Akil'in de kadroya girdiği netleşti. Diyar karakterine hayat verecek Akil, Mert Ramazan Demir'in canlandırdığı Ferit'e partner olarak geliyor.

Yalı Çapkını yeni sezon oyuncuları kimler? Diyar ve Sinan karakteri geliyor! İşte Yalı Çapkını 3. sezon kadrosu

Yeni sezonda başka oyuncuların da kadroda yer alacağı konuşuluyor. Ancak isimler henüz sürpriz bırakıldı.

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