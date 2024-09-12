Yalı Çapkını yeni sezon oyuncuları kimler? Diyar ve Sinan karakteri geliyor! İşte Yalı Çapkını 3. sezon kadrosu

Yalı Çapkını yeni sezon oyuncuları kimler sorusu dizi takipçilerinin gündeminde. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde yer aldığı yapım 74. bölümüyle takip edilecek. Diziye dahil olan yeni isimlerle birlikte ayrılanlar da konuşuluyor. Takipçiler ekran başında. Peki; Yalı Çapkını 3. sezon kadrosunda kimler var?