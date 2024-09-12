Giriş Tarihi: 12.09.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
14:55
Yalı Çapkını yeni sezon oyuncuları kimler? Diyar ve Sinan karakteri geliyor! İşte Yalı Çapkını 3. sezon kadrosu
Star TV ekranlarında her hafta cuma günü takip edilen Yalı Çapkını yeni sezon oyuncuları ile birlikte gündemde. Seyran ve Ferit'in aşk hikayesinde farklı bir yol izleyecek yapımda iki karakterin de hayatını başka birinin dahil olduğu görülüyor. Diyar ve Sinan karakteri ön plana çıkanlar arasında. 3. sezon bu hafta başlıyor. Peki; Yalı Çapkını yeni sezon kadrosuna kimler katıldı, kimler diziden ayrıldı?