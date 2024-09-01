Giriş Tarihi: 01.09.2024 01:38
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024
01:39
YALI ÇAPKINI YENİ SEZON TARİHİ | O tarih açıklandı! Yalı Çapkını yeni sezon ayın kaçında başlıyor, bu cuma mı?
Star TV'nin en çok izlenen dizilerinden olan Yalı Çapkını'nın 3. Sezon tarihi gündemde. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor gibi isimlerin paylaştığı dizi 73. Bölümüyle sezon finaline girmişti. Tansiyonun ve gerilimin yüksek olduğu sezon finalinin ardından yeni sezonda olacaklar araştırılmaya başladı. Yeni sezonda diziye dahil olacak isimler ve hikayeleri merakla bekleniyor. Peki, Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman, Seyran ölecek mi? İşte detaylar