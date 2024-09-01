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Giriş Tarihi: 01.09.2024 01:38 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 01:39

YALI ÇAPKINI YENİ SEZON TARİHİ | O tarih açıklandı! Yalı Çapkını yeni sezon ayın kaçında başlıyor, bu cuma mı?

Star TV'nin en çok izlenen dizilerinden olan Yalı Çapkını'nın 3. Sezon tarihi gündemde. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor gibi isimlerin paylaştığı dizi 73. Bölümüyle sezon finaline girmişti. Tansiyonun ve gerilimin yüksek olduğu sezon finalinin ardından yeni sezonda olacaklar araştırılmaya başladı. Yeni sezonda diziye dahil olacak isimler ve hikayeleri merakla bekleniyor. Peki, Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman, Seyran ölecek mi? İşte detaylar

YALI ÇAPKINI YENİ SEZON TARİHİ | O tarih açıklandı! Yalı Çapkını yeni sezon ayın kaçında başlıyor, bu cuma mı?

Star TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden olan Yalı Çapkını'nın 3. Sezonu merakla bekleniyor. Geçtiğimiz sezonda vurucu bir final yapan dizinin yeni sezonda neler olacağı araştırılmaya başladı. Peki, Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman?

YALI ÇAPKINI YENİ SEZON TARİHİ | O tarih açıklandı! Yalı Çapkını yeni sezon ayın kaçında başlıyor, bu cuma mı?

YALI ÇAPKINI YENİ SEZONU NE ZAMAN?
OGM Pictures'ın projesi olan Yalı Çapkını dizisinin yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın yeni sezonu 13 Eylül'de başlayacak.

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YALI ÇAPKINI YENİ SEZON TARİHİ | O tarih açıklandı! Yalı Çapkını yeni sezon ayın kaçında başlıyor, bu cuma mı?

SEYRAN VE FERİT BOŞANIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yalı Çapkını dizisi 2 yıllık zaman atlaması ve yenilenen hikayesiyle ekrana gelecek. Dizide hastalığı yenen ve iyileşen Seyran ile Ferit'in boşanıp yeni hayatlar yaşamaya başlayacak.

YALI ÇAPKINI YENİ SEZON TARİHİ | O tarih açıklandı! Yalı Çapkını yeni sezon ayın kaçında başlıyor, bu cuma mı?

SEYRAN'A YENİ PARTNER

Seyran'ın hayatına aynı zamanda Sinan diye biri girecek. Sinan rolüne de genç oyuncularda Cem Söküt hayat verecek.

YALI ÇAPKINI YENİ SEZON TARİHİ | O tarih açıklandı! Yalı Çapkını yeni sezon ayın kaçında başlıyor, bu cuma mı?

YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Pelin'in hastalık konusunu bildiğini söylemesi Seyran'ı şaşkınlığa uğratırken, bu gelişme ikili arasındaki bir yardımlaşmaya ön ayak olur. Sevdiklerini koruyabilmek için daha güçlü olmaya karar veren Ferit, girdiği bu zorlu yolda en büyük destekçisi Kont Ziya'dan tavsiyeler alır. Ferit, Kont Ziya tarafından bambaşka birine dönüştürülürken, onun hal ve tavırlarındaki bu değişim Seyran'ın hiç hoşuna gitmez ve çareyi Halis Ağa'ya haber vermekte bulur.

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