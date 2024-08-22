Giriş Tarihi: 22.08.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
10:57
Yalı Çapkını yeni sezonda neler olacak? 3. sezondan spoiler: Bir detay hayranları fena kızdıracak!
Gerek konusu gerekse de oyuncu kadrosuyla adından sıkça söz ettiren Yalı Çapkını 3. sezonu ile dönüyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'in paylaştığı yapımda yeni sezon öncesi dizinin hayranları heyecanlandıracak bir spoiler geldi. Üçüncü sezonuyla Star TV ekranlarına gelmeye hazırlanan yapıma dengeleri bozacak bir karakter dahil olurken Seyran ve Ferit cephesinde ise akılalmaz olaylar yaşanacak. Seyfer hayranlarını kızdıracak bu gelişmeler sonrası "Yalı Çapkını yeni sezonda neler olacak, Seyran ve Ferit ayrılacak mı?" sorusu gündeme taşındı. İşte yeni sezondan detaylar...