Yalı Çapkını yeni sezonda neler olacak? 3. sezondan spoiler: Bir detay hayranları fena kızdıracak!

Star TV ekranlarının büyük beğeniyle takip edilen dizisi Yalı Çapkını üçüncü sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye geliyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor'un paylaştığı yapımda yeni sezon öncesi senarist değişikliğine gidilirken senaryoda Seyfer hayranlarını kızdıracak gelişmeler yaşanacak. Zaman atlaması yaşanacak olan dizide Ferit ve Seyran ilişkinde bir kriz ortaya çıkacak. Peki, Yalı Çapkını yeni sezonda neler olacak, Seyran ve Ferit'i neler bekliyor?