Yalı Çapkını’nda Halis Korhan büyük sırrı ne? Orhan ya da Fuat yaşıyor mu? Meğer...

Sezon finalinde yer alan sahnenin ardından ortaya atılan yeni iddia, Yalı Çapkını izleyicilerini çok şaşırttı. Diziye ölerek veda eden Fuat Korhan ve Orhan Korhan karakterlerinin yeni sezonda yeniden dahil olacağı konuşulmaya başlandı. Düşen reytingleri canlandırmak isteyen yapım diziye yeniden hangi oyuncuyu dahil edecek? Halis Korhan'ın sırrı nedir? Orhan ya da Fuat yaşıyor mu?