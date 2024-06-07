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Yalı Çapkını'nda Halis Korhan büyük sırrı ne? Orhan ya da Fuat yaşıyor mu? Meğer...
Giriş Tarihi: 07.06.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
16:39
Yalı Çapkını'nda Halis Korhan büyük sırrı ne? Orhan ya da Fuat yaşıyor mu? Meğer...
Yalı Çapkını sezon finali fragmanı izleyenleri şoke etti. Fragmanda yer alan bir görüntü sonrası bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Orhan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Emre Altuğ geçtiğimiz hafta diziye veda etmişti. Ancak Orhan karakteri için diziye geri mi gelecek iddiaları sosyal medyada yankı uyandırdı. Bir yandan da Emre Altuğ değil de Fuat karakterinin diziye yeniden dahil olacağı söylentileri konuşulmaya başlandı. Peki, Yalı Çapkını'nda Halis Korhan'ın sırrı nedir? Orhan ya da Fuat yaşıyor mu? İşte, detaylar!