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Haberler Yaşam Yalı Çapkını'nın Defne'si Mine Tugay’ın gözlerine ne oldu? Mine Tugay’ın gözlerinde ne var? Açıklama geldi
Giriş Tarihi: 06.01.2023 20:27 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 20:29

Yalı Çapkını'nın Defne'si Mine Tugay’ın gözlerine ne oldu? Mine Tugay’ın gözlerinde ne var? Açıklama geldi

Yalı Çapkını dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan Mine Tugay, estetikli haliyle sosyal medyada çeşitli eleştirilere maruz kalmıştı. Ünlü oyuncu dizinin yayın gününde, gözlerindeki şişliğin bir sağlık sorunundan meydana geldiğini ifade eden bir açıklamada bulundu. Yapımın izleyenleri ise "Yalı Çapkını Mine Tugay'ın gözlerine ne oldu, estetiksiz hali nasıl?" sorularına yanıt aramaya başladı. Güzel oyuncu gerek başarılı oyunculuğu gerekse yaşına meydan okuyan güzelliğiyle sıkça gündeme geliyordu. Peki, Yalı Çapkını Mine Tugay'ın gözlerine ne oldu, gözlerinde ne var? İşte o açıklama ve güzel oyuncunun estetiksiz hali…

Yalı Çapkını’nın Defne’si Mine Tugay’ın gözlerine ne oldu? Mine Tugay’ın gözlerinde ne var? Açıklama geldi

Yalı Çapkını dizisine Defne isimli karakterle katılan Mine Tugay, yeni hali ile izleyenleri şoke etti. Sosyal medyada günlerdir estetik haberleriyle eleştirilerin odağında olan güzel oyuncu, yapılan yorumlara yanıt verdi. Dizinin izleyenleri "Yalı Çapkını Mine Tugay'ın gözlerine ne oldu?" sorularına yanıt ararken Tugay, bunun bir sağlık sorunu olduğunu ifade etti. İşte Yalı Çapkını dizisinin Defne'si Mine Tugay'ın estetik açıklaması ve estetiksiz hali gibi tüm detaylar.

Yalı Çapkını’nın Defne’si Mine Tugay’ın gözlerine ne oldu? Mine Tugay’ın gözlerinde ne var? Açıklama geldi

Cesur paylaşımlarıyla çok konuşulan Mine Tugay son olarak başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisine Defne karakteriyle dahil oldu.

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Yalı Çapkını’nın Defne’si Mine Tugay’ın gözlerine ne oldu? Mine Tugay’ın gözlerinde ne var? Açıklama geldi

Fragmanda Mine Tugay'ın estetikli hali ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

Yalı Çapkını’nın Defne’si Mine Tugay’ın gözlerine ne oldu? Mine Tugay’ın gözlerinde ne var? Açıklama geldi

Sosyal medyada da ilgi çeken olayda birçok iddia ortaya atıldı. Konu ile ilgili ilk açıklama Mine Tugay'dan geldi.

Yalı Çapkını’nın Defne’si Mine Tugay’ın gözlerine ne oldu? Mine Tugay’ın gözlerinde ne var? Açıklama geldi

Tugay açıklamasında, "Herkes konuşmuş madem bir de ben konuşayım dedim:) Sevgili dostlar, ben bir sağlık problemi yaşıyorum. Zamanında yapılan bir dolgunun sol gözümün altında donmas üzerine bir kaç ameliyat olmak zorunda kaldım ve ara ara o bölgede şişmeler ve çökemelr oluyor. "

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