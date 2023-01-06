Haberler Yaşam Yalı Çapkını'nın Defne'si Mine Tugay’ın gözlerine ne oldu? Mine Tugay’ın gözlerinde ne var? Açıklama geldi

Giriş Tarihi: 06.01.2023 20:27 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 20:29

Yalı Çapkını'nın Defne'si Mine Tugay’ın gözlerine ne oldu? Mine Tugay’ın gözlerinde ne var? Açıklama geldi

Yalı Çapkını dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan Mine Tugay, estetikli haliyle sosyal medyada çeşitli eleştirilere maruz kalmıştı. Ünlü oyuncu dizinin yayın gününde, gözlerindeki şişliğin bir sağlık sorunundan meydana geldiğini ifade eden bir açıklamada bulundu. Yapımın izleyenleri ise "Yalı Çapkını Mine Tugay'ın gözlerine ne oldu, estetiksiz hali nasıl?" sorularına yanıt aramaya başladı. Güzel oyuncu gerek başarılı oyunculuğu gerekse yaşına meydan okuyan güzelliğiyle sıkça gündeme geliyordu. Peki, Yalı Çapkını Mine Tugay'ın gözlerine ne oldu, gözlerinde ne var? İşte o açıklama ve güzel oyuncunun estetiksiz hali…