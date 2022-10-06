Yalnız Kurt yeni sezon tarihi belli oldu! ATV’nin Osman Sınav imzalı dizisi Yalnız Kurt 2. sezon ne zaman başlıyor, hangi tarihte?

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran Yalnız Kurt dizisi, 2. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Başrollerinde Cihan Ünal ile Hasan Denizyaran'ın yer aldığı dizinin yeni sezon çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Yalnız Kurt'un merakla beklenen 21'inci bölüm fragmanı yayınlandı. Fragman ile birlikte yeni hikayesi ve oyuncu kadrosu ile izleyici karşısına çıkacak olan dizinin yeni sezon tarihi belli oldu. Peki, Yalnız Kurt yeni sezon ne zaman başlıyor, hangi tarihte? İşte, ATV'nin Osman Sınav imzalı dizisi Yalnız Kurt 2. sezon tarihi…