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Haberler Yaşam Yalnız Kurt yeni sezon tarihi belli oldu! ATV’nin Osman Sınav imzalı dizisi Yalnız Kurt 2. sezon ne zaman başlıyor, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 06.10.2022 19:45 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022 19:46

Yalnız Kurt yeni sezon tarihi belli oldu! ATV’nin Osman Sınav imzalı dizisi Yalnız Kurt 2. sezon ne zaman başlıyor, hangi tarihte?

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran Yalnız Kurt dizisi, 2. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Başrollerinde Cihan Ünal ile Hasan Denizyaran'ın yer aldığı dizinin yeni sezon çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Yalnız Kurt'un merakla beklenen 21'inci bölüm fragmanı yayınlandı. Fragman ile birlikte yeni hikayesi ve oyuncu kadrosu ile izleyici karşısına çıkacak olan dizinin yeni sezon tarihi belli oldu. Peki, Yalnız Kurt yeni sezon ne zaman başlıyor, hangi tarihte? İşte, ATV'nin Osman Sınav imzalı dizisi Yalnız Kurt 2. sezon tarihi…

Yalnız Kurt yeni sezon tarihi belli oldu! ATV’nin Osman Sınav imzalı dizisi Yalnız Kurt 2. sezon ne zaman başlıyor, hangi tarihte?

ATV'nin izlenme rekorları kıran Yalnız Kurt dizisi 2. sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun'un oturduğu, duayen yapımcı ve yönetmen Osman Sınav'ın imzasını taşıyan dizi, yeni sezonunda da aksiyon dolu sahneleriyle nefes kesecek. Cuma akşamlarına damgasını vuran dizinin 21. bölüm fragmanı görücüye çıktı. Heyecanı arşa çıkaran tanıtım ile birlikte Yalnız Kurt'un yeni sezon tarihi netlik kazandı. Peki, Yalnız Kurt yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte, Yalnız Kurt 2. Sezon tarihi ve 21. Bölüm fragmanı…

Yalnız Kurt yeni sezon tarihi belli oldu! ATV’nin Osman Sınav imzalı dizisi Yalnız Kurt 2. sezon ne zaman başlıyor, hangi tarihte?

YANIZ KURT YENİ SEZON TARİHİ NETLEŞTİ!

ATV ekranlarının Türkiye'nin yakın geçmişine ışık tutan Yalnız Kurt dizisi yeni sezon yayın tarihi belli oldu. İşte, Yalnız Kurt yeni sezon yayın tarihi hakkında güncel bilgiler...

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Yalnız Kurt yeni sezon tarihi belli oldu! ATV’nin Osman Sınav imzalı dizisi Yalnız Kurt 2. sezon ne zaman başlıyor, hangi tarihte?

YANIZ KURT DİZİSİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Senaryosunu Murat Koca ve Aybars Bora Kahyaoğlu'nun kaleme aldığı Yalnız Kurt dizisi, yeni sezonda yeni hikayesi ve oyuncularıyla izleyici karşısına çıkacak.

Aksiyon dolu sahneleriyle beğeni toplayan Yalnız Kurt dizisinin 2. sezon yayın tarihi 21. bölüm frgmanı ile belli oldu.

Başrollerinde Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Kürşat Alnıaçık ve Murat Han gibi oyuncuların yer aldığı dizi, 14 Ekim 2022 Cuma akşamı saat 20:00'da ATV ekranlarında olacak.

Yalnız Kurt yeni sezon tarihi belli oldu! ATV’nin Osman Sınav imzalı dizisi Yalnız Kurt 2. sezon ne zaman başlıyor, hangi tarihte?

YALNIZ KURT KONUSU

Etkileyici hikayesi ile yayınlandığı günden beri gündem yaratan Yalnız Kurt dizisi, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alıyor.

Yalnız Kurt yeni sezon tarihi belli oldu! ATV’nin Osman Sınav imzalı dizisi Yalnız Kurt 2. sezon ne zaman başlıyor, hangi tarihte?

Altay, hayatını "Kurdoğlu" namıyla, kafes dövüşleri yaparak kazanmaktadır. Esra, mekanda silahların patladığı bir gece, kaçıp küçük kızına kavuşmak için Altay'dan yardım ister! Çocuğun hayatının tehlikede olduğunu duyan Altay, tereddütsüz kabul eder. Yasadışı dövüş kulübünün sahibi, Esra'nın da sevgilisi olan Doğan peşlerine düşer.

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