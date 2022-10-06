Yalnız Kurt yeni sezon tarihi belli oldu! ATV’nin Osman Sınav imzalı dizisi Yalnız Kurt 2. sezon ne zaman başlıyor, hangi tarihte?

ATV'nin izlenme rekorları kıran Yalnız Kurt dizisi 2. sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun'un oturduğu, duayen yapımcı ve yönetmen Osman Sınav'ın imzasını taşıyan dizi, yeni sezonunda da aksiyon dolu sahneleriyle nefes kesecek. Cuma akşamlarına damgasını vuran dizinin 21. bölüm fragmanı görücüye çıktı. Heyecanı arşa çıkaran tanıtım ile birlikte Yalnız Kurt'un yeni sezon tarihi netlik kazandı. Peki, Yalnız Kurt yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte, Yalnız Kurt 2. Sezon tarihi ve 21. Bölüm fragmanı…