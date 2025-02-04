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Haberler Yaşam Yanlış operasyon sonrası genç kadın felç kalmıştı! Sorulardan kaçtı! Bülent Cihantimur sus pus...
Giriş Tarihi: 04.02.2025 15:50 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 15:50

Yanlış operasyon sonrası genç kadın felç kalmıştı! Sorulardan kaçtı! Bülent Cihantimur sus pus...

Oğlu Timur Cihantimur'un 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduğu trafik kazası sonrası adından sıkça söz ettiren Estetisyen Bülent Cihantimur, bu kez sağlık skandalıyla gündeme bomba gibi düştü. 2022 yılında estetik operasyonu için Bülent Cihantimur'a başvuran Z.T. (26), hayatının kabusunu yaşamış, Cihantimur'un yanlış operasyon sonucu genç kadın felç kalmıştı. Cihantimur ise konuyla ilgili sessizliğini korudu ve adeta sırra kadem bastı.

Batuhan ALTINBAŞ
Yanlış operasyon sonrası genç kadın felç kalmıştı! Sorulardan kaçtı! Bülent Cihantimur sus pus...

SABAH, Cihantimur'un sahibi olduğu hastaneye ulaştı. Cihantimur sağlık skandalı ile ilgili sorularımızı yanıtsız bırakırken, mağdur kadının ameliyatı esnasında Cihantimur'un yanında bulunan asistanları da, konuyla ilgili bilgilerinin olmadığını söyleyerek sorularımızı cevaplamadı.

Yanlış operasyon sonrası genç kadın felç kalmıştı! Sorulardan kaçtı! Bülent Cihantimur sus pus...

2022 yılında yaşanan olayda, Z.T. isimli genç kadın, bir dizi estetik operasyon için Estetisyen Bülent Cihantimur'a başvurdu. Ameliyat masasına sağlam yatan mağdur kadın, kalktığında dayanılmaz ağrılar çekti ve felç kaldı.

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Yanlış operasyon sonrası genç kadın felç kalmıştı! Sorulardan kaçtı! Bülent Cihantimur sus pus...

Z.T.'nin devam eden ağrıları sonucu omurgasına da pil takıldı. 6 yılda bir değiştirilmesi gereken pilin maliyeti ise 1,5 milyon TL. Estetik ameliyat sonrasında çok sayıda ilaca rağmen şiddetli ağrılar çeken Z.T., savcılığa giderek Cihantimur hakkında şikayetçi oldu.

Yanlış operasyon sonrası genç kadın felç kalmıştı! Sorulardan kaçtı! Bülent Cihantimur sus pus...

HEYET RAPORLARI "DOKTOR HATASI" DEDİ

Konuyla ilgili SABAH'a konuşan genç kadın, "Hayatım boyunca hamile kalmam, araba kullanmam, spor yapmam ve buna benzer bir çok şey yapmam yasak. Bülent Cihantimur beni hastaneden attı ve durumumun doktor hatası olduğu tüm heyet raporlarında mevcut." diyerek, hastaneden ve Cihantimur'dan şikayetçi olduğunu söylemişti.

Yanlış operasyon sonrası genç kadın felç kalmıştı! Sorulardan kaçtı! Bülent Cihantimur sus pus...

SUÇLAMALAR KARŞISINDA HALA BİR AÇIKLAMA YAPMADI

SABAH, suçlamalar karşısında Cihantimur'a ulaşmaya çalıştı. Sessiz kalan ve hala herhangi bir açıklama dahi yapmayan Cihantimur'un asistanları da sorulan sorulara geçiştirerek cevap verdi ve konuyla ilgili bilgilerinin olmadığını söyledi.

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