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Yanlış operasyon sonrası genç kadın felç kalmıştı! Sorulardan kaçtı! Bülent Cihantimur sus pus...
Giriş Tarihi: 04.02.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
15:50
Yanlış operasyon sonrası genç kadın felç kalmıştı! Sorulardan kaçtı! Bülent Cihantimur sus pus...
Oğlu Timur Cihantimur'un 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduğu trafik kazası sonrası adından sıkça söz ettiren Estetisyen Bülent Cihantimur, bu kez sağlık skandalıyla gündeme bomba gibi düştü. 2022 yılında estetik operasyonu için Bülent Cihantimur'a başvuran Z.T. (26), hayatının kabusunu yaşamış, Cihantimur'un yanlış operasyon sonucu genç kadın felç kalmıştı. Cihantimur ise konuyla ilgili sessizliğini korudu ve adeta sırra kadem bastı.