Yanlış operasyon sonrası genç kadın felç kalmıştı! Sorulardan kaçtı! Bülent Cihantimur sus pus...

HEYET RAPORLARI "DOKTOR HATASI" DEDİ

Konuyla ilgili SABAH'a konuşan genç kadın, "Hayatım boyunca hamile kalmam, araba kullanmam, spor yapmam ve buna benzer bir çok şey yapmam yasak. Bülent Cihantimur beni hastaneden attı ve durumumun doktor hatası olduğu tüm heyet raporlarında mevcut." diyerek, hastaneden ve Cihantimur'dan şikayetçi olduğunu söylemişti.