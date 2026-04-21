Yapay zekaya sorduk: Sabah bunları tüketenler daha hızlı yağ yakıyor!

Meditasyon yapın

Günde 20 dakika meditasyonun yaşlanmayı yavaşlattığı, konsantrasyonu arttırdığı, bağışıklığı güçlendirdiği, mutluluk hissini beraberinde getirdiği bilimsel olarak kanıtlandı.

Pek çok insan "Ama ben meditasyon yapmayı bilmiyorum" diyerek bu işe hiç girişmiyor.

Sakin bir yer bulun, rahat bir oturma pozisyonu alın, gözlerinizi kapatın ve nefes alıp verişlerinize odaklanın.

Gerisi kendiliğinden gelecek.

İşte bu kadar basit.