Haberler Yaşam Yarasa araştırmasından korkunç bir sonuç çıktı! Tam 39 farklı virüs

Giriş Tarihi: 18.06.2021 09:28 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 10:03

Yarasa araştırmasından korkunç bir sonuç çıktı! Tam 39 farklı virüs

Koronavirüs 2019'un son çeyreğinde hayatımıza girdi ve o günden beri dünyanın üzerine kabus gibi çöktü. Koronanın insanlara bulaşma yolu olarak en büyük sorumlu yarasalar görülüyor. İsviçre'de yer alan Zürih Üniversitesi'nden bilim insanları, yarasaların, insanlar da dahil olmak üzere diğer hayvanlara sıçrayabilecek ve hastalığa neden olabilecek 39 farklı viral aileden virüs barındırdığını keşfetti. İşte şoke edici ayrıntılarla haberin detayları...