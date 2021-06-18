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Haberler Yaşam Yarasa araştırmasından korkunç bir sonuç çıktı! Tam 39 farklı virüs
Giriş Tarihi: 18.06.2021 09:28 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 10:03

araştırmasından korkunç bir sonuç çıktı! Tam 39 farklı virüs

Koronavirüs 2019'un son çeyreğinde hayatımıza girdi ve o günden beri dünyanın üzerine kabus gibi çöktü. Koronanın insanlara bulaşma yolu olarak en büyük sorumlu yarasalar görülüyor. İsviçre'de yer alan Zürih Üniversitesi'nden bilim insanları, yarasaların, insanlar da dahil olmak üzere diğer hayvanlara sıçrayabilecek ve hastalığa neden olabilecek 39 farklı viral aileden virüs barındırdığını keşfetti. İşte şoke edici ayrıntılarla haberin detayları...

Yarasa araştırmasından korkunç bir sonuç çıktı! Tam 39 farklı virüs

Koronavirüsle birlikte adını en sık duyduğumuz canlı oldu. Yarasalardan doğruca insanlara sıçrayarak hastalığa neden olan virüslerin sayısı oldukça az.

Yarasa araştırmasından korkunç bir sonuç çıktı! Tam 39 farklı virüs

Bilim insanları, genellikle yarasalar tarafından taşınan virüslerin bir başka tür aracılığıyla insanlara bulaştığını düşünüyor.

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Yarasa araştırmasından korkunç bir sonuç çıktı! Tam 39 farklı virüs

39 FARKLI VİRAL

Dünya genelinde 177 milyonu aşkın kişinin arasında yer alan yeni tip corona virüsün de benzer bir şekilde yarasalardan konakçı türe, ardından insanlara bulaştığına inanılıyor.

Yarasa araştırmasından korkunç bir sonuç çıktı! Tam 39 farklı virüs

Bilim insanları, 'deki yarasaların insanlara sıçrama yeteneğine sahip olanlar da dahil olmak üzere 39 farklı viral aileden virüs barındırdığını açıkladı. tarafından yapılan çalışmada, ülke genelindeki binlerce yarasadan alınan virüs örneklerinin genetik analizi yapıldı.

Yarasa araştırmasından korkunç bir sonuç çıktı! Tam 39 farklı virüs

7 BİNDEN FAZLA YARASA İNCELENDİ

Bununla birlikte, önceki çalışmalar, birkaç farklı ülkede yarasalar tarafından taşınan virüsleri araştırırken, hiçbiri 'ye odaklanmamıştı. Bu bilgi boşluğunu doldurmak için, Isabelle Hardmeier ve meslektaşları, ülkede yaşayan 7 binden fazla tarafından taşınan virüsleri araştırdı.

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