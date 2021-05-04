Yardım Durumu Kapsam Dışına Çıktı Nedir? Pandemi 1100 TL sosyal yardım durumu kapsam dışına çıktı ne demek, ne anlama geliyor?

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak için 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' adı altında yeni bir yardım programı başlattıklarını bildirdi. Bakan Yanık, söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik olarak ve ayrıca başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını belirtti. Program ile gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydeden Bakan Yanık, "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş "2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye, hane başı 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ile 1100 TL tutarında nakdi destek sağlayacağız" dedi.