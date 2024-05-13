Haberler
Yaşam
Yaren Leylek’ten kötü haber: Bu yıl 13'üncü kez yuvasına gelmişti...
Giriş Tarihi: 13.05.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
13:01
Yaren Leylek’ten kötü haber: Bu yıl 13'üncü kez yuvasına gelmişti...
Bursa'da balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren Leylek'in dostluğu, sınırları aştı. ABD medyasına bile gündem olan Yaren Leylek, bu yıl 13'üncü kez Adem Yılmaz'ın bahçesindeki yuvasına kanat çırptı. Yaren Leylek'in eşi Nazlı ile 4 yavrusunun dünyaya geldiği açıklandı. Ancak bu sabah Yaren Leylek'ten gelen haber, sevenlerini üzdü.