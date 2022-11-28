Yargı 46. bölüm fragmanı izle! Kanal D ile Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

İşinde ve ilişkide dengeyi zar zor kuran başsavcı Pars'ın itibarı basına düşen "adliyede yasak aşk" haberi ile sarsılmak üzeredir, bunun için bir çözüm yolu bulmak üzeredir. Diğer taraftan da Arda olayı ile gerilen Derya-Ceylin ilişkisini dengede tutmak zorundadır.