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Yargı paketi infaz düzenlemesi son durum: 10. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman Meclis'e sunulacak? Gözler TBMM'de!
Giriş Tarihi: 27.05.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
13:21
Yargı paketi infaz düzenlemesi son durum: 10. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman Meclis'e sunulacak? Gözler TBMM'de!
Yargı paketi infaz düzenlemesi gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Geniş kapsamlı yeni yargı paketi hakkında Bakan Yılmaz Tunç çok kısa süre içerisinde yeni yargı paketinin Meclis gündeminde yer alacağını duyurmuştu. Şimdi ise gözler infaz düzenlemesinde mevcut son duruma çevrildi. Peki, 10. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte, detaylar...