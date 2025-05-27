Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Yargı paketi infaz düzenlemesi son durum: 10. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman Meclis'e sunulacak? Gözler TBMM'de!
Giriş Tarihi: 27.05.2025 13:21 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 13:21

Yargı paketi infaz düzenlemesi son durum: 10. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman Meclis'e sunulacak? Gözler TBMM'de!

Yargı paketi infaz düzenlemesi gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Geniş kapsamlı yeni yargı paketi hakkında Bakan Yılmaz Tunç çok kısa süre içerisinde yeni yargı paketinin Meclis gündeminde yer alacağını duyurmuştu. Şimdi ise gözler infaz düzenlemesinde mevcut son duruma çevrildi. Peki, 10. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte, detaylar...

Yargı paketi infaz düzenlemesi son durum: 10. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman Meclis’e sunulacak? Gözler TBMM’de!

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve üzerinde uzun süredir çalışılan 10. Yargı Paketi'nde son durum yakından takip ediliyor. TBMM'ye sunulması beklenen Yargı Paketi'nin Meclis gündemine alınarak komisyonlarda görüşülmesi bekleniyor. Peki, 10. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman Meclis'e sunulacak? Yargı paketi infaz düzenlemesine son durum nedir?

Yargı paketi infaz düzenlemesi son durum: 10. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman Meclis’e sunulacak? Gözler TBMM’de!

10. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve üzerinde uzun süredir çalışılan 10. Yargı Paketi'nin 2025 yılı yaz aylarında TBMM'ye sunulması bekleniyor. Yetkililer, paketin kısa süre içinde Meclis gündemine alınarak komisyonlarda görüşülmeye başlanacağını ifade ediyor. Net tarih henüz açıklanmasa da, sürecin Temmuz-Ağustos 2025 arasında hız kazanacağı tahmin ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yargı paketi infaz düzenlemesi son durum: 10. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman Meclis’e sunulacak? Gözler TBMM’de!

YARGI PAKETİ İNFAZ DÜZENLEMESİNDE SON DURUM

10. yargı paketinin önümüzdeki günlerde TBMM gündeminde yer alması bekleniyor. Geniş kapsamlı yeni yargı paketi hakkında Bakan Yılmaz Tunç 11 Nisan günü, çok kısa süre içerisinde yeni yargı paketinin Meclis gündeminde yer alacağını ayrıca hukuk ve idari yargılama süreçlerini hızlandıracak ikinci bir paketin de yaz döneminde Meclis'e sunulacağını belirtti.

Yeni yargı paketleri ile süreçleri hızlandırmak ve adli teşkilatların kurumsal kapasitesini artırmak amaçlanıyor.

Yargı paketi infaz düzenlemesi son durum: 10. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman Meclis’e sunulacak? Gözler TBMM’de!

BAKAN TUNÇ'TAN YARGI PAKETİ AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Tunç, Hatay'da adalet sarayı temel atma töreninde yeni yargı paketi hakkında konuştu.

Son 23 yılda hukuk ve adalet alanında reform denilebilecek sessiz devrimi hayata geçirdiklerini bildiren Tunç, yargı alanında yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Önemli hedeflerinin olduğuna değinen Tunç, "İlk yargı paketi ceza adaleti sistemiyle ilgili olarak. Soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamasıyla ilgili. Ceza adaletini, suçla mücadeleyi daha etkin hale getirecek. Toplumun huzur ve barışına kasteden suçlar bakımından yeniden değerlendirmeleri sağlayacak önemli düzenlemeler var." bilgisini paylaştı.

Yargı paketi infaz düzenlemesi son durum: 10. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman Meclis’e sunulacak? Gözler TBMM’de!

Dün basında ve bazı televizyon kanallarında, yeni yargı paketi kapsamında ceza adaleti sistemiyle ilgili hazırlanan taslakla ilgili dezenformasyon amaçlı bazı paylaşımlarda bulunulduğuna dikkati çeken Tunç, kesinlikle bunlara inanılmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Neymiş 8 yıl ceza alan 1 yıl yatacakmış, 12 yıl ceza alan 9 ayda çıkacakmış. Böyle bir şey yok. Nereden çıkarıyorsunuz bunları? Tamamen içinden geçtiğimiz kritik dönemde özellikle infaz sistemiyle ilgili olarak toplumdan ve uygulamadan gelen taleplerle ilgili bazı düzenleme hazırlıklarımızı karalamak, vatandaşı yanıltmak ve dezenformasyon amaçlı halkı yanıltıcı bilgileri yayarak birtakım kara propagandalara vesile olmak için yayın yapanlar var. Bunlara kesinlikle itibar etmeyiniz."