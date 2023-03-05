Yargı Pars Savcı diziden ayrıldı mı, çıktı mı? Mehmet Yılmaz Ak Yargı’dan ayrılıyor mu, neden ayrılıyor, hasta mı?

''Çok severek başladım ve hala ilk günkü heyecanımla devam ettiğim hayatımda ve kariyerimdeki etkisini hiçbir zaman unutamayacağım Yargı projesinden erken ayrılmak durumunda kaldığımı üzülerek belirtmek isterim. Ülke olarak hepimizi derinden etkileyen deprem ve sonra süreçte zor günler geçiren ailem ve sevdiklerimi her anlamda yanında olabilmek adına aldığım bu kararı anlayışı saygıyla karşılayan, iki sezondur beraber çalıştığım Ay Yapım ailesine ve tüm ekip arkadaşlarına gönülden teşekkür ederim sunarım…

Benden tüm bu süreç boyunca sevgisini ve ilgisini eksik etmeyen izleyicilere ve dostlarıma ayrıca teşekkür etmek isterim. Son olarak sağlığımla alakalı uzun vadede endişe edilecek ciddi bir durum yoktur. Gündeme böyle bir haberle meşgul ettiğim için özür dilerim…''