Yargı Pars Savcı diziden ayrıldı mı, çıktı mı? Mehmet Yılmaz Ak Yargı’dan ayrılıyor mu, neden ayrılıyor, hasta mı?

Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisi, 5 Mart Pazar akşamı 55. Bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı dizinin yeni bölümü merakla beklenirken izleyicileri üzen bir gelişme yaşandı. İlk bölümden bu yana Pars Savcı karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak'ın diziden ayrılacağı iddia edildi. Sosyal medyanın gündemine oturan iddialara ilişkin yapım şirketinden açıklama geldi. Bu noktada Yargı Pars Savcı diziden ayrılıyor mu sorusu gündemdeki yerini aldı. Konu ile ilgili bir açıklama da Mehmet Yılmaz Ak'dan geldi. Peki, Yargı Pars Savcı diziden ayrıldı mı? Yargı'nın Pars savcısı Mehmet Yılmaz Ak diziden ayrılıyor mu, neden ayrılıyor, hasta mı? İşte yanıtı.