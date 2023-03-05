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Haberler Yaşam Yargı Pars Savcı diziden ayrıldı mı, çıktı mı? Mehmet Yılmaz Ak Yargı’dan ayrılıyor mu, neden ayrılıyor, hasta mı?
Giriş Tarihi: 05.03.2023 15:42 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 15:42

Yargı Pars Savcı diziden ayrıldı mı, çıktı mı? Mehmet Yılmaz Ak Yargı’dan ayrılıyor mu, neden ayrılıyor, hasta mı?

Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisi, 5 Mart Pazar akşamı 55. Bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı dizinin yeni bölümü merakla beklenirken izleyicileri üzen bir gelişme yaşandı. İlk bölümden bu yana Pars Savcı karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak'ın diziden ayrılacağı iddia edildi. Sosyal medyanın gündemine oturan iddialara ilişkin yapım şirketinden açıklama geldi. Bu noktada Yargı Pars Savcı diziden ayrılıyor mu sorusu gündemdeki yerini aldı. Konu ile ilgili bir açıklama da Mehmet Yılmaz Ak'dan geldi. Peki, Yargı Pars Savcı diziden ayrıldı mı? Yargı'nın Pars savcısı Mehmet Yılmaz Ak diziden ayrılıyor mu, neden ayrılıyor, hasta mı? İşte yanıtı.

Yargı Pars Savcı diziden ayrıldı mı, çıktı mı? Mehmet Yılmaz Ak Yargı’dan ayrılıyor mu, neden ayrılıyor, hasta mı?

Kanal D'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Yargı, 55. bölümü ile ekranlardaki yerini alıyor. Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Aslan, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimleri buluşturan diziden izleyicileri şoke eden bir haber geldi. Dizide Pars Savcı karakterini canlandıran Mehmet Yılmaz Ak'ın yapımdan ayrılma kararı aldığı belirtildi. Bu gelişme sonrası seyirciler, Yargı Pars Savcı diziden ayrılıyor mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamaların ardından dizinin başrol karakterlerinden olan Savcı Pars'a hayat veren Mehmet Yılmaz'ın sağlık durumu merak konusu oldu. Peki, Yargı Pars Savcı diziden ayrıldı mı, çıktı mı? Yargı Pars savcıyı canlandıran Mehmet Yılmaz Ak diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı, hasta mı? İşte, peş peşe yapılan o açıklamalar.

Yargı Pars Savcı diziden ayrıldı mı, çıktı mı? Mehmet Yılmaz Ak Yargı’dan ayrılıyor mu, neden ayrılıyor, hasta mı?

YARGI PARS SAVCI DİZİDEN AYRILDI MI? AÇIKLAMA GELDİ!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi ile ilgili ortaya atılan iddia sosyal medyanın gündemine oturdu. İlk bölümden bu yana dizide Savcı PArs karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak'ın projeye veda edeceği öne sürüldü.

Bu noktada dizinin sıkı takipçileri, Yargı Pars Savcı diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı sorularını gündeme taşıdı. Konu ile ilgili ilk açıklama Yargı yapım şirketinden geldi.

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Yargı Pars Savcı diziden ayrıldı mı, çıktı mı? Mehmet Yılmaz Ak Yargı’dan ayrılıyor mu, neden ayrılıyor, hasta mı?

"ÇALIŞMASINA ENGEL OLAN RAHATSIZLIĞINI BELGELEDİ"

Yapım şirketi, Mehmet Yılmaz Ak'ın diziden ayrılacağı yönünde çıkan iddiaları doğruladı.

Veda haberinin duyulmasının ardından konuyla ilgili açıklama yapan Ay Yapım, "Yargı dizimizin oyuncularından Mehmet Yılmaz Ak, yaşadığı sağlık probleminin çalışmasına mani olduğunu belgeleyen uzman doktor raporunu yapım şirketimize sunmuş ve projemizden kendi isteğiyle ayrılmıştır. #Yargı hız kesmeyen hikâyesiyle izleyicisiyle buluşmaya devam edecek." dedi.

Yargı Pars Savcı diziden ayrıldı mı, çıktı mı? Mehmet Yılmaz Ak Yargı’dan ayrılıyor mu, neden ayrılıyor, hasta mı?

YARGI'NIN SAVCI PARS'I MEHMET YILMAZ AK DİZİDEN AYRILIYOR MU, NEDEN AYRILIYOR, HASTA MI?

Söz konusu açıklamanın ardından Mehmet Yılmaz Ak'ın sağlık sorunu merak edilmiş ve hastalığı nedir sorularına yanıt aranmıştı.

Savcı Pars rolüne hayat veren Mehmet Yılmaz Ak'tan da konu ile ilgili açıklama geldi. Ak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yargı Pars Savcı diziden ayrıldı mı, çıktı mı? Mehmet Yılmaz Ak Yargı’dan ayrılıyor mu, neden ayrılıyor, hasta mı?

''Çok severek başladım ve hala ilk günkü heyecanımla devam ettiğim hayatımda ve kariyerimdeki etkisini hiçbir zaman unutamayacağım Yargı projesinden erken ayrılmak durumunda kaldığımı üzülerek belirtmek isterim. Ülke olarak hepimizi derinden etkileyen deprem ve sonra süreçte zor günler geçiren ailem ve sevdiklerimi her anlamda yanında olabilmek adına aldığım bu kararı anlayışı saygıyla karşılayan, iki sezondur beraber çalıştığım Ay Yapım ailesine ve tüm ekip arkadaşlarına gönülden teşekkür ederim sunarım…

Benden tüm bu süreç boyunca sevgisini ve ilgisini eksik etmeyen izleyicilere ve dostlarıma ayrıca teşekkür etmek isterim. Son olarak sağlığımla alakalı uzun vadede endişe edilecek ciddi bir durum yoktur. Gündeme böyle bir haberle meşgul ettiğim için özür dilerim…''

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