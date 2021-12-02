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Haberler Yaşam Yargı yeni bölüm fragmanı yayında: ‘Yargılanacaksın, hapse gireceksin!’ Yargı 12. bölüm fragmanı izle
Giriş Tarihi: 02.12.2021 23:37 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 23:37

Yargı yeni bölüm fragmanı yayında: ‘Yargılanacaksın, hapse gireceksin!’ Yargı 12. bölüm fragmanı izle

Yargı dizisinin 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda, Pınar Deniz'in hayat verdiği Ceylin tüm gerçekleri öğrenir ve deliye döner. Öfkesini çıkarmak için Metin'in karşısına çıkan Ceylin Ilgaz'la da yüzleşir. Yeni bölüm fragmanına Ceylin'in 'Yargılanacaksın, hapse gireceksin!' sözleri damga vururken, ikilinin aşkı büyük bir çıkmaza girer. Yargı 12. bölüm fragmanı izle!

Yargı yeni bölüm fragmanı yayında: ‘Yargılanacaksın, hapse gireceksin!’ Yargı 12. bölüm fragmanı izle

Pazar akşamları ekrana gelen Yargı dizisinden yeni fragman yayınlandı. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolleri paylaştığı dizinin yeni bölüm fragmanında gerçekleri öğrenen Ceylin'in Metin'le ve Ilgaz'la yüzleşmesi şok etkisi yarattı. Ilgaz'a olan aşkı ve öğrendiği gerçeğin yüküyle karşı karşıya kalan Ceylin'in bir sonraki hamlesi ne olacak? Yargı 12. Bölüm fragmanı izle!

Yargı yeni bölüm fragmanı yayında: ‘Yargılanacaksın, hapse gireceksin!’ Yargı 12. bölüm fragmanı izle

YARGI 12. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ceylin ve Ilgaz'ın aşkı büyük bir sınavdan geçiyor!

Ceylin ve Ilgaz hastane davasının peşine düşmüşken bütün olaylar birbirine karışır. Çınar, Merdan tarafından sert bir dille uyarılırken, Pars ve Neva cephesinde de durumlar kötüdür. Eren ise, bir aile dramının içine düşmüştür. Engin intikam planından vazgeçmezken, Çınar'ı sıkıştırmaya devam eder.

Ilgaz'ın babası konusundaki itirafından sonra Ceylin çılgına döner. Dünyası adeta başına yıkılmıştır. Metin'in karşısına çıkarak bunun bedeli ödeteceğini söyler. Ilgaz ise aşkını kaybetmekten korkmaktadır. Ceylin'in de Ilgaz'ın da ruhları kaos içindedir.

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Yargı yeni bölüm fragmanı yayında: ‘Yargılanacaksın, hapse gireceksin!’ Yargı 12. bölüm fragmanı izle

YARGI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yargı dizisinin yeni bölümleri ile her Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de ekrana geliyor. Dizinin 12. Bölümü bu Pazar izleyiciyle buluşacak.

Yargı 12. bölüm 2. fragman | Video

Yargı yeni bölüm fragmanı yayında: ‘Yargılanacaksın, hapse gireceksin!’ Yargı 12. bölüm fragmanı izle

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Engin'in intikam planı herkesi zor durumda bırakıyor!

Ceylin ve Ilgaz, gönderilen sesli mesajdan sonra; bittiğini zannettikleri kâbusun aslında yeni başladığını fark ederler. Engin'in başta onlar olmak üzere kendisine zarar verdiğine inandığı herkesle ilgili bir planı vardır. Ceylin ve Ilgaz ise bu sarmalın tam merkezinde durmaktadır.

Eren, Pars, Çınar ve Yekta; karşılarına çıkan bütün bu bulmacanın çözümü için kimseye belli etmeden çabalamaya başlarlar. Ancak bu süreç hepsini beklemedikleri kadar büyük sorularla ve sürprizlerle baş başa bırakacaktır. Acaba içlerinde derin bir yerden yükselen öfkelerini kontrol edebilecekler midir? Yoksa bu öfke büyük bir yangına mı sebep olacaktır?

Ilgaz ve Ceylin bir yandan Engin'in tehditleri, bir yandan da tarafları oldukları davayla uğraşırken; geçmişlerinin bağlandığı düğüm yeniden karşılarına çıkar. Bu durum onları acımasız bir "keşke"nin kucağına bırakırken; artık ikisini de çok zor tercihler beklemektedir.

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