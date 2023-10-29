Yarın anaokulları tatil mi oldu? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa 30 Ekim Pazartesi özel kreşler-okul öncesi-anaokulları tatil mi edildi? | BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 30 Ekim 2023 Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Bu açıklamanın ardında okul öncesi-ana okullarının da tatil olup olmadığını merak edenler yoğun olarak İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa yarın anaokulları tatil mi oldu, 30 Ekim Pazartesi özel kreşler-okul öncesi-anaokulları tatil mi edildi? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Yarın anaokulları tatil mi oldu? sorusu cevabı ve tüm detaylar.