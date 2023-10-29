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Haberler Yaşam Yarın anaokulları tatil mi oldu? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa 30 Ekim Pazartesi özel kreşler-okul öncesi-anaokulları tatil mi edildi? | BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU
Giriş Tarihi: 29.10.2023 23:09 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023 23:09

Yarın anaokulları tatil mi oldu? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa 30 Ekim Pazartesi özel kreşler-okul öncesi-anaokulları tatil mi edildi? | BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 30 Ekim 2023 Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Bu açıklamanın ardında okul öncesi-ana okullarının da tatil olup olmadığını merak edenler yoğun olarak İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa yarın anaokulları tatil mi oldu, 30 Ekim Pazartesi özel kreşler-okul öncesi-anaokulları tatil mi edildi? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Yarın anaokulları tatil mi oldu? sorusu cevabı ve tüm detaylar.

Yarın anaokulları tatil mi oldu? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa 30 Ekim Pazartesi özel kreşler-okul öncesi-anaokulları tatil mi edildi? | BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU

Cumhuriyet'in 100. Yılı sebebiyle 30 Ekim 2023 Pazartesi günü okullar tatil edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa yarın anaokulları tatil mi oldu, 30 Ekim Pazartesi özel kreşler-okul öncesi-anaokulları tatil mi edildi? sorularına yanıt aranmaya başlandı.

YARIN ANAOKULLARI TATİL Mİ OLDU, 30 EKİM PAZARTESİ ANAOKULLARI TATİL Mİ EDİLDİ?

Yarın anaokulları tatil mi oldu? sorusu yanıtları ve tüm detaylar şöyle;

Yarın anaokulları tatil mi oldu? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa 30 Ekim Pazartesi özel kreşler-okul öncesi-anaokulları tatil mi edildi? | BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla önemli bir duyuruda bulundu.

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Yarın anaokulları tatil mi oldu? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa 30 Ekim Pazartesi özel kreşler-okul öncesi-anaokulları tatil mi edildi? | BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU

Başkan Erdoğan paylaşımında, "Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim." ifadesini kullandı.

Yarın anaokulları tatil mi oldu? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa 30 Ekim Pazartesi özel kreşler-okul öncesi-anaokulları tatil mi edildi? | BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU
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