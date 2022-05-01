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Haberler Yaşam Yarın BİM, A101, ŞOK ve Migros marketler açık mı? 2,3,4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda marketler çalışıyor mu, kaça kadar açık?
Giriş Tarihi: 01.05.2022 14:23 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022 14:23

Yarın BİM, A101, ŞOK ve Migros marketler açık mı? 2,3,4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda marketler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

Bayramda marketlerin çalışma durumu vatandaşlar tarafından ilgiyle araştırılıyor. Bayramda evine alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar Yarın BİM, A101, ŞOK ve Migros marketler açık mı sorularıyla bayramda A101, BİM, Şok, Migros gibi zincir marketlerin çalışma saatlerini inceliyor. Bayramın ilk günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü marketler açık mı, 2,3,4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda marketler çalışıyor mu, bayramda marketler açık mı ve kaça kadar açık? İşte merak edilenlerin yanıtı ve Ramazan Bayramı'nda marketlerin çalışma saatleri!

Yarın BİM, A101, ŞOK ve Migros marketler açık mı? 2,3,4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda marketler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

Bayramda marketler açık mı sorusu, 11 Ayın Sultanı Ramazan ayını uğurladığımız şu günde vatandaşların gündem konusu halini aldı. Mübarek Ramazan Bayramı'nda marketler açık olacak mı, 2,3,4 Mayıs'ta zincir marketler çalışıyor mu diye merak ediliyor. Bayram ziyaretine giderken, misafir ağırlarken market ihtiyaçlarını gidermek isteyenler, bayram marketlerin çalışma saatleri hakkında araştırma yapıyor. Yarın BİM, A101, ŞOK ve Migros marketler açık mı, kaça kadar açık sorusu da bu kapsamda araştırmaların merkezinde yer alıyor. İşte yarın ve bayram boyunca marketlerin çalışma saatleri…

Yarın BİM, A101, ŞOK ve Migros marketler açık mı? 2,3,4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda marketler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

BAYRAMDA MARKETLER ÇALIŞIYOR MU, KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Zincir marketlerin çoğu bayramın 1. Günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacak. Ancak yerel marketler ve bakkallar faaliyette olacak.

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Yarın BİM, A101, ŞOK ve Migros marketler açık mı? 2,3,4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda marketler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

BAYRAMDA MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

İşte zincir marketlerin bayramda açılış ve kapanış saatleri;

Yarın BİM, A101, ŞOK ve Migros marketler açık mı? 2,3,4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda marketler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

A101 bayram çalışma saatleri

A101 market bayramın ilk günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacak. 3 Mayıs Salı günü ve 4 Mayıs Çarşamba günü 09.00 - 21.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

BİM bayram çalışma saatleri

BİM marketin bayramın ilk günü kapalı olacağı düşünülüyor. 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde ise normal çalışma saatlerine göre devam edecek.

Yarın BİM, A101, ŞOK ve Migros marketler açık mı? 2,3,4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda marketler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

ŞOK bayram çalışma saatleri

ŞOK marketlerin de A101 ve BİM'de olduğu gibi bayramın ilk günü kapalı olması bekleniyor. Bayramın ikinci ve üçüncü günü ise 09.00 - 21.30 saatleri arasında hizmet vermeyi sürdürecek.

Migros bayram çalışma saatleri

En büyük zincir marketlerden biri olan Migros'un bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde normal çalışma saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor.

Marketlerin çalışma saatleri bölgeye göre değişiklik gösterebilmektedir.

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