Yarın BİM, A101, ŞOK ve Migros marketler açık mı? 2,3,4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda marketler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

Bayramda marketlerin çalışma durumu vatandaşlar tarafından ilgiyle araştırılıyor. Bayramda evine alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar Yarın BİM, A101, ŞOK ve Migros marketler açık mı sorularıyla bayramda A101, BİM, Şok, Migros gibi zincir marketlerin çalışma saatlerini inceliyor. Bayramın ilk günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü marketler açık mı, 2,3,4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda marketler çalışıyor mu, bayramda marketler açık mı ve kaça kadar açık? İşte merak edilenlerin yanıtı ve Ramazan Bayramı'nda marketlerin çalışma saatleri!