Yarın BİM, A101, ŞOK ve Migros marketler açık mı? 2,3,4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda marketler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

ŞOK bayram çalışma saatleri

ŞOK marketlerin de A101 ve BİM'de olduğu gibi bayramın ilk günü kapalı olması bekleniyor. Bayramın ikinci ve üçüncü günü ise 09.00 - 21.30 saatleri arasında hizmet vermeyi sürdürecek.

Migros bayram çalışma saatleri

En büyük zincir marketlerden biri olan Migros'un bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde normal çalışma saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor.

Marketlerin çalışma saatleri bölgeye göre değişiklik gösterebilmektedir.