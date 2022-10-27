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Haberler Yaşam Yarın borsa açık mı? 28 Ekim Cuma günü borsa açık mı, kapalı mı olacak?
Giriş Tarihi: 27.10.2022 10:34 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 10:35

Yarın borsa açık mı? 28 Ekim Cuma günü borsa açık mı, kapalı mı olacak?

28 Ekim borsa açık mı kapalı mı sorusu gündemde yoğun bir şekilde araştırılan konu başlıları arasında yerini aldı. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için heyecan dorukta. Tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar devam ediyor. 29 Ekim'in resmi tatil olması sebebiyle birçok kamu kurum ve kuruluşu hizmet vermiyor. 28 Ekim Cuma günü borsa çalışma saatleri ise yarım gün tatil olması nedeniyle araştırılıyor. 28 Ekim'de alım satım işlemi yapmak isteyen yatırımcılar soruyor: Yarın borsa açık mı, kaça kadar açık? 28 Ekim 2022 Cuma günü borsalar açık mı, kapalı mı olacak? İşte, 28 Ekim Cuma borsa çalışma saatleri ve konuya ilişkin merak edilenler…

Yarın borsa açık mı? 28 Ekim Cuma günü borsa açık mı, kapalı mı olacak?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım devam ediyor. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü, yurdun dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanacak. Bilindiği üzere 29 Ekim, resmi tatiller arasında yer aldığından 28 Ekim Cuma günü yarım gün tatil olacak. Bu noktada borsada işlem yapmak isteyen yatırımcılar, borsaların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, Yarın borsa açık mı, çalışıyor mu, kaça kadar? 28 Ekim Cuma günü borsalar açık mı, kapalı mı olacak? İşte 28 Ekim Cuma borsa çalışma saatleri

Yarın borsa açık mı? 28 Ekim Cuma günü borsa açık mı, kapalı mı olacak?

28 EKİM CUMA GÜNÜ BORSA AÇIK MI, KAPALI MI, KAÇA KADAR AÇIK?

28 Ekim Cuma günü borsa açık mı kapalı mı sorusu gündemdeki yerinmi aldı. Borsada işlem yaptıracak olan vatandaşlar, yarın yarım gün resmi tatil olması nedeniyle borsa çalışma saatleri araştırmasına çıktı. İşte, 28 Ekim Cuma borsa çalışma saatleri...

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Yarın borsa açık mı? 28 Ekim Cuma günü borsa açık mı, kapalı mı olacak?

YARIN BORSA AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU, KAÇA KADAR?

Borsa İstanbul'un çalışma takvimine göre; 28 Ekim Cuma günü saat 13.00 itibarıyla yani öğleden sonra hizmet verilmeyecek. Sabah saatlerinde ise borsa hizmeti sürecek.

Buna göre, yarın borsa yarım gün olarak faaliyet gösterecek.

Yarın borsa açık mı? 28 Ekim Cuma günü borsa açık mı, kapalı mı olacak?

Borsa İstanbul'un çalışma takvimi şu şekilde olacak;

28 Ekim 2022 Cuma Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) saat 13:00'e kadar

29 Ekim 2022 Cumartesi Cumhuriyet Bayramı Kapalı

Yarın borsa açık mı? 28 Ekim Cuma günü borsa açık mı, kapalı mı olacak?
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