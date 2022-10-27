Haberler Yaşam Yarın borsa açık mı? 28 Ekim Cuma günü borsa açık mı, kapalı mı olacak?

Giriş Tarihi: 27.10.2022 10:34 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 10:35

Yarın borsa açık mı? 28 Ekim Cuma günü borsa açık mı, kapalı mı olacak?

28 Ekim borsa açık mı kapalı mı sorusu gündemde yoğun bir şekilde araştırılan konu başlıları arasında yerini aldı. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için heyecan dorukta. Tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar devam ediyor. 29 Ekim'in resmi tatil olması sebebiyle birçok kamu kurum ve kuruluşu hizmet vermiyor. 28 Ekim Cuma günü borsa çalışma saatleri ise yarım gün tatil olması nedeniyle araştırılıyor. 28 Ekim'de alım satım işlemi yapmak isteyen yatırımcılar soruyor: Yarın borsa açık mı, kaça kadar açık? 28 Ekim 2022 Cuma günü borsalar açık mı, kapalı mı olacak? İşte, 28 Ekim Cuma borsa çalışma saatleri ve konuya ilişkin merak edilenler…