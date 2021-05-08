Yarın çiçekçiler açık mı, çalışıyor mu? Anneler Gününde yarın çiçekçiler açık mı, kapalı mı?

Mayıs ayının ikinci haftası kutlanan Anneler Gününde çiçekçilerin açık olup olmadığı merak ediliyor. 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Tam kapanmaya denk gelen Anneler Günü'nü evde hediyelerle kutlayacak olan çocuklar ise Anneler Gününde çiçekçiler açık olacak mı sorusuna yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelgede açık ve kapalı işletmeler duyurulmuştu. Buna göre; Yarın çiçekçiler açık mı? Anneler Gününde çiçekçiler açık mı kapalı mı?