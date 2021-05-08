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Haberler Yaşam Yarın çiçekçiler açık mı, çalışıyor mu? Anneler Gününde yarın çiçekçiler açık mı, kapalı mı?
Giriş Tarihi: 08.05.2021 11:50 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 18:00

, çalışıyor mu? Anneler Gününde yarın çiçekçiler açık mı, kapalı mı?

Mayıs ayının ikinci haftası kutlanan Anneler Gününde çiçekçilerin açık olup olmadığı merak ediliyor. 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Tam kapanmaya denk gelen 'nü evde hediyelerle kutlayacak olan çocuklar ise sorusuna yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelgede açık ve kapalı işletmeler duyurulmuştu. Buna göre; ? kapalı mı?

Yarın çiçekçiler açık mı, çalışıyor mu? Anneler Gününde yarın çiçekçiler açık mı, kapalı mı?

Yaklaşan vesilesiyle geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaş koronavirüs gölgesinde annelerinin gününü kutlarken çiçekçilerin açık olup olmadığını sorguluyor. Hayatımız boyunca bize değer veren annelerimizin bu özel gününü onlara çiçek alarak mutlu etmek isteriz. Tam kapanmaya denk gelen sokağa çıkma yasağında çiçeklerin belli saatlerde çalıştığı biliniyor. Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı genelgesinde muaf olan kurum ve kuruluşlar duyurulmuştu. ? kapalı mı?

Yarın çiçekçiler açık mı, çalışıyor mu? Anneler Gününde yarın çiçekçiler açık mı, kapalı mı?

YARIN ÇİÇEKÇİLER AÇIK MI?

9 Mayıs Pazar günü kutlanacak. İçişleri Bakanlığının internet sitesindeki açıklamada, "Çiçek satışı yapan iş yerleri, Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek ve vatandaşlarımız ikametlerine en yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabileceklerdir. '' ifadelerine yer verildi. Yani Anneler Gününde çiçekçiler açık olacak.

ANNELER GÜNÜ NEDENİYLE ÇİÇEKÇİ DÜKKÂNLARI KISITLAMALARDAN MUAF OLACAKLAR MIDIR?

Çiçek satışı yapan iş yerleri, Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek ve vatandaşlarımız ikametlerine en yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabileceklerdir. Çiçek satışı yapan iş yerleri bu tarihlerde, 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde de hizmet verebileceklerdir.

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Yarın çiçekçiler açık mı, çalışıyor mu? Anneler Gününde yarın çiçekçiler açık mı, kapalı mı?

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Anneler Gününde çiçekçiler açık olacak. bu sene 9 Mayıs 2021 Pazar gününe denk geliyor. Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek.

EN ÖZEL ANNELER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

"Benim biricik annem, kalbimde daima çok özel bir yerin olacak."

"Senin çocuğun olmaktan gurur duyuyorum."

"Birçok insan için önemlisin, ama annem olmak için yaptığın inanılmaz işler için özellikle minnettarım."

"En harika arkadaşlarımdan biri, gezegendeki en harika annelerden birisin! Anneler Günün kutlu olsun!"

"Günümü aydınlatan ve hayatımı anlamlandıransın. Seninle gülümsemeden bir gün geçirmeyi hayal edemiyorum. Anneler Günün kutlu olsun!"

"Anneler Günün kutlu olsun! Sen hayatımdaki en özel ve en önemli kadınsın. Seni seviyorum anne!"

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