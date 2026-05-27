YARIN HAVA NASIL OLACAK? Meteoroloji uyardı! 27-28-29-30 Mayıs Kurban Bayramı’nda hava durumu nasıl?

Giriş Tarihi: 27.05.2026 13:58

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son tahminler sonrası vatandaşlar Kurban Bayramı boyunca havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. 27-28-29-30 Mayıs tarihlerinde plan yapan milyonlarca kişi, yağış ve sıcaklık durumuna ilişkin detaylara odaklanırken özellikle bayram ziyaretleri ve tatil rotaları için hava durumu büyük önem taşıyor. Bazı bölgelerde sağanak yağış ihtimali gündeme gelirken, sıcaklık değerlerindeki değişim dikkat çekiyor.

Kurban Bayramı tatili öncesinde gözler hava tahmin raporlarına çevrildi. Meteoroloji'nin güncel değerlendirmelerine göre birçok ilde hava sıcaklıklarında değişiklik beklenirken, bazı bölgeler için yağmur uyarıları yapıldı. Bayram boyunca seyahat edecek vatandaşlar 27-30 Mayıs tarihleri arasındaki hava durumunu araştırırken, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve tatil bölgelerindeki tahminler yoğun ilgi görüyor.

BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ SICAKLIKLAR 30 DERECEYİ GÖRECEK

Çarşamba, yani bayramın birinci günü ülke genelinde havanın en güzel olduğu gün. Hem sıcaklıklar yükselecek hem de nereye giderseniz gidin güneşli olacak.

İstanbul'da bayramın birinci günü sıcaklık 27 derecelerde. Ankara'da 24, İzmir'de 30, Karadeniz'de 23-26 dereceler ölçülecek.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da pazartesi, salı parçalı bulutlu, çarşamba ise güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Perşembe İstanbul da dahil olmak üzere yurt geneline sağanak yağmur geliyor. Cuma, cumartesi ve pazar ise parçalı bulutlu ancak serin olacak."

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU HARİTASINI GÜNCELLEDİ

27 MAYIS 2026, ÇARŞAMBA

Yurt genelinde ağırlıklı olarak parçalı bulutlu ve bol güneşli bir hava hakim. Ancak Güney Ege ve Batı Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri (Muğla, Antalya, Burdur çevreleri) ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülüyor. Sıcaklıklar özellikle batı ve güney kıyılarda oldukça yüksek, 30-34 derece bandında seyrediyor. İç ve doğu kesimlerde ise 20'li derecelerin ortalarında ılıman bir hava var.

28 MAYIS 2026, PERŞEMBE

Hava koşullarında ülke genelinde çok belirgin bir değişim yaşanıyor. Türkiye'nin neredeyse tamamı gök gürültülü sağanak yağışların etkisine giriyor. Marmara'dan İç Anadolu'ya, Karadeniz'den Akdeniz ve Doğu Anadolu'ya kadar çok geniş bir alanda yağışlı ve kapalı bir hava bekleniyor. Sadece Güneydoğu Anadolu'nun çok ufak bir kısmı ile bazı Ege sahillerinde bulutlu veya açık hava görülebilir. Yağışla birlikte ülke genelinde sıcaklıklarda birkaç derecelik hafif bir düşüş eğilimi göze çarpıyor.

29 MAYIS 2026, CUMA

Gök gürültülü sağanak yağışlı sistem etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yurdun en batı ucu (İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimleri) ile Trakya'nın bir kısmı hariç, ülkenin tamamında sağanak yağışlar etkili oluyor. Özellikle iç, kuzey ve doğu bölgelerde kapalı, yer yer kuvvetli olabilecek yağışlı bir sistem hakim. Sıcaklıklar yağış alan bölgelerde mevsim normalleri civarında veya biraz altında, iç kesimlerde 18-24 derece aralığında seyrediyor.

30 MAYIS 2026, CUMARTESİ

Yağışlı sistem yavaş yavaş batı bölgelerinden başlayarak etkisini yitiriyor. Marmara'nın batısı, Ege bölgesi genelinde, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında hava açılarak yerini parçalı bulutlu ve bol güneşli bir gökyüzüne bırakıyor. Buna karşın Karadeniz'in tamamı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar devam ediyor. Batı bölgelerinde güneşin tekrar yüzünü göstermesiyle gündüz sıcaklıkları Ege ve Akdeniz'de yeniden 30 derece ve üzerine çıkıyor.

31 MAYIS 2026, PAZAR

Haftanın son gününde yurt genelinde hava büyük ölçüde toparlanıyor ve haritanın büyük kısmında güneşli, az bulutlu bir hava hakim oluyor. Yağışlar yurdu büyük oranda terk etmiş durumda; sadece Trakya kesimi ve İstanbul çevreleri ile Karadeniz'in bazı kıyı şeritlerinde yerel gök gürültülü sağanak geçişleri görülüyor. Yurdun geri kalanında açık bir gökyüzü var ve sıcaklıklar tekrar artış göstererek ülke genelinde yaz değerlerine yaklaşıyor. İç Anadolu'da sıcaklıklar tekrar 25 derecelere, güney kesimlerde ise 30 derecenin üzerine çıkıyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

