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Haberler Yaşam Yarın okullar tatil mi? 22 Mart Salı okullar tatil olacak mı ve hangi illerde kar tatili var?
Giriş Tarihi: 21.03.2022 21:47 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 21:47

Yarın okullar tatil mi? 22 Mart Salı okullar tatil olacak mı ve hangi illerde kar tatili var?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu raporu paylaşırken yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt aranıyor. Geçtiğimiz Cuma günü okullar tatil edilirken pek çok ilde kar yağışı devam ediyor. Kar tatili nedeniyle pek çok ilde yüz yüze eğitime ara verilmesinden ötürü benzer bir durumun 22 Mart Salı günü için de geçerli olup olmayacağı araştırılıyor. Mart ayının son çeyreğine girmeye hazırlanan illerde hava sıcaklığının mevsim normallerine dönülmesi bekleniyor. Peki Yarın okullar tatil mi? 22 Mart 2022 Salı okullar tatil olacak mı, hangi illerde kar tatili var? Valilik duyurusu ile okullarda son durum

Yarın okullar tatil mi? 22 Mart Salı okullar tatil olacak mı ve hangi illerde kar tatili var?

Yarın okullar tatil mi, okul var mı sorusuna öğrenciler ve veliler yanıt arıyor. Cuma gününden itibaren hafta sonunu da kapsayacak şekilde yağan kar yağışı sebebiyle okullar tatil edilmişti. 22 Mart Salı günü de aynı durumun geçerli olup olmayacağı sorgulanıyor. Peki Yarın okullar tatil mi? 22 Mart Salı okullar tatil olacak mı, hangi illerde kar tatili var? Valilik duyurusu

Yarın okullar tatil mi? 22 Mart Salı okullar tatil olacak mı ve hangi illerde kar tatili var?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ, KAR TATİLİ AÇIKLAMASI VAR MI?

Okulların tatil olup olmamasına ilişkin henüz güncel bilgi gelmedi. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

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Yarın okullar tatil mi? 22 Mart Salı okullar tatil olacak mı ve hangi illerde kar tatili var?

21 MART KAR TATİLİ OLAN OKULLAR LİSTESİ

ARDAHAN

Ardahan'da da yoğun kar ve tipi nedeniyle eğitime 21 Mart Pazartesi günü ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, kent genelinde devam eden yoğun kar ve tipinin ulaşımı aksattığını söyledi.

Karın kent genelinde şiddetini arttırdığını belirten Bulut, "Bu yüzden il ve ilçelerdeki ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitime ara verdik." dedi.

IĞDIR

Iğdır'da etkili olan kar nedeniyle Tuzluca ilçesinde 21 Mart 2022 Pazartesi günü eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yoğun karın etkili olduğu Tuzluca ilçesindeki tüm resmi ve özel okullarda bugün eğitim yapılmayacağı belirtildi.

ORDU

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 21 Mart 2022 Pazartesi günü ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gürgentepe, Gölköy, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki okulların tamamında, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okulların 21 Mart Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin de 21 Mart 2022 Pazartesi günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Yarın okullar tatil mi? 22 Mart Salı okullar tatil olacak mı ve hangi illerde kar tatili var?

TOKAT

Tokat ve ilçelerinde kar, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün taşımalı eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar ve soğuk havanın etkili olduğu bildirildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Tokat ve ilçelerde 21 Mart Pazartesi taşımalı eğitime ara verildiği duyuruldu.

BARTIN

Bartın'ın Ulus ilçesinde kar yağışı nedeniyle 21 Mart Pazartesi taşımalı eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Ulus Kaymakamlığından yapılan duyuruda, "İlçemizde devam eden kar yağışı nedeniyle köy yollarında oluşabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak 21.03.2022 Pazartesi günü ilçe genelinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

SİİRT

Siirt'in Pervari ilçesinde de kar yağışı nedeniyle eğitime öğretime 21 Mart 2022 Pazartesi günü ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde kar yağışının yoğun şekilde etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda ilçe genelinde 21 Mart Pazartesi günü için eğitim öğretime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Yarın okullar tatil mi? 22 Mart Salı okullar tatil olacak mı ve hangi illerde kar tatili var?

SİNOP

Sinop'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle 2 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Sinop'un Türkeli ve Dikmen İlçe Kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamada ilçelerin yüksek kesimlerinde kar yağışının devam etmesi ve buzlanma nedeniyle 21 Mart Pazartesi günü taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

KASTAMONU

Kastamonu'nun 10 ilçesinde daha kar nedeniyle eğitime ara verildi.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle Azdavay, Ağlı, Çatalzeytin, Doğanyurt, Devrekani, İnebolu, Seydiler ve Pınarbaşı ilçelerindeki tüm okullarda eğitime 21 Mart Pazartesi ara verildiği belirtildi. Açıklamada, Cide ve İhsangazi ilçelerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bozkurt, Şenpazar ve Küre ilçelerinde de eğitime bir gün ara verilmişti.

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