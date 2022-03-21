Yarın okullar tatil mi? 22 Mart Salı okullar tatil olacak mı ve hangi illerde kar tatili var?

SİNOP

Sinop'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle 2 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Sinop'un Türkeli ve Dikmen İlçe Kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamada ilçelerin yüksek kesimlerinde kar yağışının devam etmesi ve buzlanma nedeniyle 21 Mart Pazartesi günü taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

KASTAMONU

Kastamonu'nun 10 ilçesinde daha kar nedeniyle eğitime ara verildi.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle Azdavay, Ağlı, Çatalzeytin, Doğanyurt, Devrekani, İnebolu, Seydiler ve Pınarbaşı ilçelerindeki tüm okullarda eğitime 21 Mart Pazartesi ara verildiği belirtildi. Açıklamada, Cide ve İhsangazi ilçelerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bozkurt, Şenpazar ve Küre ilçelerinde de eğitime bir gün ara verilmişti.