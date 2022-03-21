Yarın okullar tatil mi? 22 Mart Salı okullar tatil olacak mı ve hangi illerde kar tatili var?

21 MART KAR TATİLİ OLAN OKULLAR LİSTESİ
ARDAHAN
Ardahan'da da yoğun kar ve tipi nedeniyle eğitime 21 Mart Pazartesi günü ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, kent genelinde devam eden yoğun kar ve tipinin ulaşımı aksattığını söyledi.
Karın kent genelinde şiddetini arttırdığını belirten Bulut, "Bu yüzden il ve ilçelerdeki ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitime ara verdik." dedi.
IĞDIR
Iğdır'da etkili olan kar nedeniyle Tuzluca ilçesinde 21 Mart 2022 Pazartesi günü eğitime ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yoğun karın etkili olduğu Tuzluca ilçesindeki tüm resmi ve özel okullarda bugün eğitim yapılmayacağı belirtildi.
ORDU
Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 21 Mart 2022 Pazartesi günü ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gürgentepe, Gölköy, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki okulların tamamında, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okulların 21 Mart Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin de 21 Mart 2022 Pazartesi günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.