Yarın okullar tatil mi? 22 Şubat Çarşamba hangi illerde kaç gün okullar tatil edildi?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Deprem bölgesindeki okulların açılış tarihine dair bilgi verildi. . Diğer illerde alınmış herhangi bir tatil kararı bulunmuyor. Tatil haberleri geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır.

OKULLAR TATİL Mİ?

Hatay'da meydana gelen depremin şiddetli hissedildiği Mersin'de okullar bir gün tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca yaptığı açıklamada, "Mersin Valiliğimizin kararı ile 21 Şubat Salı günü eğitim öğretim faaliyetlerimize bir gün ara verilmiştir" dedi.

DEPREM BÖLGESİ 10 İLDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Birinci kategoride Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde 1 Mart itibariyle eğitime başlıyoruz.

İkinci kategoride Gaziantep ve Osmaniye. Verilen arayı 13 Mart'a kadar uzatıyoruz.

Üçüncü kategoride ise; Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. Bu illerimizde de 1 Mart tarihine kadar vermiş olduğumuz ertelemeyi 27 Mart tarihine kadar uzatıyoruz.