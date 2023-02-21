Kahramanmaraş ve Hatay'da yaşanan deprem her alanda hayatı etkiledi. MEB'e bağlı okulların açılış tarihi ertelenirken, YÖK'ten üniversitelerle ilgili uzaktan eğitim kararı geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bugün yaptığı açıklamada deprem bölgesi için okulların açılacağı tarihi açıklanmıştı. Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada ise Mersin İlimiz genelinde 21.02.2023 Salı günü eğitim öğretime (1) gün ara verildi. Peki Yarın okullar tatil mi? 22 Şubat Çarşamba hangi illerde kaç gün okullar tatil edildi?