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Haberler Yaşam Yarın okullar tatil mi? 22 Şubat Çarşamba hangi illerde kaç gün okullar tatil edildi?
Giriş Tarihi: 21.02.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 10:38

Yarın okullar tatil mi? 22 Şubat Çarşamba hangi illerde kaç gün okullar tatil edildi?

Kahramanmaraş ve Hatay'da yaşanan deprem her alanda hayatı etkiledi. MEB'e bağlı okulların açılış tarihi ertelenirken, YÖK'ten üniversitelerle ilgili uzaktan eğitim kararı geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bugün yaptığı açıklamada deprem bölgesi için okulların açılacağı tarihi açıklanmıştı. Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada ise Mersin İlimiz genelinde 21.02.2023 Salı günü eğitim öğretime (1) gün ara verildi. Peki Yarın okullar tatil mi? 22 Şubat Çarşamba hangi illerde kaç gün okullar tatil edildi?

Yarın okullar tatil mi? 22 Şubat Çarşamba hangi illerde kaç gün okullar tatil edildi?

Okulların açılış tarihi deprem bölgesinde değişirken yurt geneli de tarihi güncellendi. Hatay depreminin ardından bazı illerdeki okulların tatil süresi değişti. Peki Yarın okullar tatil mi? 22 Şubat Çarşamba hangi illerde kaç gün okullar tatil edildi?

Yarın okullar tatil mi? 22 Şubat Çarşamba hangi illerde kaç gün okullar tatil edildi?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Deprem bölgesindeki okulların açılış tarihine dair bilgi verildi. . Diğer illerde alınmış herhangi bir tatil kararı bulunmuyor. Tatil haberleri geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır.

OKULLAR TATİL Mİ?

Hatay'da meydana gelen depremin şiddetli hissedildiği Mersin'de okullar bir gün tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca yaptığı açıklamada, "Mersin Valiliğimizin kararı ile 21 Şubat Salı günü eğitim öğretim faaliyetlerimize bir gün ara verilmiştir" dedi.

DEPREM BÖLGESİ 10 İLDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Birinci kategoride Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde 1 Mart itibariyle eğitime başlıyoruz.

İkinci kategoride Gaziantep ve Osmaniye. Verilen arayı 13 Mart'a kadar uzatıyoruz.

Üçüncü kategoride ise; Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. Bu illerimizde de 1 Mart tarihine kadar vermiş olduğumuz ertelemeyi 27 Mart tarihine kadar uzatıyoruz.

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Yarın okullar tatil mi? 22 Şubat Çarşamba hangi illerde kaç gün okullar tatil edildi?
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