Yarın okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi? Yurt genelinde etkisini arttıran kar yağışları, pek çok ilde hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle pek çok ilden kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaş hangi illerde okullar tatil, yarın okullar tatil mi soruları ile birlikte Ankara, İzmir ve İstanbul'da yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Konuya ilişkin Valiliklerden son dakika kar tatili açıklaması geliyor. Peki, Yarın okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil? 18 Ocak 2022 Salı yarın hangi illerde kar tatili var? İşte kar tatili olan iller;