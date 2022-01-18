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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Yarın okullar tatil mi oldu, hangi illerde okullar tatil edildi? 18 Ocak 2022 Salı yarın hangi illerde kar tatili var? Valiliklerden peş peşe kar tatili açıklaması
Giriş Tarihi: 18.01.2022 00:31 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 00:31

SON DAKİKA: Yarın okullar tatil mi oldu, hangi illerde okullar tatil edildi? 18 Ocak 2022 Salı yarın hangi illerde kar tatili var? Valiliklerden peş peşe kar tatili açıklaması

Yarın okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi? Yurt genelinde etkisini arttıran kar yağışları, pek çok ilde hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle pek çok ilden kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaş hangi illerde okullar tatil, yarın okullar tatil mi soruları ile birlikte Ankara, İzmir ve İstanbul'da yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Konuya ilişkin Valiliklerden son dakika kar tatili açıklaması geliyor. Peki, Yarın okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil? 18 Ocak 2022 Salı yarın hangi illerde kar tatili var? İşte kar tatili olan iller;

SON DAKİKA: Yarın okullar tatil mi oldu, hangi illerde okullar tatil edildi? 18 Ocak 2022 Salı yarın hangi illerde kar tatili var? Valiliklerden peş peşe kar tatili açıklaması

Yarın okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil soruları Ankara, İzmir ve İstanbul'da yarın okullar tatil mi soruları ile birlikte en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurt genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları gündelik hayatı oldukça olumsuz etkiliyor. Konuya ilişkin ise pek çok ilin valiliğinden son dakika kar tatili açıklaması geliyor. Peki, Yarın okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil? 18 Ocak 2022 Salı yarın hangi illerde kar tatili var? İşte kar tatili olan iller;

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? ANKARA, İZMİR VE İSTANBUL'DA KAR TATİLİ VAR MI? (18 OCAK SALI)

Pek çok ilin valiliğinden kar tatili açıklamaları gelmeye devam ediyor. Konuya ilişkin son gelişmeleri haberimizde derledik.

İşte 18 Ocak Salı kar tatili olan iller...

SON DAKİKA: Yarın okullar tatil mi oldu, hangi illerde okullar tatil edildi? 18 Ocak 2022 Salı yarın hangi illerde kar tatili var? Valiliklerden peş peşe kar tatili açıklaması

ARTVİN
Artvin'de, kar yağışı nedeniyle eğitime yarın için ara verildi. Artvin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle kar tatili kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, "Merkez ve Ardanuç, Borçka, Murgul, Şavşat ilçelerimizde 18.01.2022 Salı günü (1 gün) eğitim öğretime ara verilmiştir. Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçelerimizde taşıma yoluyla okullarımıza gelen öğrencilerimiz de bu tarihte izinli sayılacaktır. Ayrıca bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır" denildi.

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SON DAKİKA: Yarın okullar tatil mi oldu, hangi illerde okullar tatil edildi? 18 Ocak 2022 Salı yarın hangi illerde kar tatili var? Valiliklerden peş peşe kar tatili açıklaması

BOLU
Bolu Valisi Ahmet Ümit, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.
Ümit, yazılı açıklamasında, meteorolojik bilgilere göre kentte olumsuz hava koşullarının devam edeceğinin anlaşıldığını belirtti.
Hava koşulları nedeniyle 18 Ocak'ta kent genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise ve halk eğitim merkezi kurumlarındaki eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün ara verildiğini aktaran Ümit, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiğini kaydetti.

SON DAKİKA: Yarın okullar tatil mi oldu, hangi illerde okullar tatil edildi? 18 Ocak 2022 Salı yarın hangi illerde kar tatili var? Valiliklerden peş peşe kar tatili açıklaması

RİZE
Rize'de yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitim ve öğretime ara verilmişti.
Kar yağışı bazı ilçelerde etkisini azaltırken Fındıklı, Ardeşen, Çamlıhemşin, Hemşin, Çayeli, Güneysu, İkizdere ilçesinde sürünce Rize Valiliği tarafından bu ilçelerde eğitim ve öğretime ara verildiği duyuruldu. Rize Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Fındıklı, Ardeşen, Çamlıhemşin, Hemşin, Çayeli, Güneysu, İkizdere ilçelerimiz için eğitim-öğretime verilen aranın 1 gün (18.01.2022) süreyle uzatılmasına ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin idari izinli sayılmasına, merkeze bağlı taşımalı eğitim ve merkeze bağlı köy okullarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle (18.01.2022) ara verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA: Yarın okullar tatil mi oldu, hangi illerde okullar tatil edildi? 18 Ocak 2022 Salı yarın hangi illerde kar tatili var? Valiliklerden peş peşe kar tatili açıklaması

TRABZON
Trabzon'da devam eden olumsuz hava koşullar nedeniyle Akçaabat, Düzköy, Maçka, Şalpazarı ve ilçelerinde tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılacağı belirtildi.
Açıklamada, Ortahisar, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Dernekpazarı, Köprübaşı, Sürmene, Vakfıkebir ve Yomra ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitime ara verildiği kaydedildi.

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