Yarın okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil soruları Ankara, İzmir ve İstanbul'da yarın okullar tatil mi soruları ile birlikte en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurt genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları gündelik hayatı oldukça olumsuz etkiliyor. Konuya ilişkin ise pek çok ilin valiliğinden son dakika kar tatili açıklaması geliyor. Peki, Yarın okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil? 18 Ocak 2022 Salı yarın hangi illerde kar tatili var? İşte kar tatili olan iller;

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? ANKARA, İZMİR VE İSTANBUL'DA KAR TATİLİ VAR MI? (18 OCAK SALI)

Pek çok ilin valiliğinden kar tatili açıklamaları gelmeye devam ediyor. Konuya ilişkin son gelişmeleri haberimizde derledik.

İşte 18 Ocak Salı kar tatili olan iller...