Yarın okullar tatil mi olacak yarım gün mü? 31 Aralık Yılbaşında okullar tatil mi, açık mı olacak?

31 Aralık yeni yıla sayılı saatler kala en merak edilen konulardan bir tanesi okulların durumu oluyor. Bu kapsamda; milyonlarca öğrenci ve velisi "Yarın okullar tatil mi olacak yarım gün mü? 31 Aralık Yılbaşında okullar tatil mi ilan edildi?" sorularına yanıt arıyor. Yılbaşı gününün hafta içi Cuma gününe denk gelmesinden ötürü 31 Aralık'ta ders işlenip işlenmeyeceği önem kazanıyor. Peki; 31 Aralık Yılbaşında okullar tatil mi, açık mı olacak? Yarın okullar tatil mi olacak yarım gün mü? İşte bilgiler.