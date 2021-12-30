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Haberler Yaşam Yarın okullar tatil mi olacak yarım gün mü? 31 Aralık Yılbaşında okullar tatil mi, açık mı olacak?
Giriş Tarihi: 30.12.2021 13:53 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 13:55

Yarın okullar tatil mi olacak yarım gün mü? 31 Aralık Yılbaşında okullar tatil mi, açık mı olacak?

31 Aralık yeni yıla sayılı saatler kala en merak edilen konulardan bir tanesi okulların durumu oluyor. Bu kapsamda; milyonlarca öğrenci ve velisi "Yarın okullar tatil mi olacak yarım gün mü? 31 Aralık Yılbaşında okullar tatil mi ilan edildi?" sorularına yanıt arıyor. Yılbaşı gününün hafta içi Cuma gününe denk gelmesinden ötürü 31 Aralık'ta ders işlenip işlenmeyeceği önem kazanıyor. Peki; 31 Aralık Yılbaşında okullar tatil mi, açık mı olacak? Yarın okullar tatil mi olacak yarım gün mü? İşte bilgiler.

Yarın okullar tatil mi olacak yarım gün mü? 31 Aralık Yılbaşında okullar tatil mi ilan edildi?

"Yarın okullar tatil mi olacak yarım gün mü? 31 Aralık Yılbaşında okullar tatil mi ilan edildi?" sorularının yanıtları için milyonlarca öğrenci ve velisi araştırma yapıyor. Bilindiği üzere; resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları kapalı olup hizmet vermemektedir. 31 Aralık tarihinin Cuma gününe denk gelmesinden ötürü okullarda ders işlenip işlenmeyeceği gündemdeki yerini koruyor. İşte "Yılbaşında okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı!

Yarın okullar tatil mi olacak yarım gün mü? 31 Aralık Yılbaşında okullar tatil mi ilan edildi?

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

Yılbaşı olarak bilinen 31 Aralık, bu yıl Cuma gününe denk geliyor. 1 Ocak Cumartesi günü resmi tatil olacak. Yılbaşı tatili sadece resmi tatil olan 1 Ocak 2022 Cumartesi gününden ibaret olacak.

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Yarın okullar tatil mi olacak yarım gün mü? 31 Aralık Yılbaşında okullar tatil mi ilan edildi?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık 2021 tarihi resmi tatil olmadığı için 31 Aralık Cuma günü okullar açık olacak ve tam gün ders işlenecek.

Yarın okullar tatil mi olacak yarım gün mü? 31 Aralık Yılbaşında okullar tatil mi ilan edildi?

2022 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

2022 Yılbaşı Tatili

2022 yılının ilk resmi tatil günüdür. 1 Ocak 2022 Cumartesi gününe denk gelmektedir. Yılbaşı tatili bir gündür.

Yarın okullar tatil mi olacak yarım gün mü? 31 Aralık Yılbaşında okullar tatil mi ilan edildi?
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