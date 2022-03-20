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Haberler Yaşam Yarın okullar tatil mi? 21 Mart 2022 Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi edildi? Gözler İstanbul Valiliği'nden gelecek son dakika açıklamasında!
Giriş Tarihi: 20.03.2022 12:37 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 12:38

Yarın okullar tatil mi? 21 Mart 2022 Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi edildi? Gözler İstanbul Valiliği'nden gelecek son dakika açıklamasında!

Geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı başta megakent İstanbul olmak üzere yurt genelini etkiledi. Bu sebepten ötürü milyonlarca öğrenci kar tatili olan iller hakkında araştırma yaparken kendi yaşadıkları şehirlerde okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Bu noktada; "Yarın okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi İstanbul'da yarın okullar tatil mi oldu? Pazartesi okul var mı yok mu?" şeklindeki sorulara yanıt aranmaya başlandı. Kar tatili olan iller için ise gözler Valiliklerden gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. İşte "Okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı ve son durum.

Yarın okullar tatil mi? 21 Mart 2022 Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi edildi? Gözler İstanbul Valiliği’nden gelecek son dakika açıklamasında!

18 Mart 2022 tarihinde yoğun kar yağışı sebebiyle pek çok ilde okullarda eğitim öğretime ara verildiği açıklanmıştı. Şimdi ise gözler İstanbul Valiliği'ne çevrildi. Bu kapsamda; öğrenciler "Yarın okullar tatil mi olacak? 21 Mart Pazartesi İstanbul'da yarın okullar tatil mi?" sorularına yanıt arıyor. Peki; 21 Mart Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı yok mu?

21 MART PAZARTESİ YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışı başta İstanbul olmak üzere yurdun pek çok noktasını etkiledi. Bu noktada, kar tatilinin olup olmayacağı binlerce öğrenci tarafından merak edilirken "Yarın okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi Okullar tatil mi oldu?" gibi önemli soruların yanıtları hakkında sorgulamalar yapılıyor. Kar tatili olan iller için gözler Valiliklerden gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi.

İşte detaylar...

Yarın okullar tatil mi? 21 Mart 2022 Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi edildi? Gözler İstanbul Valiliği’nden gelecek son dakika açıklamasında!

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? 18 MART 2022

18 Mart Cuma günü okulların tatil edileceğine ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından son dakika açıklaması yapıldı.

İstanbul Valiliği, kentte yarın beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime 21 Mart Pazartesi'ye kadar ara verildiğini duyurdu.

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Yarın okullar tatil mi? 21 Mart 2022 Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi edildi? Gözler İstanbul Valiliği’nden gelecek son dakika açıklamasında!

Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce 18-20 Mart 2022 tarihleri arasında ilimize yönelik öngörülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurumlarımızla bugün Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden bu akşam saat 20.30'da alınan son meteorolojik verilere göre, 18 Mart 2022 Cuma gününden 21 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar; 1. İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına, 2. Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine, 3. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine, Ara verilmesi kararlaştırılmıştır. 4. 18 Mart 2022 Cuma günü Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Saygıdeğer hemşerilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz."

Yarın okullar tatil mi? 21 Mart 2022 Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi edildi? Gözler İstanbul Valiliği’nden gelecek son dakika açıklamasında!

21 MART PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

21 Mart Pazartesi okulların tatil olup olmayacağına dair resmi açıklama henüz gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

Yarın okullar tatil mi? 21 Mart 2022 Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi edildi? Gözler İstanbul Valiliği’nden gelecek son dakika açıklamasında!

VALİ ALİ YERLİKAYA VATANDAŞLARI UYARDI!

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün verilerine göre;

18 Mart Cuma günü (Yarın) İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor

Kar yağışlarının Cumartesi günü etkisini artırarak devam etmesi öngörülüyor

Dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım!

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