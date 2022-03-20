18 Mart 2022 tarihinde yoğun kar yağışı sebebiyle pek çok ilde okullarda eğitim öğretime ara verildiği açıklanmıştı. Şimdi ise gözler İstanbul Valiliği'ne çevrildi. Bu kapsamda; öğrenciler "Yarın okullar tatil mi olacak? 21 Mart Pazartesi İstanbul'da yarın okullar tatil mi?" sorularına yanıt arıyor. Peki; 21 Mart Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı yok mu?

21 MART PAZARTESİ YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışı başta İstanbul olmak üzere yurdun pek çok noktasını etkiledi. Bu noktada, kar tatilinin olup olmayacağı binlerce öğrenci tarafından merak edilirken "Yarın okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi Okullar tatil mi oldu?" gibi önemli soruların yanıtları hakkında sorgulamalar yapılıyor. Kar tatili olan iller için gözler Valiliklerden gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi.

İşte detaylar...