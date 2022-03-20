Geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı başta megakent İstanbul olmak üzere yurt genelini etkiledi. Bu sebepten ötürü milyonlarca öğrenci kar tatili olan iller hakkında araştırma yaparken kendi yaşadıkları şehirlerde okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Bu noktada; "Yarın okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi İstanbul'da yarın okullar tatil mi oldu? Pazartesi okul var mı yok mu?" şeklindeki sorulara yanıt aranmaya başlandı. Kar tatili olan iller için ise gözler Valiliklerden gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. İşte "Okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı ve son durum.