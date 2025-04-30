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Yarısı Bizden Kampanyası destek miktarı güncellendi! Yarısı Bizden Kampanyası ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 30.04.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
16:38
Yarısı Bizden Kampanyası destek miktarı güncellendi! Yarısı Bizden Kampanyası ne kadar oldu, kaç TL?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'nda İstanbul'un kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmak için başlatılan Yarısı Bizden Kampanyası hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklama ile birlikte daha önce 700 bin TL olan hibe miktarının arttırıldığı duyuruldu. Peki, Yarısı Bizden Kampanyası destek miktarı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, detaylar...