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Haberler Yaşam Yarısı Bizden Kampanyası destek miktarı güncellendi! Yarısı Bizden Kampanyası ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 30.04.2025 16:38 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 16:38

Yarısı Bizden Kampanyası destek miktarı güncellendi! Yarısı Bizden Kampanyası ne kadar oldu, kaç TL?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'nda İstanbul'un kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmak için başlatılan Yarısı Bizden Kampanyası hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklama ile birlikte daha önce 700 bin TL olan hibe miktarının arttırıldığı duyuruldu. Peki, Yarısı Bizden Kampanyası destek miktarı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, detaylar...

Yarısı Bizden Kampanyası destek miktarı güncellendi! Yarısı Bizden Kampanyası ne kadar oldu, kaç TL?

2023 yılında başlatılan ve İstanbul'un tüm ilçelerini kapsayan Yarısı Bizden kampanyası destek miktarı güncellendi. Daha önce 700 bin TL olan hibe miktarı yapılan son açıklamlar ile birlikte yeniden gündeme geldi. Taşınma desteği 100 bin TL'den 125 bin TL'ye yükseltildi. Peki, Yarısı Bizden Kampanyası destek miktarı ne kadar oldu? İşte, detaylar...

Yarısı Bizden Kampanyası destek miktarı güncellendi! Yarısı Bizden Kampanyası ne kadar oldu, kaç TL?

YARISI BİZDEN KAMPANYASI DESTEK TUTARLARI 2025

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde 2023 yılında başlatılan ve İstanbul'un tüm ilçelerini kapsayan Yarısı Bizden kampanyası kapsamında evini dönüştürmek isteyen vatandaşlara hibe, kredi ve taşınma yardımını kapsayan destek ödemeleri yapılıyor.

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Yarısı Bizden Kampanyası destek miktarı güncellendi! Yarısı Bizden Kampanyası ne kadar oldu, kaç TL?

YARISI BİZDEN KAMPANYASI DESTEK MİKTARI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmak için hayata geçirilen Yarısı Bizden kampanyasında destek tutarlarının artırıldığını açıkladı. Daha önce 700 bin TL olan hibe 875 bin TL'ye yine 700 bin TL olan kredi tutarı da 875 bin TL'ye çıkarıldı.

Yarısı Bizden Kampanyası destek miktarı güncellendi! Yarısı Bizden Kampanyası ne kadar oldu, kaç TL?

Taşınma desteği ise 100 bin TL'den 125 bin TL'ye yükseltildi. Böylece İstanbul'daki bir evin dönüşümü için vatandaşlara sunulan destek miktarı 1 milyon 875 bin TL olarak güncellendi. İş yeri dönüşüm desteği de 1 milyon TL'ye yükseltildi.

Yarısı Bizden Kampanyası destek miktarı güncellendi! Yarısı Bizden Kampanyası ne kadar oldu, kaç TL?

1 KONUT İÇİN DESTEK TUTARI 1 MİLYON 875 BİN TL OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yarısı Bizden kampanyasında destek tutarlarının artırıldığını açıkladı. Daha önce 700 bin TL olan hibe 875 bin TL'ye yine 700 bin TL olan kredi tutarı da 875 bin TL'ye çıkarıldı. Taşınma desteği ise 100 bin TL'den 125 bin TL'ye yükseltildi. Böylece İstanbul'daki bir evin dönüşümü için vatandaşlara sunulan hibe, kredi ve tahliye desteği miktarı 1 milyon 875 bin TL oldu. Hak sahiplerinin diğer her bir konutu için 1 milyon 750 bin TL kredi imkanı da sunulacak.