Yarısı Bizden Kampanyası destek miktarı güncellendi! Yarısı Bizden Kampanyası ne kadar oldu, kaç TL?

1 KONUT İÇİN DESTEK TUTARI 1 MİLYON 875 BİN TL OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yarısı Bizden kampanyasında destek tutarlarının artırıldığını açıkladı. Daha önce 700 bin TL olan hibe 875 bin TL'ye yine 700 bin TL olan kredi tutarı da 875 bin TL'ye çıkarıldı. Taşınma desteği ise 100 bin TL'den 125 bin TL'ye yükseltildi. Böylece İstanbul'daki bir evin dönüşümü için vatandaşlara sunulan hibe, kredi ve tahliye desteği miktarı 1 milyon 875 bin TL oldu. Hak sahiplerinin diğer her bir konutu için 1 milyon 750 bin TL kredi imkanı da sunulacak.