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Giriş Tarihi: 01.08.2024 07:29 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 07:30

YAŞ toplantısı 2024 ne zaman, bugün mü, saat kaçta toplanıyor? Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı kararları için geri sayım!

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ne zaman toplanacak, bugün mü soruları vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşecek toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına önemli kararlar verilecek. Terfi, atama, emekliye ayrılma bilgilerinin belli olacağı toplantıya birçok bakan katılacak. YAŞ toplantısı kararları için geri sayım başladı. Peki; YAŞ toplantısı 2024 ne zaman, saat kaçta? İşte, toplantıya dair merak edilenler...

YAŞ toplantısı 2024 ne zaman, bugün mü, saat kaçta toplanıyor? Yüksek Askeri Şura YAŞ toplantısı kararları için geri sayım!

YAŞ toplantısı kararları ve sonuçları beklenmeye başladı. TSK terfi, atama, emeklilik konularının masada olacağı toplantıya Adalet, Dışişleri, İçişleri, Hazine ve Maliye, Milli Eğitim, Milli Savunma Bakanı katılacak. Ağustos ayı itibarıyla araştırılmaya başlayan toplantıdan çıkacak kararlar oldukça önemli. Peki; 2024 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı ne zaman, bugün mü, saat kaçta, kimler katılacak?

YAŞ toplantısı 2024 ne zaman, bugün mü, saat kaçta toplanıyor? Yüksek Askeri Şura YAŞ toplantısı kararları için geri sayım!

YAŞ TOPLANTISI NE ZAMAN 2024?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için önemli kararların alınacağı YAŞ toplantısı için geri sayım başladı.

1 Ağustos bugün yapılması beklenen toplantıyla ilgili Yüksek Askeri Şura'ya başkanlık edecek Başkan Erdoğan'ın günlük programı kontrol ediliyor.

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YAŞ toplantısı 2024 ne zaman, bugün mü, saat kaçta toplanıyor? Yüksek Askeri Şura YAŞ toplantısı kararları için geri sayım!

YAŞ TOPLANTISINA KİMLER KATILACAK?

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde yapılacak YAŞ toplantısına katılacaklar şöyle:

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz
  • Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler
  • Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç
  • Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan
  • İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya
  • Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek
  • Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin
  • Genelkurmay Başkanı: Orgeneral Metin Gürak
  • Deniz Kuvvetleri Komutanı: Oramiral Ercüment Tatlıoğlu
  • Kara Kuvvetleri Komutanı: Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu
  • Hava Kuvvetleri Komutanı: Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu
YAŞ toplantısı 2024 ne zaman, bugün mü, saat kaçta toplanıyor? Yüksek Askeri Şura YAŞ toplantısı kararları için geri sayım!

YAŞ TOPLANTISI KARARLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Genellikle öğle saatlerinde başlayan toplantının ardından YAŞ kararları Resmi Gazete'de yayımlanacak.

YAŞ toplantısı 2024 ne zaman, bugün mü, saat kaçta toplanıyor? Yüksek Askeri Şura YAŞ toplantısı kararları için geri sayım!

YAŞ NEDİR?

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin dosyalar ele alınacak.

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