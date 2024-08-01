YAŞ toplantısı 2024 ne zaman, bugün mü, saat kaçta toplanıyor? Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı kararları için geri sayım!

YAŞ TOPLANTISI NE ZAMAN 2024?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için önemli kararların alınacağı YAŞ toplantısı için geri sayım başladı.

1 Ağustos bugün yapılması beklenen toplantıyla ilgili Yüksek Askeri Şura'ya başkanlık edecek Başkan Erdoğan'ın günlük programı kontrol ediliyor.