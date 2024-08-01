Giriş Tarihi: 01.08.2024 07:29
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024
07:30
YAŞ toplantısı 2024 ne zaman, bugün mü, saat kaçta toplanıyor? Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı kararları için geri sayım!
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ne zaman toplanacak, bugün mü soruları vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşecek toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına önemli kararlar verilecek. Terfi, atama, emekliye ayrılma bilgilerinin belli olacağı toplantıya birçok bakan katılacak. YAŞ toplantısı kararları için geri sayım başladı. Peki; YAŞ toplantısı 2024 ne zaman, saat kaçta? İşte, toplantıya dair merak edilenler...