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Giriş Tarihi: 30.07.2024 07:55 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 08:02

YAŞ toplantısı ne zaman 2024? Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı kararları ve sonuçları için bekleyiş başladı!

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ne zaman toplanacak sorusu vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşecek YAŞ toplantısı kararları ve sonuçları için geri sayım başladı. Adalet, Dışişleri, İçişleri, Hazine ve Maliye, Milli Eğitim, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı gibi isimlerin katılacağı toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) terfi, atama, emeklilik kararları da masaya yatırılacak. Peki; 2024 YAŞ toplantısı ne zaman, bu hafta mı? İşte, detaylar...

YAŞ toplantısı ne zaman 2024? Yüksek Askeri Şura YAŞ toplantısı kararları ve sonuçları için bekleyiş başladı!

YAŞ toplantısı 2024 kararları için bekleyiş başladı. Temmuz ayının son haftasına girilmesiyle birlikte araştırmaların hız kazandığı toplantıda TSK için alınacak kararlar bekleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri için yapılacak terfi, atama, emekliye ayrılma kararları toplantıdan çıkacak sonuçlar arasında olacak. Peki; Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı ne zaman?

YAŞ toplantısı ne zaman 2024? Yüksek Askeri Şura YAŞ toplantısı kararları ve sonuçları için bekleyiş başladı!

YAŞ TOPLANTISI NE ZAMAN 2024?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için önemli kararların alınacağı Yüksek Askeri Şura YAŞ toplantısı bu hafta bekleniyor. Anacak tarih netlik kazanmadı. Konuyla ilgili Başkan Erdoğan'ın programı takip ediliyor.

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YAŞ toplantısı ne zaman 2024? Yüksek Askeri Şura YAŞ toplantısı kararları ve sonuçları için bekleyiş başladı!

YAŞ TOPLANTISINA KİMLER KATILACAK?

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde yapılacak YAŞ toplantısına katılacaklar şöyle:

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı
  • Milli Savunma Bakanı
  • Adalet Bakanı
  • Dışişleri Bakanı
  • İçişleri Bakanı
  • Hazine ve Maliye Bakanı
  • Milli Eğitim Bakanı
  • Genelkurmay Başkanı
  • Deniz Kuvvetleri Komutanı
  • Kara Kuvvetleri Komutanı
  • Hava Kuvvetleri Komutanı
YAŞ toplantısı ne zaman 2024? Yüksek Askeri Şura YAŞ toplantısı kararları ve sonuçları için bekleyiş başladı!

YAŞ TOPLANTISI KARARLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

YAŞ kararları toplantı sonrası Resmi Gazete'de yayımlanacak.

YAŞ toplantısı ne zaman 2024? Yüksek Askeri Şura YAŞ toplantısı kararları ve sonuçları için bekleyiş başladı!

YAŞ NEDİR?

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin dosyalar ele alınacak.

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