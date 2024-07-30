Giriş Tarihi: 30.07.2024 07:55
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024
08:02
YAŞ toplantısı ne zaman 2024? Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı kararları ve sonuçları için bekleyiş başladı!
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ne zaman toplanacak sorusu vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşecek YAŞ toplantısı kararları ve sonuçları için geri sayım başladı. Adalet, Dışişleri, İçişleri, Hazine ve Maliye, Milli Eğitim, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı gibi isimlerin katılacağı toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) terfi, atama, emeklilik kararları da masaya yatırılacak. Peki; 2024 YAŞ toplantısı ne zaman, bu hafta mı? İşte, detaylar...