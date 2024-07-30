YAŞ toplantısı ne zaman 2024? Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı kararları ve sonuçları için bekleyiş başladı!

YAŞ toplantısı 2024 kararları için bekleyiş başladı. Temmuz ayının son haftasına girilmesiyle birlikte araştırmaların hız kazandığı toplantıda TSK için alınacak kararlar bekleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri için yapılacak terfi, atama, emekliye ayrılma kararları toplantıdan çıkacak sonuçlar arasında olacak. Peki; Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı ne zaman?