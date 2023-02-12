Yaşam üçgeni Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından gündemdeki yerini aldı. 10 ili etkileyen depremde binlerce kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı. Göçük altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları devam ederken sarsıntı anında neler yapılması gerektiğinin önemi bir kez daha anlaşıldı. Bu noktada deprem anında hayatta kalmak adına kullanılan önemli bir yöntem olan yaşam üçgeni ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, yaşam üçgeni nedir, ne anlama gelir? Deprem sırasında yaşam üçgeni nasıl oluşturulur, ne demektir? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.