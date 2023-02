Yaşam üçgeni nedir, nasıl oluşturulur soruları yanıt arıyor. 6 Şubat'ta sabah saatlerinde meydana gelen iki şiddetli Kahramanmaraş depremi çok sayıda can kaybı ve yaralanmalara neden oldu. Asrın felaketinin 7. Gününde de enkaz altında kalan her bir can için arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Öte yandan vatandaşlar, depremden korunmak için yapılması gereken yöntemleri araştırmaya başladı. Bu noktada hayatta kalma mucizelerinden olan yaşam üçgeni gündemdeki yerini aldı. Deprem sırasında ve sonrasında eşyaların arasına sığınma yöntemi olarak bilinen hayat üçgeni pozisyonu büyük önem taşıyor. Peki, Yaşam Üçgeni nedir, nasıl olur? Depremde yaşam üçgeni nasıl oluşturulur, ne demektir? İşte, detaylar…