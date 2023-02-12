YAŞAM ÜÇGENİ NEDİR?

Yaşam üçgeni, deprem anında uygulanabilirse enkaz altından sağ çıkmamızı sağlayacak en önemli deprem önlemlerinden biridir.

Bina çökerken, nesneler ya da mobilya iç ezilmelerde bu nesneler üzerine düşen tavan ağırlığı, bir boşluk bırakır. Bu boşluk "Hayat üçgeni" olarak tanımlanır.

Nesne ne kadar büyükse, o kadar güçlü, o kadar az kompakt olacaktır. Nesne ne kadar az sıkışırsa, boşluk o kadar büyük olur, bu boşluğu güvenlik için kullanan kişinin yaralanmama olasılığı o kadar yüksektir.