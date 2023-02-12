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Haberler Yaşam Yaşam üçgeni nedir, ne demek? Depremde yaşam üçgeni nasıl yapılır, hayat üçgeni pozisyonu nasıl oluşturulur?
Giriş Tarihi: 12.02.2023 14:55 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 14:55

Yaşam üçgeni nedir, ne demek? Depremde yaşam üçgeni nasıl yapılır, hayat üçgeni pozisyonu nasıl oluşturulur?

Yaşam üçgeni Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından gündemdeki yerini aldı. 10 ili etkileyen depremde binlerce kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı. Göçük altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları devam ederken sarsıntı anında neler yapılması gerektiğinin önemi bir kez daha anlaşıldı. Bu noktada deprem anında hayatta kalmak adına kullanılan önemli bir yöntem olan yaşam üçgeni ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, yaşam üçgeni nedir, ne anlama gelir? Deprem sırasında yaşam üçgeni nasıl oluşturulur, ne demektir? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

Yaşam üçgeni nedir, ne demek? Depremde yaşam üçgeni nasıl yapılır, hayat üçgeni pozisyonu nasıl oluşturulur?

Yaşam üçgeni nedir, nasıl oluşturulur soruları yanıt arıyor. 6 Şubat'ta sabah saatlerinde meydana gelen iki şiddetli Kahramanmaraş depremi çok sayıda can kaybı ve yaralanmalara neden oldu. Asrın felaketinin 7. Gününde de enkaz altında kalan her bir can için arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Öte yandan vatandaşlar, depremden korunmak için yapılması gereken yöntemleri araştırmaya başladı. Bu noktada hayatta kalma mucizelerinden olan yaşam üçgeni gündemdeki yerini aldı. Deprem sırasında ve sonrasında eşyaların arasına sığınma yöntemi olarak bilinen hayat üçgeni pozisyonu büyük önem taşıyor. Peki, Yaşam Üçgeni nedir, nasıl olur? Depremde yaşam üçgeni nasıl oluşturulur, ne demektir? İşte, detaylar…

Yaşam üçgeni nedir, ne demek? Depremde yaşam üçgeni nasıl yapılır, hayat üçgeni pozisyonu nasıl oluşturulur?

YAŞAM ÜÇGENİ NEDİR?

Yaşam üçgeni, deprem anında uygulanabilirse enkaz altından sağ çıkmamızı sağlayacak en önemli deprem önlemlerinden biridir.

Bina çökerken, nesneler ya da mobilya iç ezilmelerde bu nesneler üzerine düşen tavan ağırlığı, bir boşluk bırakır. Bu boşluk "Hayat üçgeni" olarak tanımlanır.

Nesne ne kadar büyükse, o kadar güçlü, o kadar az kompakt olacaktır. Nesne ne kadar az sıkışırsa, boşluk o kadar büyük olur, bu boşluğu güvenlik için kullanan kişinin yaralanmama olasılığı o kadar yüksektir.

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Yaşam üçgeni nedir, ne demek? Depremde yaşam üçgeni nasıl yapılır, hayat üçgeni pozisyonu nasıl oluşturulur?

Binalar çöktüğünde çoğu insan altında ezilerek can verir. Kediler, köpekler ve bebekler doğal olarak genellikle cenin pozisyonunda kıvrılırlar. Bu bir güvenlik/hayatta kalma içgüdüsüdür.

Daha küçük bir boşlukta hayatta kalabilirsiniz. İşin mantığı budur. Yani, bir cismin yanına, bir kanepenin yanına, hafifçe sıkışacak ama yanında boşluk kalacak şekilde açıyı tutturmak gerekir.

Yaşam üçgeni nedir, ne demek? Depremde yaşam üçgeni nasıl yapılır, hayat üçgeni pozisyonu nasıl oluşturulur?

DEPREMDE NEREDE DURULMALI?

Ahşap yapılar, deprem bölgelerine yapılacak en güvenli yapı türüdür. Nedeni basittir. Ahşap esnektir ve depremin gücüyle hareket eder. Ahşap bina çökerse, büyük hayatta kalma boşlukları oluşur. Ayrıca, ahşap bina daha az konsantre, ezici ağırlığa sahiptir.

Deprem sırasında, Sarsıntı durana kadar içeride kalınmalıdır. Bu durum resmi olarak duyurulmuştur. Düşebilecek kitaplıklardan, mobilyalardan ve ağır iş aletlerinden uzak durulmalıdır. Gece boyunca yataktaysanız ve bir deprem olursa, yataktan yuvarlanmanız yeterlidir.

Yatağın etrafında güvenli bir boşluk olacaktır. Oteller, her odanın kapısının arkasına bir işaret asarak depremlerde çok daha büyük bir hayatta kalma oranı elde edebilirler, bir deprem sırasında bina sakinlerinin yerde, yatağın dibinin yanında yatmasını sağlar.

Yaşam üçgeni nedir, ne demek? Depremde yaşam üçgeni nasıl yapılır, hayat üçgeni pozisyonu nasıl oluşturulur?

Deprem esnasında bina yıkılmasa dahi koşarak dışarı çıkmak yerine, bir kanepenin yanına uzanmalı ve cenin pozisyonunu almalısınız. Binanın ilk katında oturuyor olabilirsiniz. Bu size kaçma fırsatı verebilir ancak bina yıkıntısı üzerinize doğru da gelebilir. Bu şekilde de altında kalma olasılığınız yüksektir.

Mümkünse binaların dış duvarlarına veya dışına yaklaşın. Binanın içinden ziyade dışına yakın olmak çok daha iyidir. Binanın dış çevresinden içeride ne kadar uzak olursanız, kaçış yolunuzun bloke olma olasılığı o kadar yüksek olur. Özellikle çevresi çok binalı olan bir alanda oturuyorsanız kesinlikle "Yaşam Üçgeni" yapmalısınız.

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