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Haberler Yaşam Yaşanmaz denilen yerde yaşıyorlar! Dünyanın en ilginç kabilesi: "Kan çorbası içerek hayatta kalıyorlar"
Giriş Tarihi: 24.12.2023 09:19 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023 09:22

Yaşanmaz denilen yerde yaşıyorlar! Dünyanın en ilginç kabilesi: "Kan çorbası içerek hayatta kalıyorlar"

Çukçi Kabilesi, Sibirya'nın kuzeydoğu ucunda, Rusya'ya bağlı Çukotka Özerk Okrugu'nda yaşayan bir halk. Özellikle "yaşanmaz" denilen çoğrafyada kendine özgü bir yaşam stili oluşturmalarıyla tüm dünyanın ilgisini çekiyor. İşte Çukçi kabilesinin inanılmaz hikayesi...

Yaşanmaz denilen yerde yaşıyorlar! Dünyanın en ilginç kabilesi: Kan çorbası içerek hayatta kalıyorlar

Çukçilerin 1979 sayımında nüfusları 14.000 olarak tespit edilmiştir. Çukçi Yarımadası, Arktik Okyanusu ile Bering Boğazı kıyılarında yaşıyorlar. Günümüzde sayıları giderek azalsa da zorlu yaşam şartlarında hayatta kalma yetileri sayesinde varlıklarını devam ettiriyorlar.

Yaşanmaz denilen yerde yaşıyorlar! Dünyanın en ilginç kabilesi: Kan çorbası içerek hayatta kalıyorlar

Dilleri, Eskimo-Aleut dil ailesinin Çukçi-Kamçatka koluna ait olan Çukçi dilidir. Çukçi dili, yalnızca Çukçi Kabilesi tarafından konuşulur ve tehlike altındaki diller arasındadır.

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Yaşanmaz denilen yerde yaşıyorlar! Dünyanın en ilginç kabilesi: Kan çorbası içerek hayatta kalıyorlar

Çukçiler, geleneksel olarak ren geyiği yetiştiriciliği, avcılık ve balıkçılıkla uğraşırlardı. Ancak günümüzde, Çukçi ekonomisi turizm ve petrol ve gaz endüstrisine dayanıyor.

Yaşanmaz denilen yerde yaşıyorlar! Dünyanın en ilginç kabilesi: Kan çorbası içerek hayatta kalıyorlar

Çukçiler, özellikle Sibirya'nın eteklerinde yaşayan bir halk olarak uzun bir süre boyunca modern dünyayla daha az iletişimde kalmış, bu nedenle kendilerine özgü kültürlerini uzun süre korumuş bir halk.

Yaşanmaz denilen yerde yaşıyorlar! Dünyanın en ilginç kabilesi: Kan çorbası içerek hayatta kalıyorlar

Günümüzdeki yaşam stilleri ise Eski Orta Asya Türk halklarıyla olan benzerliğiyle büyük dikkat çekiyor.

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