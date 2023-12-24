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Yaşanmaz denilen yerde yaşıyorlar! Dünyanın en ilginç kabilesi: "Kan çorbası içerek hayatta kalıyorlar"
Giriş Tarihi: 24.12.2023 09:19
Güncelleme Tarihi: 24.12.2023
09:22
Yaşanmaz denilen yerde yaşıyorlar! Dünyanın en ilginç kabilesi: "Kan çorbası içerek hayatta kalıyorlar"
Çukçi Kabilesi, Sibirya'nın kuzeydoğu ucunda, Rusya'ya bağlı Çukotka Özerk Okrugu'nda yaşayan bir halk. Özellikle "yaşanmaz" denilen çoğrafyada kendine özgü bir yaşam stili oluşturmalarıyla tüm dünyanın ilgisini çekiyor. İşte Çukçi kabilesinin inanılmaz hikayesi...