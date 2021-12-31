Yasemin Sakallıoğlu kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Yasemin Sakallıoğlu nereli?

Tv8 ekranlarında bu akşam yılbaşı özel bölümüyle ekrana gelen O Ses Türkiye konuğu Yasemin Sakallıoğlu oldu. Ünlü komedyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz daha Jet Sosyete adlı dizide rol alırken şimdi ise jüri sesiyle üyelerini döndürmek için çabalayacak. Sosyal medyada tanınırlığı artmaya başlayınca kendisini eksik hissettiğini ifade eden Sakallıoğlu, konservatuara girmiştir. Peki Yasemin Sakallıoğlu kimdir, kaç yaşında, evli mi, eşi kimdir? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Yasemin Sakallıoğlu nereli?