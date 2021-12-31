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Haberler Yaşam Yasemin Sakallıoğlu kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Yasemin Sakallıoğlu nereli?
Giriş Tarihi: 31.12.2021 22:54 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 22:54

Yasemin Sakallıoğlu kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Yasemin Sakallıoğlu nereli?

Tv8 ekranlarında bu akşam yılbaşı özel bölümüyle ekrana gelen O Ses Türkiye konuğu Yasemin Sakallıoğlu oldu. Ünlü komedyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz daha Jet Sosyete adlı dizide rol alırken şimdi ise jüri sesiyle üyelerini döndürmek için çabalayacak. Sosyal medyada tanınırlığı artmaya başlayınca kendisini eksik hissettiğini ifade eden Sakallıoğlu, konservatuara girmiştir. Peki Yasemin Sakallıoğlu kimdir, kaç yaşında, evli mi, eşi kimdir? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Yasemin Sakallıoğlu nereli?

Yasemin Sakallıoğlu kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Yasemin Sakallıoğlu nereli?

Yasemin Sakallıoğlu hayatı ile ilgili sorgulamalar an itibariyle başladı. Programda spor, sinema ve televizyon camiasının ünlü isimlerinin yer aldığı programda bu sefer şarkıcılık kariyeri olmayan ünlüler performans sergileyecekler. Diziler dünyasının en dikkat çeken ismi Yasemin Sakallıoğlu'da O Ses Türkiye konukları arasında yer alıyor. Peki Yasemin Sakallıoğlu kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Yasemin Sakallıoğlu nereli?

Yasemin Sakallıoğlu kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Yasemin Sakallıoğlu nereli?

YASEMİN SAKALLIOĞLU KİMDİR?

Yasemin Sakallıoğlu 33 yaşındadır. Yasemin Sakallıoğlu aslen Rizelidir. Genç oyuncu 3 kardeşin en küçüğüdür. Bebeklik hayatı Rize'de geçen Yasemin Sakallıoğlu 6 yaşından sonra İstanbul'a gelmiştir. Düz liseden mezun olduktan sonra bankacılık yapmaya başladı.

Sosyal medyada tanınırlığı artmaya başlayınca kendisini eksik hissettiğini ifade eden Sakallıoğlu, konservatuara girdi ve lisans eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı. Sosyal medya üzerinden çektiği komik videolarla tanınan Yasemin Sakallıoğlu, yapımcıların dikkatini çekti ve 2015 yılında yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna dahil oldu. Daha sonra Jet Sosyete'de rol aldı.

YASEMİN SAKALLIOĞLU EŞİ KİMDİR, ÇOCUĞU VAR MI?

Oyunculuk deneyimi kazandıktan sonra Şahan Gökbakar önderliğinde Zenga isminde ilk sinema filmini çeken Yasemin Sakallıoğlu, 11 Mart 2021 tarihinde nikah masasına oturdu ve Burak Yırtar ile evlendi.

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Yasemin Sakallıoğlu kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Yasemin Sakallıoğlu nereli?
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