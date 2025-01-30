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Haberler Yaşam Yasin Tuncel davasında şok gelişme! 7 yıldır kayıptı... Mahkeme kararını verdi:'Gaiptir'
Giriş Tarihi: 30.01.2025 09:24 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 09:24

Yasin Tuncel davasında şok gelişme! 7 yıldır kayıptı... Mahkeme kararını verdi:'Gaiptir'

İstanbul'da yaşayan Yasin Tuncel, bundan 7 yıl önce ardında iz dahi bırakmadan ortadan kayboldu. Daha önce de Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelmişti. Tuncel'in cinayete kurban gittiği düşünülse de aradan geçen yıllarda ne kendisine ulaşılabildi, ne de cesedi bulunabildi. Gözaltına alınan cinayet şüphelileri; "Ceset yoksa cinayet de yoktur" gerekçesi ve delil yetersizliğinden serbest kaldı. William Shakespeare'in "Cinayetin dili yok ama konuşacak" sözünün aksine cinayet susunca; mahkeme de Yasin Tuncel'in gaipliğine karar verdi.

Emir SOMER
Yasin Tuncel davasında şok gelişme! 7 yıldır kayıptı... Mahkeme kararını verdi:’Gaiptir’

1991'de Tokat Zile'de dünyaya gelen ve İstanbul'da yaşayan Yasin Tuncel, 18 Kasım 2017'de akşam namazını kıldıktan sonra esrarengiz bir şekilde kayıplara karıştı. Kardeşleri emniyete başvurunca, Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Bürosu ile Cinayet Bürosu polisleri geniş kapsamlı bir inceleme başlattı.

Yasin Tuncel davasında şok gelişme! 7 yıldır kayıptı... Mahkeme kararını verdi:’Gaiptir’

Yasin Tuncel'in kaybolduğu gün son görüştüğü kişinin yakın arkadaşı O.H. olduğu ve ikilinin Başakşehir'de buluştukları tespit edildi. İki arkadaşın Kocaeli'nin Gebze ilçesine gittikleri belirlendi. Yasin Tuncel'in cep telefonu sinyali Kocaeli Çayırova'da kesildi.

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Yasin Tuncel davasında şok gelişme! 7 yıldır kayıptı... Mahkeme kararını verdi:’Gaiptir’

Tuncel'in "Pamuk" isminde Samoyed cinsi çok sevdiği bir köpeği olduğunu söyleyen ailesi, "Onu bırakıp asla bir yere gitmezdi. Onu yanından asla ayırmazdı. Gidecekse onu da yanına alır ve öyle giderdi" diyor.

Yasin Tuncel davasında şok gelişme! 7 yıldır kayıptı... Mahkeme kararını verdi:’Gaiptir’

"BEN ÖLDÜRÜP GÖMDÜM DEDİ" İDDİASI...

Gebze'de yaşayan ve Yasin Tuncel ile son görüşen kişi olan O.H. baş şüpheliydi. Dosya, atv'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'nda ele alındı. İddialara göre O.H., programda kendisine yöneltilen "Ne oldu bu çocuğa?" sorusuna "Attaya gönderdik" yanıtını verdi. İstanbul Emniyeti, şüphelerin yoğunlaştığı O.H.'yi 17 Eylül 2018'de gözaltına aldı.

Yasin Tuncel davasında şok gelişme! 7 yıldır kayıptı... Mahkeme kararını verdi:’Gaiptir’

Hakkındaki iddiaları reddeden O.H. tutuklandı ancak 2 ay sonra serbest kaldı. İddialara göre; operasyonda O.H. ile birlikte gözaltına alınan 11 kişiden bazıları ifadelerinde O.H. için, "Bize, 'öldürdüm ve gömdüm' dedi" itiraflarında bulunsalar da Yasin Tuncel'in cesedi bulunamadı ve O.H.'nin de aralarında olduğu bütün şüpheliler "Ceset yoksa cinayet de yoktur" gerekçesi ve delil yetersizliğinden serbest kaldı.

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