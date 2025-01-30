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Yasin Tuncel davasında şok gelişme! 7 yıldır kayıptı... Mahkeme kararını verdi:'Gaiptir'
Giriş Tarihi: 30.01.2025 09:24
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
09:24
Yasin Tuncel davasında şok gelişme! 7 yıldır kayıptı... Mahkeme kararını verdi:'Gaiptir'
İstanbul'da yaşayan Yasin Tuncel, bundan 7 yıl önce ardında iz dahi bırakmadan ortadan kayboldu. Daha önce de Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelmişti. Tuncel'in cinayete kurban gittiği düşünülse de aradan geçen yıllarda ne kendisine ulaşılabildi, ne de cesedi bulunabildi. Gözaltına alınan cinayet şüphelileri; "Ceset yoksa cinayet de yoktur" gerekçesi ve delil yetersizliğinden serbest kaldı. William Shakespeare'in "Cinayetin dili yok ama konuşacak" sözünün aksine cinayet susunca; mahkeme de Yasin Tuncel'in gaipliğine karar verdi.