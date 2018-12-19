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Yaşlı adam ikna olmayınca polis, sobasını yaktı

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 19.12.2018 16:36 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 16:39
Yaşlı adam ikna olmayınca polis, sobasını yaktı

'de kanalizasyon hattındaki çökme nedeniyle evinin etrafını su basan yaşlı adamı konutundan çıkarmaya ikna edemeyen polis, çaresiz kalınca en son yapacağı şeyi tercih etti.

Yaşlı adam ikna olmayınca polis, sobasını yaktı

-Kayseri kara yolu Bağdat Köprüsü'nde Konya Kulu yolunun yan dönüş çalışması yapıldığı sırada kanalizasyon hattındaki çökme nedeniyle çevredeki bazı evlerin önünde sel meydana geldi.

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Yaşlı adam ikna olmayınca polis, sobasını yaktı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, müstakil evinde yalnız yaşayan ve oluşan sudan dolayı mahsur kalan yaşlı adama yardım etmek istedi.

Yaşlı adam ikna olmayınca polis, sobasını yaktı

Ancak yaşlı adam evden çıkmak için ikna olmayınca polis memuru "üşümesin" diye sobasını yaktı.

Yaşlı adam ikna olmayınca polis, sobasını yaktı

Yaşlı adamla ilgilenen polis ekipleri, daha sonra evden ayrıldı.

Yaşlı adam ikna olmayınca polis, sobasını yaktı

-Kayseri kara yolu Bağdat Köprüsü mevkisinde dün kanalizasyon hattı çökmüş, kara yolunda 5 metre derinliğinde 3 metre çapında göçük meydana gelmişti.

Yaşlı adam ikna olmayınca polis, sobasını yaktı

Çökmenin ardından -Kayseri kara yolu trafiğe kapatılarak, trafik her iki yönde de alternatif yollardan sağlanmaya başlamıştı.

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