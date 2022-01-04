Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Yaşlılık maaşı ne kadar oldu, kaç lira? 2022 65 yaş aylığı zammı kaç TL yatacak? Yaşlılık maaşı şartları ve zam oranı belli oldu!
Giriş Tarihi: 04.01.2022 20:20 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 20:20

Yaşlılık maaşı ne kadar oldu, kaç lira? 2022 65 yaş aylığı zammı kaç TL yatacak? Yaşlılık maaşı şartları ve zam oranı belli oldu!

Son dakika gelişmesine göre yaşlılık maaşı rakamları belli oldu. 2021 Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte pek çok veri gibi 65 yaş aylığı da güncellendi. Bunun üzerine pek çok vatandaş yaşlılık maaşı ne kadar oldu, kaç lira sorusuna yanıt arıyor. Aralık ayı aylık enflasyon rakamı yüzde 13,58; yıllık enflasyon ise yüzde 36,08 olarak açıklandı. Bu rakamlara göre 2022 65 yaş aylığı zammı kaç TL yatacak? İşte Yaşlılık maaşı şartları ve zam oranı hakkında merak edilenler…

Yaşlılık maaşı ne kadar oldu, kaç lira? 2022 65 yaş aylığı zammı kaç TL yatacak? Yaşlılık maaşı şartları ve zam oranı belli oldu!

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaşlılık maaşı, evde bakım maaşı, emekli ve memur maaşları gibi rakamlar da yeniden belirlendi. Bu kapsamda yeni zamlara göre yaşlılık maaşı ne kadar oldu, kaç lira yatırılacak gibi sorular gündeme geliyor. Pek çok vatandaş 2022 65 yaş aylığı zammı kaç TL yatacak sorusuyla güncel durumu araştırılıyor. İşte yaşlılık maaşı şartları ve zam oranı hakkında detaylar…

Yaşlılık maaşı ne kadar oldu, kaç lira? 2022 65 yaş aylığı zammı kaç TL yatacak? Yaşlılık maaşı şartları ve zam oranı belli oldu!

YAŞLILIK MAAŞI 2022 NE KADAR OLDU?

Yeni zamlar sonrası 2022 yılında 65 yaş aylığı bin 55 lira 80 kuruş, evde bakım desteği 2 bin 292 lira olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yaşlılık maaşı ne kadar oldu, kaç lira? 2022 65 yaş aylığı zammı kaç TL yatacak? Yaşlılık maaşı şartları ve zam oranı belli oldu!

YAŞLILIK MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR?

Hizmet akdi ile çalışanların yaşlılık aylığının bağlanmasında hangi kanun hükümlerinin geçerli olacağı ilk defa sigortalı olunan tarihe göre değişiklik göstermektedir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olanlar için bu kanunlardaki şartlar geçerli olacak, dolayısıyla bu kişilerin kazanılmış hakları korunacaktır.

Yaşlılık maaşı ne kadar oldu, kaç lira? 2022 65 yaş aylığı zammı kaç TL yatacak? Yaşlılık maaşı şartları ve zam oranı belli oldu!

Buna göre;

8/9/1999 öncesi sigortalı olarak ilk defa işe başlayanların yaşlılık aylığına hak kazanabilmeleri için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş koşullarının bir arada yerine getirilmesi gerekmektedir. Örneğin sigortalılık süresi ile prim ödeme gün sayısını yerine getirmiş, ancak yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gereken yaş koşulunu yerine getirmeyen sigortalıya Kurumumuzca yaşlılık aylığı bağlanması mümkün değildir.

8/9/1999 tarihi itibariyle yaşlılık aylığına hak kazananlar ile bu tarih itibariyle kadın sigortalılardan 18, erkek sigortalılardan 23 yıllık sigortalılık sürelerini dolduranlardan;

Yaşlılık maaşı ne kadar oldu, kaç lira? 2022 65 yaş aylığı zammı kaç TL yatacak? Yaşlılık maaşı şartları ve zam oranı belli oldu!

- Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 gün veya,

- Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3600 gün yahut,

- Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber, kadın ise 20, erkek ise 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 5000 gün,

malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartlarını yerine getirenler, yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.

8/9/1999 tarihinde bu koşulları yerine getirmeyen sigortalıların 23/5/2002 tarihindeki sigortalılık sürelerine göre, aşağıdaki tabloda belirtilen en az sigortalılık süresi, yaş ve prim ödeme gün sayısı koşulunu yerine getirmeleri halinde yaşlılık aylığına hak kazanabilecekleri öngörülmüştür.

- 23/5/2002 tarihinde 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim ödeme gün sayısı ve kadınlarda 50 erkeklerde ise 55 yaş şartlarını yerine getirenler emekli olabilmektedir. Bu tarihte bu şartları yerine getiremeyenler için ise yerine getirecekleri tarihe göre kademeli geçiş süreci öngörülmüştür.

- 23/5/2002 tarihinde öngörülen şartları yerine getiremeyenler, bu şartları aşağıda belirtilen tarih aralıklarından hangi tarih aralığında yerine getiriyorsa o yaşlarda aylığa hak kazanacaklardır.

- 24/5/2002 ile 23/5/2005 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 52, erkek ise 56 yaşını doldurmuş olmaları,

- 24/5/2005 ile 23/5/2008 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 54, erkek ise 57 yaşını doldurmuş olmaları,

- 24/5/2008 ile 23/5/2011 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 56, erkek ise 58 yaşını doldurmuş olmaları,

- 24/5/2011 tarihinden sonra yerine getiren kadınlar 58, 24/5/2011 ile 23/5/2014 tarihleri arasında yerine getiren erkekler 59 yaşını doldurmuş olmaları,

- 24/5/2014 tarihinden sonra yerine getiren erkekler 60 yaşını doldurmuş olmaları,

halinde yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.

SON DAKİKA