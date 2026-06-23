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Haberler Yaşam Yavru vatanda nefes kesen tatbikat! Caner Gönyeli Tatbikatı’na 14 uçak, 14 gemi katılıyor
Giriş Tarihi: 23.06.2026 14:35 Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 14:36

Yavru vatanda nefes kesen tatbikat! Caner Gönyeli Tatbikatı’na 14 uçak, 14 gemi katılıyor

Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) askeri ve sivil unsurları koordinasyon, planlama yetenekleri ve kısa sürede reaksiyon gösterebilmesi sayesinde her duruma her daim hazırlıklı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Tatbikata Azerbaycan, Pakistan, Libya, Gambiya, Zambiya, Ruanda, Sierra Leone ve Somali gözlemci olarak katıldı. Tatbikatın, kaza kırıma uğrayan bir uçağın içindeki kazazedelere müdahale edildiği kara safhası bugün icra edildi.

BETÜL USTA
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Yavru vatanda nefes kesen tatbikat! Caner Gönyeli Tatbikatı’na 14 uçak, 14 gemi katılıyor

Milli Savunma Bakanlığı(MSB) tatbikata 6 uçak, 1 gemi, 1 arama kurtarma timi İçişleri Bakanlığı 6 uçak, 1 gemi, 3 arama kurtarma timi, KKTC'den ise uçak ve gemilerin yanı sıra 5 arama kurtarma timi katılıyor.

Yavru vatanda nefes kesen tatbikat! Caner Gönyeli Tatbikatı’na 14 uçak, 14 gemi katılıyor

Tatbikatta toplam 14 uçak, 13 gemi, 9 arama kurtarma timi yer alıyor. KKTC'de bu yıl 22'incisi düzenlenen 'Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2026 Arama Kurtarma Tatbikatı'nın kara safhası, nefes kesti. Tatbikatta senaryo gereği dağlık alana düşen uçaktaki yaralılar kurtarıldı.

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Yavru vatanda nefes kesen tatbikat! Caner Gönyeli Tatbikatı’na 14 uçak, 14 gemi katılıyor

ERHÜRMAN DA İZLEDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 21 Temmuz 1974'te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'nda dost ateşiyle batan 'TCG Kocatepe' gemisinde şehit olan Teğmen Caner Gönyeli'nin anısına her yıl KKTC'de yapılan arama kurtarma tatbikatının bu yıl 22'incisi düzenlendi.

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Yavru vatanda nefes kesen tatbikat! Caner Gönyeli Tatbikatı’na 14 uçak, 14 gemi katılıyor

Türkiye ve KKTC tarafından düzenlenen Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın birinci safhası Girne'nin 101 Evler (St.Hilarion) bölgesinde bulunan 1 numaralı Vatan Sahası'nda yapıldı.

Yavru vatanda nefes kesen tatbikat! Caner Gönyeli Tatbikatı’na 14 uçak, 14 gemi katılıyor

Tatbikatı KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman başta olmak üzere milli gözlemciler takip etti. Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, KKTC unsurları ile sivil kurum ve kuruluşların da yer aldığı, 1,5 saatlik tatbikatı, Azerbaycan, Pakistan, Libya, Gambiya, Zambiya, Ruanda, Sierra Leone ve Somali'den askeri gözlemciler takip etti.


Yavru vatanda nefes kesen tatbikat! Caner Gönyeli Tatbikatı’na 14 uçak, 14 gemi katılıyor

NEFES KESEN OPERASYON

Türkiye ile KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı'nda yer alan sivil ve askeri personelin katılımıyla düzenlenen tatbikatın kara safhasında, İzmir Adnan Menderes-Lefkoşa Ercan Havalimanı uçuşunu gerçekleştiren bir uçağın tehlike sinyali vermesi sonrası, arama kurtarma harekatı canlandırıldı. Tehlike sinyali veren uçak için yer tespit çalışmaları başlatıldı.

Yavru vatanda nefes kesen tatbikat! Caner Gönyeli Tatbikatı’na 14 uçak, 14 gemi katılıyor

Düşen uçak için merkez tarafından bölgeye KKTC arama kurtarma ekipleri, helikopter, ambulans helikopter ve sağlık personeli sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarına destek istenmesi üzerine Türkiye'den de bölgeye arama kurtarma timi, 2 arama kurtarma uçağı, 1 arama kurtarma helikopteri ile 1 İHA ve 1 Arama Kurtarma Timi gönderildi.

Yavru vatanda nefes kesen tatbikat! Caner Gönyeli Tatbikatı’na 14 uçak, 14 gemi katılıyor

Kurtarma ekipleri, hızlı iniş yöntemiyle helikopterden inerek ağır yaralılara ilk müdahaleleri yaparak bölgeden tahliye etti. Bölgedeki güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından yürütülen arama kurtarma faaliyetleri sırasında, itfaiye ekipleri uçakta çıkan yangına müdahale etti. Arama kurtarma köpekleri, canlıların yerini tespit etti, sağlık ekipleri ise yaralıları düşen uçaktan tahliye edip ambulanslarla hastaneye sevk etti.

Yavru vatanda nefes kesen tatbikat! Caner Gönyeli Tatbikatı’na 14 uçak, 14 gemi katılıyor

İtfaiye ekipleri uçaktaki yangını söndürürken, arama kurtarma ekipleri de uçaktan mahsur kalan diğer yolcuları atlama yatağı açarak kurtardı. Alan araması sırasında Arama Kurtarma Köpek Timi tarafından uçağın kuzeybatısında uçurum kenarında bir yaralının tespit edilmesinin ardından Sivil Savunma ekibi tarafından kazazede yolcu ambulans ile tahliye edildi. Dron kullanılarak ormanlık alanda tespit edilen diğer bir kazazede ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı bir helikopter tarafından kurtarıldı.

Yavru vatanda nefes kesen tatbikat! Caner Gönyeli Tatbikatı’na 14 uçak, 14 gemi katılıyor

ANLAMLI HEDİYE

Tatbikat, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda düzenlenen brifing ile başladı. Brifingte Şehit Teğmen Caner Gönyeli'nin kızı Nil Gönyeli'ye Tümgeneral İlker Görgülü ile Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir tarafından anı objesi takdim edildi.

#SOMALİ

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