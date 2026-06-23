Yavru vatanda nefes kesen tatbikat! Caner Gönyeli Tatbikatı’na 14 uçak, 14 gemi katılıyor

İtfaiye ekipleri uçaktaki yangını söndürürken, arama kurtarma ekipleri de uçaktan mahsur kalan diğer yolcuları atlama yatağı açarak kurtardı. Alan araması sırasında Arama Kurtarma Köpek Timi tarafından uçağın kuzeybatısında uçurum kenarında bir yaralının tespit edilmesinin ardından Sivil Savunma ekibi tarafından kazazede yolcu ambulans ile tahliye edildi. Dron kullanılarak ormanlık alanda tespit edilen diğer bir kazazede ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı bir helikopter tarafından kurtarıldı.