Haberler
Yaşam
Yavru vatanda nefes kesen tatbikat! Caner Gönyeli Tatbikatı’na 14 uçak, 14 gemi katılıyor
Giriş Tarihi: 23.06.2026 14:35
Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 14:36
Yavru vatanda nefes kesen tatbikat! Caner Gönyeli Tatbikatı’na 14 uçak, 14 gemi katılıyor
Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) askeri ve sivil unsurları koordinasyon, planlama yetenekleri ve kısa sürede reaksiyon gösterebilmesi sayesinde her duruma her daim hazırlıklı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Tatbikata Azerbaycan, Pakistan, Libya, Gambiya, Zambiya, Ruanda, Sierra Leone ve Somali gözlemci olarak katıldı. Tatbikatın, kaza kırıma uğrayan bir uçağın içindeki kazazedelere müdahale edildiği kara safhası bugün icra edildi.