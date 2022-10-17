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Haberler Yaşam Yayın tarihi belli oldu! Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Show TV'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti konusu nedir, oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 17.10.2022 14:18 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 14:19

Yayın tarihi belli oldu! Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Show TV'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti konusu nedir, oyuncuları kimler?

Show TV'nin yeni sezondaki iddialı dizi projesi Kızılcık Şerbeti, izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Başrollerinde Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün yer aldığı dizi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği Gold Film imzalı dizi, yayınlanan tanıtımlarıyla sosyal medyada gündem oldu. Farklı kültürlere sahip iki ailenin çocuklarının evlenmesiyle yaşanan çarpıcı olayları konu alan dizinin yayın tarihi belli oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Show TV'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Kızılcık Şerbeti yayın tarihi ve 1. Bölüm fragmanı…

Yayın tarihi belli oldu! Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Show TV’nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yeni sezonda Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Kızılcık Şerbeti dizisi için geri sayım devam ediyor. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör gibi isimleri buluşturan dizi, oyuncu kadrosu kadar konusuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Yönetmen koltuğunda Ketche'nin oturduğu dizi, tanıtımlarıyla sosyal medyada olay oldu. Aynı doğrulara fakat farklı kültürlere sahip iki aile üzerinden ilerleyecek olan dizinin yayın tarihi de açıklandı. Peki, Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Show TV'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu…

Yayın tarihi belli oldu! Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Show TV’nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti konusu nedir, oyuncuları kimler?

KIZILCIK ŞERBETİ YAYIN TARİHİ AÇIKLANDI!

Show TV'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 1. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Yayınlanan fragmanla birlikte dizinin merakla beklenen yayın tarihi belli oldu.

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi, 28 Ekim 2022 Cuma akşamı ekran yolculuğuna başlıyor.

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Yayın tarihi belli oldu! Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Show TV’nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti konusu nedir, oyuncuları kimler?

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır.

Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar.

Yayın tarihi belli oldu! Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Show TV’nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti konusu nedir, oyuncuları kimler?

Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi oldukça muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

Yayın tarihi belli oldu! Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Show TV’nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti konusu nedir, oyuncuları kimler?

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün yanı sıra;

Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar yer alıyor.

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