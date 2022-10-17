Yayın tarihi belli oldu! Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Show TV’nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti konusu nedir, oyuncuları kimler?

Show TV'nin yeni sezondaki iddialı dizi projesi Kızılcık Şerbeti, izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Başrollerinde Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün yer aldığı dizi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği Gold Film imzalı dizi, yayınlanan tanıtımlarıyla sosyal medyada gündem oldu. Farklı kültürlere sahip iki ailenin çocuklarının evlenmesiyle yaşanan çarpıcı olayları konu alan dizinin yayın tarihi belli oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Show TV'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Kızılcık Şerbeti yayın tarihi ve 1. Bölüm fragmanı…