Haberler Yaşam YAZ TATİLİ TARİHİ | 2026 Okullar ne zaman kapanacak, karneler hangi gün alınacak? MEB takvimi açıkladı!
Giriş Tarihi: 30.05.2026 09:00

Havaların ısınması ve yazın gelmesi ile heyecanlanan öğrenciler "2026 Okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman verilecek?" gibi soruları merak etmeye başladı. MEB tarafından açıklanan takvim ile yaz tatili tarihleri belirlendi. Böylece öğrenciler ikinci dönem eğitimlerini de sonlandırarak dinlenme dönemine geçecek.

Öğrencilerin heyecanla beklediği 2026 yaz tatili tarihi netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte Eylül ayında başlayan okul serüveninin Haziran ayında sonlanacağı netleşti. Okulların kapanış tarihi ve karnelerin alınması ile güzel bir dinlenme süreci öğrenci adaylarını bekliyor.

2026 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Uzun soluklu eğitim-öğretim döneminin ardından MEB takvimine göre okullar 26 Haziran 2026 tarihinde kapanacak.

2026 KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem karneleri, 26 Haziran 2026 Cuma günü dağıtılacak. Karne günüyle birlikte öğrenciler için yaz tatili başlayacak.

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

  • Birinci dönem: 8 Eylül 2025 – 16 Ocak 2026
  • Yarıyıl tatili: 19 – 30 Ocak 2026
  • İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026
  • İkinci ara tatil: 16 – 20 Mart 2026
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Henüz MEB tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı için resmi açılış tarihi açıklanmadı. Ancak önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında okulların 2026 Eylül ayında açılması bekleniyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

