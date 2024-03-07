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Haberler Yaşam Yazar Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur ATV sürücüsünü öldürmüştü: İşte lüks aracın son hali!
Giriş Tarihi: 07.03.2024 17:11 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 17:13

Yazar Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur ATV sürücüsünü öldürmüştü: İşte lüks aracın son hali!

Ünlü estetik cerrahı Bülent Cihantimur ile yazar Eylem Tok'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, babasına ait lüks araçla kaza yaptı. Ehliyetsiz kullandığı lüks otomobil ile yol kenarında bekleyen ATV sürücülerine çarpan Timur Cihantimur, Oğuz Murat Acı'yı hayattan kopardı. Kazayla ilgili yeni detaylar otaya çıktı. Oğuz Murat Acı'ya çarpan lüks aracın ve ATV'nin son hali yaşanan kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

İHA
Yazar Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur ATV sürücüsünü öldürmüştü: İşte lüks aracın son hali!

Türkiye'nin konuştuğu kaza İstanbul Eyüpultan'daki Davutpaşa Caddesi üzerinde geçtiğimiz Cuma günü saat 23.30 sıralarında yaşandı. Cadde üzerinde Belgrad Ormanı yönüne ATV motorla giden Oğuz Murat Acı (29), aracının arızalanması üzerine yol kenarına çekerek arızayı gidermeye çalışmıştı.

Yazar Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur ATV sürücüsünü öldürmüştü: İşte lüks aracın son hali!

O esnada Timur Cihantimur yönetimindeki 34 EGG 06 plakalı Porsche marka lüks araç, yol kenarında bekleyen ATV motora çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle ATV motor sulama kanalına düşmüş, ATV motorun altında kalan Oğuz Murat Acı ise yaralanmıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Acı ambulans ile hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan genç adam hayatını kaybetmişti.

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Yazar Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur ATV sürücüsünü öldürmüştü: İşte lüks aracın son hali!

KAZA SONRASI MISIR'A KAÇTILAR

Kaza sonrası Timur Cihantimur telefon ile annesini arayarak olay yerine gelmesini istemişti. Bunun üzerine olay yerine gelen Yazar Eylem Tok, oğlu Timur Cihantimur'u da alarak olay yerinden kaçmıştı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan Timur Cihantimur ve Eylem Tok'un saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanına geldikleri öğrenilmişti. Havalimanındaki işlemlerinin ardından anne ve oğlunun uçakla Mısır'a gittikleri ortaya çıkmıştı. Timur Cihantimur ve Eylem Tok'un kaza yerinden ayrıldıktan sonra İstanbul Havalimanına geldikleri görüntüler kameralara yansımıştı.

Yazar Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur ATV sürücüsünü öldürmüştü: İşte lüks aracın son hali!

ANNE VE OĞLU HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN

Kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı, Sarıyer Gümüşdere Camii'nde düzenlenen tören sonrası son yolculuğuna uğurlanmıştı. Kaza ile ilgili başlatılan incelemelerin devam ettiği öğrenilmişti. Gelişmeler çerçevesinde Mısır'a kaçan Eylem Tok ve Timur C. Hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılması için Adalet Bakanlığına dosya gönderildi.

Yazar Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur ATV sürücüsünü öldürmüştü: İşte lüks aracın son hali!

Yaşanan olay sonrası polis ekiplerinin çalışması sonrası kazaya karışan Porsche ve ATV'ler çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürülmüştü. Otoparkta duran araçların son hali havadan görüntülendi. Timur C.'nin kullandığı Porsche'nin hava yastıklarının patladığı, sağ ön tekerleğinin tamamen koptuğu ve aracın tamamen kullanılamaz hale geldiği görüldü. Acı'nın kullandığı ATV'nin ise dağıldığı gözler önüne serildi.

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