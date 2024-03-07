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Yazar Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur ATV sürücüsünü öldürmüştü: İşte lüks aracın son hali!
Giriş Tarihi: 07.03.2024 17:11
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
17:13
Yazar Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur ATV sürücüsünü öldürmüştü: İşte lüks aracın son hali!
Ünlü estetik cerrahı Bülent Cihantimur ile yazar Eylem Tok'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, babasına ait lüks araçla kaza yaptı. Ehliyetsiz kullandığı lüks otomobil ile yol kenarında bekleyen ATV sürücülerine çarpan Timur Cihantimur, Oğuz Murat Acı'yı hayattan kopardı. Kazayla ilgili yeni detaylar otaya çıktı. Oğuz Murat Acı'ya çarpan lüks aracın ve ATV'nin son hali yaşanan kazanın boyutunu gözler önüne serdi.