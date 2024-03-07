Yazar Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur ATV sürücüsünü öldürmüştü: İşte lüks aracın son hali!

KAZA SONRASI MISIR'A KAÇTILAR

Kaza sonrası Timur Cihantimur telefon ile annesini arayarak olay yerine gelmesini istemişti. Bunun üzerine olay yerine gelen Yazar Eylem Tok, oğlu Timur Cihantimur'u da alarak olay yerinden kaçmıştı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan Timur Cihantimur ve Eylem Tok'un saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanına geldikleri öğrenilmişti. Havalimanındaki işlemlerinin ardından anne ve oğlunun uçakla Mısır'a gittikleri ortaya çıkmıştı. Timur Cihantimur ve Eylem Tok'un kaza yerinden ayrıldıktan sonra İstanbul Havalimanına geldikleri görüntüler kameralara yansımıştı.