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Haberler Yaşam Yazılım Mühendisliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 YÖK ATLAS görüntüle || Özel ve Devlet Üniversiteleri Yazılım Mühendisliği Taban Puanları ve Kontenjanları
Giriş Tarihi: 16.07.2024 10:50 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 10:50

Yazılım Mühendisliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 YÖK ATLAS görüntüle || Özel ve Devlet Üniversiteleri Yazılım Mühendisliği Taban Puanları ve Kontenjanları

YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar yazılım mühendisliği bölümü için araştırmlara başladı. Tercih listelerinde bölüme yer verecek olan adaylar yazılım mühendisliği 2024 taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalar yapıyor. Özellikle tercih dönemlerinde araştırılan bu bölüm ile en çok tercih edilen bölümlerin başında geliyor.. Yazılım mühendisliği bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili detayları sizin için bir araya getirdik. İşte, yazılım mühendisliği 2024 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları…

Yazılım Mühendisliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 YÖK ATLAS görüntüle || Özel ve Devlet Üniversiteleri Yazılım Mühendisliği Taban Puanları ve Kontenjanları

Yazılım mühendisliği 2024 taban puanları ve başarı sıralaması gündemde. 4 yıllık lisans bölümleri arasında yer alan bu bölümü tercih etmek için adaylar YKS sayısal puan türünden terciğhlerini gerçekleştirebilecek. Yazılım mühendisliği sıralama, taban puanları ve başarı sıralaması bu bölüm için en merak edilen konuların başında geliyor. İşte, Yazılım mühendisliği bölümü taban puanları 2024…

Yazılım Mühendisliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 YÖK ATLAS görüntüle || Özel ve Devlet Üniversiteleri Yazılım Mühendisliği Taban Puanları ve Kontenjanları
Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont. Yer. Sıralama Taban
Puanı
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 13+0+2+0+1
15+0
15+0
15+0		 16
15
15
15		 6.884 (2023)
5.678 (2022)
7.180 (2021)
10.800 (2020)		 522,45940
522,46167
464,18355
508,36983
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 10+0+2+0+1
12+0
10+0
9+0		 11
12
10
9		 11.610 (2023)
12.308 (2022)
18.373 (2021)
20.200 (2020)		 512,15155
508,58809
436,45318
493,06369
TED ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 7+0+1+0+1
8+0
7+0
7+0		 9
8
7
7		 13.034 (2023)
21.059 (2022)
32.106 (2021)
41.900 (2020)		 509,45407
494,57487
414,71143
464,76933
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 11+0+1+0+1
11+0
8+0
6+0		 12
11
8
6		 18.372 (2023)
25.379 (2022)
38.923 (2021)
45.300 (2020)		 500,37781
488,47912
405,67083
460,68715
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 13+0+2+0+1
10+0
9+0
7+0		 15
10
9
7		 21.748 (2023)
20.329 (2022)
30.800 (2021)
34.400 (2020)		 495,19932
495,71836
416,61367
474,08796
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Yazılım Mühendisliği SAY 40+1+0+0+0
25+1

 41
26

 25.681 (2023)
33.483 (2022)
— (2021)
— (2020)		 489,34316
477,77924
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 8+0+1+0+1
12+0
10+0
9+0		 9
12
10
9		 27.584 (2023)
31.484 (2022)
41.611 (2021)
45.300 (2020)		 486,65342
480,35652
402,26869
460,69833
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 40+1+0+0+0
40+1
40+1
 41
41
41
 27.795 (2023)
34.400 (2022)
48.920 (2021)
— (2020)		 486,36591
476,60645
393,56979
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 12+0+2+0+1
12+0
11+0
11+0		 13
12
11
11		 28.982 (2023)
30.943 (2022)
39.331 (2021)
42.200 (2020)		 484,75035
481,04619
405,13990
464,44378
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 9+0+1+0+1
8+0
6+0
 11
8
6
 29.487 (2023)
36.469 (2022)
49.329 (2021)
— (2020)		 484,09541
473,99945
393,04206
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 9+0+1+0+1
8+0
7+0
7+0		 10
8
7
7		 31.138 (2023)
31.902 (2022)
41.175 (2021)
44.500 (2020)		 481,85281
479,81045
402,80144
461,60694
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)
(ANKARA) (Devlet)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 9+0+0+0+0
8+0
7+0
 9
8
7
 31.636 (2023)
39.361 (2022)
49.459 (2021)
— (2020)		 481,23462
470,36212
392,87202
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 7+0+1+0+1
7+0
6+0
 9
7
6
 36.853 (2023)
44.137 (2022)
56.080 (2021)
— (2020)		 474,60301
464,62055
385,27995
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 11+0+2+0+1
11+0
9+0
9+0		 12
11
9
9		 36.957 (2023)
44.786 (2022)
53.611 (2021)
58.700 (2020)		 474,48455
463,84115
388,01663
445,25064
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 8+0+1+0+1
8+0
7+0
 9
8
7
 37.236 (2023)
36.106 (2022)
43.160 (2021)
— (2020)		 474,09397
474,48118
400,41627
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 10+0+1+0+1
9+0
8+0
8+0		 11
9
8
8		 39.304 (2023)
46.056 (2022)
56.209 (2021)
67.200 (2020)		 471,53142
462,22244
385,12237
435,52299
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 9+0+1+0+1
7+0
6+0
 10
7
6
 39.730 (2023)
39.365 (2022)
44.298 (2021)
— (2020)		 471,05143
470,35682
399,08506
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 6+0+1+0+1
7+0
10+0
 7
7
10
 40.513 (2023)
41.854 (2022)
48.457 (2021)
— (2020)		 470,06286
467,44244
394,14087
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 75+2+0+0+0
75+2
70+2
60+2		 77
77
72
62		 42.654 (2023)
46.098 (2022)
58.340 (2021)
71.700 (2020)		 467,53766
462,18472
382,82015
430,29567
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 8+0+1+0+1
8+0
7+0
7+0		 9
8
7
7		 44.337 (2023)
43.936 (2022)
47.286 (2021)
49.300 (2020)		 465,60028
464,87660
395,53548
456,00430
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Yazılım Mühendisliği SAY 60+2+0+0+0
60+2
60+2
 62
62
62
 45.317 (2023)
50.908 (2022)
64.055 (2021)
— (2020)		 464,51888
456,53742
376,74295
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 10+0+2+0+1
11+0
9+0
9+0		 11
11
9
9		 46.133 (2023)
42.078 (2022)
45.916 (2021)
46.900 (2020)		 463,61931
467,12407
397,17137
458,88855
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 28+0+0+0+0
28+0
28+0
28+0		 28
28
28
28		 46.405 (2023)
42.110 (2022)
55.560 (2021)
59.700 (2020)		 463,31384
467,08996
385,83847
444,05369
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 5+0+1+0+1


 7


 46.966 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 462,64653
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 10+0+2+0+1
11+0
9+0
9+0		 11
11
9
9		 47.063 (2023)
46.468 (2022)
55.899 (2021)
70.400 (2020)		 462,54473
461,74699
385,47820
431,72223
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 60+2+0+0+0
60+2
60+2
 62
62
62
 48.233 (2023)
52.434 (2022)
67.120 (2021)
— (2020)		 461,23273
454,74797
373,54675
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 8+0+1+0+1
10+0
10+0
 9
10
10
 48.356 (2023)
50.172 (2022)
63.087 (2021)
— (2020)		 461,08856
457,40055
377,74209
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 8+0+1+0+1
9+0
8+0
 9
9
8
 48.414 (2023)
47.394 (2022)
54.107 (2021)
— (2020)		 461,01613
460,70075
387,46319
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 40+1+0+0+0
40+1

 41
41

 50.318 (2023)
59.629 (2022)
— (2021)
— (2020)		 458,83819
446,62777
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 12+0+2+0+1
12+0
11+0
10+0		 13
12
11
10		 53.525 (2023)
49.941 (2022)
54.844 (2021)
55.400 (2020)		 455,03323
457,68963
386,61801
448,97080
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 10+0+1+0+1
12+0

 11
12

 54.831 (2023)
54.262 (2022)
— (2021)
— (2020)		 453,56987
452,69290
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 8+0+1+0+1
8+0
6+0
 9
8
6
 55.641 (2023)
54.699 (2022)
65.271 (2021)
— (2020)		 452,69518
452,19359
375,43516
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(TRABZON) (Devlet)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 40+1+0+0+0


 41


 55.726 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 452,58320
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 15+0+2+0+1
15+0
15+0
14+0		 16
15
15
14		 56.171 (2023)
50.406 (2022)
57.041 (2021)
55.100 (2020)		 452,12439
457,13426
384,21195
449,27040
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 7+0+1+0+1
15+0
15+0
5+0		 8
15
15
5		 56.293 (2023)
58.319 (2022)
68.323 (2021)
81.900 (2020)		 451,99524
448,06658
372,33992
418,82474
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 11+0+2+0+1
11+0
9+0
12+0		 12
11
9
12		 56.871 (2023)
54.204 (2022)
64.270 (2021)
80.900 (2020)		 451,40268
452,74532
376,52269
419,97165
TOROS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 6+0+1+0+1
6+0
4+0
6+0		 7
6
4
6		 58.513 (2023)
60.112 (2022)
75.326 (2021)
94.900 (2020)		 449,66814
446,06709
365,37035
404,91319
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 7+0+1+0+1
8+0
8+0
7+0		 8
8
8
7		 59.952 (2023)
56.623 (2022)
62.089 (2021)
68.200 (2020)		 448,10786
449,95994
378,81520
434,32238
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
(MANİSA) (Devlet)		 Yazılım Mühendisliği SAY 56+2+0+0+0
56+2
56+2
56+2		 58
58
58
58		 61.297 (2023)
63.132 (2022)
74.814 (2021)
81.200 (2020)		 446,63680
442,67174
365,85758
419,50970
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 9+0+1+0+1
9+0
12+0
 10
9
12
 62.953 (2023)
64.244 (2022)
78.310 (2021)
— (2020)		 444,85864
441,46190
362,47830
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Of Teknoloji Fakültesi
(TRABZON) (Devlet)		 Yazılım Mühendisliği SAY 56+2+0+0+0
56+2
56+2
56+2		 58
58
58
58		 65.181 (2023)
67.755 (2022)
82.315 (2021)
92.200 (2020)		 442,44876
437,59724
358,59686
407,73996
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Devlet)		 Yazılım Mühendisliği SAY 60+2+0+0+0
60+2
60+2
 62
62
62
 66.156 (2023)
75.415 (2022)
98.525 (2021)
— (2020)		 441,44496
429,40645
344,42840
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 4+0+1+0+1
6+0

 5
6

 67.241 (2023)
76.113 (2022)
— (2021)
— (2020)		 440,24914
428,67623
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Sam Houston State) (Ücretli)		 SAY 20+0+0+0+0
20+0
20+0
20+0		 20
20
20
20		 68.503 (2023)
91.655 (2022)
112.104 (2021)
166.000 (2020)		 438,93022
413,34055
333,32295
344,77734
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 10+0+2+0+1
11+0
9+0
9+0		 11
11
9
9		 68.757 (2023)
64.699 (2022)
76.047 (2021)
84.600 (2020)		 438,63849
440,98277
364,66518
415,88329
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 68+0+0+0+0
67+0
59+0
54+0		 68
67
59
54		 70.897 (2023)
63.652 (2022)
75.767 (2021)
75.600 (2020)		 436,38386
442,10636
364,92955
425,85601
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet)		 Yazılım Mühendisliği SAY 70+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 72
62
62
62		 70.948 (2023)
75.685 (2022)
92.392 (2021)
103.000 (2020)		 436,32522
429,13618
349,59343
396,46069
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 59+0+1+0+1
40+0

 60
40

 71.887 (2023)
73.309 (2022)
— (2021)
— (2020)		 435,29996
431,60761
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 11+0+0+0+0
9+0
10+0
10+0		 11
9
10
10		 74.418 (2023)
74.648 (2022)
93.373 (2021)
100.000 (2020)		 432,71349
430,21355
348,74916
398,69665
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 65+2+0+0+16
65+2

 83
67

 74.650 (2023)
82.749 (2022)
— (2021)
— (2020)		 432,48520
422,01363
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 52+0+0+0+0
44+0
37+0
29+0		 52
44
37
29		 74.765 (2023)
79.478 (2022)
102.478 (2021)
121.000 (2020)		 432,38231
425,29951
341,15096
379,29206
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
(MANİSA) (Devlet)		 Yazılım Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)		 SAY 56+2+0+0+0
56+2
56+2
56+2		 58
58
58
58		 77.355 (2023)
81.815 (2022)
94.274 (2021)
108.000 (2020)		 429,84235
423,00709
347,98582
390,95173
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet)		 Yazılım Mühendisliği SAY 60+2+0+0+15
60+2
60+2
60+2		 77
62
62
62		 77.713 (2023)
94.097 (2022)
128.043 (2021)
146.000 (2020)		 429,47591
411,04205
321,69296
358,71367
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet)		 Yazılım Mühendisliği SAY 70+2+0+0+0
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 77.786 (2023)
85.478 (2022)
104.802 (2021)
130.000 (2020)		 429,40403
419,22978
339,19745
371,55107
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 59+0+1+0+1
40+0
5+0
 60
40
5
 81.442 (2023)
78.971 (2022)
77.477 (2021)
— (2020)		 425,84245
425,77436
363,30204
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 5+0+1+0+1


 6


 83.753 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 423,67321
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Yazılım Mühendisliği SAY 45+2+0+0+0
30+1

 47
31

 83.949 (2023)
94.751 (2022)
— (2021)
— (2020)		 423,48806
410,42189
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 4+0+0+0+1
5+0
6+0
 5
5
6
 83.955 (2023)
101.546 (2022)
141.653 (2021)
— (2020)		 423,48462
404,07537
312,74445
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(KONYA) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 6+0+1+0+1


 7


 88.723 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 418,93229
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 60+0+0+0+0
47+0
43+0
 60
47
43
 90.800 (2023)
82.624 (2022)
113.992 (2021)
— (2020)		 417,02299
422,16833
331,85923
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet)		 Yazılım Mühendisliği SAY 98+3+0+0+25
80+2
70+2
70+2		 126
82
72
72		 91.417 (2023)
107.812 (2022)
140.108 (2021)
155.000 (2020)		 416,42096
398,47605
313,70492
352,38354
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KÜTAHYA) (Devlet)		 Yazılım Mühendisliği SAY 35+1+0+0+0
35+1

 36
36

 93.040 (2023)
110.906 (2022)
— (2021)
— (2020)		 414,95471
395,79501
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 25+0+0+0+0


 25


 97.689 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 410,89851
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet)		 Yazılım Mühendisliği SAY 40+1+0+0+0
40+1

 41
41

 98.064 (2023)
108.379 (2022)
— (2021)
— (2020)		 410,57618
397,99688
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Yazılım Mühendisliği SAY 60+2+0+0+0
60+2
60+2
 62
62
62
 99.865 (2023)
114.090 (2022)
141.935 (2021)
— (2020)		 409,00140
393,05715
312,55333
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KIRKLARELİ) (Devlet)		 Yazılım Mühendisliği SAY 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 101.546 (2023)
108.098 (2022)
126.767 (2021)
143.000 (2020)		 407,52274
398,22383
322,60667
361,45669
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MALATYA) (Devlet)		 Yazılım Mühendisliği SAY 60+2+0+0+15
60+2
60+2
 77
62
62
 106.903 (2023)
110.403 (2022)
142.641 (2021)
— (2020)		 403,05262
396,23562
312,12025
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 14+0+0+0+0
20+0
25+0
 14
20
25
 109.168 (2023)
116.565 (2022)
151.333 (2021)
— (2020)		 401,20296
390,97250
306,91402
GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 2+0+0+0+0
5+0
2+0
5+0		 2
5
2
1		 109.347 (2023)
140.672 (2022)
155.293 (2021)
Dolmadı (2020)		 401,04443
372,43581
304,62213
Dolmadı
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Bucak Teknoloji Fakültesi
(BURDUR) (Devlet)		 Yazılım Mühendisliği SAY 55+2+0+0+0
55+2
45+2
45+2		 57
57
47
47		 110.791 (2023)
114.748 (2022)
137.812 (2021)
163.000 (2020)		 399,90704
392,50278
315,18426
346,55052
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)		 SAY 1+0+0+0+0


 1


 110.869 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 399,84686
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet)		 Yazılım Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)		 SAY 80+2+0+0+20
80+2
60+2
60+2		 102
82
62
62		 114.113 (2023)
136.962 (2022)
163.788 (2021)
192.000 (2020)		 397,30098
375,15356
299,86182
329,14310
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 37+0+0+0+0
37+0
31+0
 37
37
31
 114.221 (2023)
140.232 (2022)
193.876 (2021)
— (2020)		 397,21944
372,76331
284,92562
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(AKSARAY) (Devlet)		 Yazılım Mühendisliği SAY 40+1+0+0+0
40+1

 41
41

 116.208 (2023)
132.669 (2022)
— (2021)
— (2020)		 395,63293
378,23565
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 40+0+0+0+0
40+0
30+0
 40
40
30
 117.672 (2023)
130.158 (2022)
170.542 (2021)
— (2020)		 394,48938
380,11468
296,27909
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 68+0+0+0+0
59+0
51+0
51+0		 68
59
51
51		 124.893 (2023)
129.005 (2022)
177.505 (2021)
232.000 (2020)		 389,05920
381,00621
292,73487
309,48048
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)
(ANKARA) (Devlet)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 30+0+0+0+0
40+0
30+0
 30
40
30
 126.405 (2023)
164.139 (2022)
210.219 (2021)
— (2020)		 387,88514
356,91074
277,84762
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 55+0+0+0+0
42+0
34+0
 55
42
34
 126.587 (2023)
138.609 (2022)
162.793 (2021)
— (2020)		 387,77080
373,99278
300,36978
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(MALATYA) (Devlet)		 Yazılım Mühendisliği SAY 60+2+0+0+15
60+2
60+2
60+2		 77
62
62
62		 127.811 (2023)
127.232 (2022)
150.485 (2021)
172.000 (2020)		 386,86058
382,35065
307,41859
340,90816
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 22+0+0+0+0
15+0
15+0
10+0		 22
15
15
10		 132.062 (2023)
99.393 (2022)
132.291 (2021)
222.000 (2020)		 383,85209
406,10247
318,85812
313,90867
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 38+0+0+0+0
48+0
51+0
51+0		 38
48
51
51		 132.617 (2023)
117.887 (2022)
153.489 (2021)
185.000 (2020)		 383,47824
389,88061
305,65904
333,15706
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 6+0+0+0+0
9+0

 6
9

 136.121 (2023)
144.679 (2022)
— (2021)
— (2020)		 381,01232
369,62327
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 57+0+0+0+0
57+0
57+0
57+0		 57
57
57
57		 138.037 (2023)
97.038 (2022)
126.634 (2021)
155.000 (2020)		 379,65350
408,24929
322,70119
352,71142
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)
(ANKARA) (Devlet)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 20+0+0+0+0
5+0
5+0
 20
5
5
 139.033 (2023)
164.691 (2022)
194.524 (2021)
— (2020)		 378,96683
356,58636
284,64519
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 5+0+0+0+0
6+0
3+0
 5
6
2
 144.236 (2023)
227.138 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 375,52545
324,76903
Dolmadı
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(GÜMÜŞHANE) (Devlet)		 Yazılım Mühendisliği SAY 60+2+0+0+0
60+2
60+2
 62
62
62
 146.396 (2023)
162.507 (2022)
209.429 (2021)
— (2020)		 374,10915
357,88630
278,16386
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 19+0+0+0+0
23+0
30+0
21+0		 19
23
30
21		 147.247 (2023)
205.281 (2022)
227.008 (2021)
239.000 (2020)		 373,56677
334,73357
271,12983
306,32100
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)		 SAY 1+0+0+0+0


 1


 150.243 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 371,60628
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ŞANLIURFA) (Devlet)		 Yazılım Mühendisliği SAY 30+1+0+0+8


 39


 155.319 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 368,45487
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 35+0+0+0+0
37+0
31+0
19+0		 35
37
31
17		 158.722 (2023)
200.559 (2022)
249.120 (2021)
Dolmadı (2020)		 366,37940
337,04089
263,15172
Dolmadı
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 51+0+0+0+0
42+0
33+0
 51
42
33
 165.831 (2023)
164.485 (2022)
202.595 (2021)
— (2020)		 362,27006
356,70485
281,08802
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 44+0+0+0+0
43+0

 44
43

 166.174 (2023)
181.172 (2022)
— (2021)
— (2020)		 362,06992
347,09103
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 10+0+0+0+0
10+0
10+0
 10
10
10
 168.619 (2023)
228.712 (2022)
260.433 (2021)
— (2020)		 360,66718
324,11970
259,47047
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 76+0+0+0+0
58+0
50+0
47+0		 76
58
50
39		 170.958 (2023)
172.660 (2022)
234.763 (2021)
Dolmadı (2020)		 359,30298
351,92403
268,19003
Dolmadı
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%25 İndirimli)		 SAY 6+0+0+0+0
19+0

 6
19

 172.694 (2023)
166.272 (2022)
— (2021)
— (2020)		 358,35876
355,64257
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-LEFKE) (KKTC)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 25+0+0+0+0
20+0
12+0
10+0		 25
20
12
10		 174.101 (2023)
206.428 (2022)
221.847 (2021)
253.000 (2020)		 357,56010
334,19128
273,16259
300,30312
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 25+0+0+0+0
13+0
8+0
8+0		 25
13
8
8		 184.337 (2023)
107.632 (2022)
156.587 (2021)
214.000 (2020)		 352,19632
398,62765
303,93127
318,01429
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 24+0+0+0+0
14+0
9+0
5+0		 24
14
9
4		 186.358 (2023)
213.170 (2022)
278.570 (2021)
Dolmadı (2020)		 351,17965
331,03267
253,88187
Dolmadı
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(MUŞ) (Devlet)		 Yazılım Mühendisliği SAY 40+1+0+0+0
40+1
40+1
 41
41
41
 191.473 (2023)
205.424 (2022)
249.357 (2021)
— (2020)		 348,67015
334,66177
263,07325
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 1+0+0+0+0
1+0
1+0
1+0		 1
1
1
 192.996 (2023)
179.273 (2022)
248.421 (2021)
Dolmadı (2020)		 347,92578
348,14447
263,39572
Dolmadı
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 55+0+0+0+0
38+0
29+0
 55
38
29
 193.849 (2023)
192.195 (2022)
249.255 (2021)
— (2020)		 347,50841
341,20197
263,10682
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 72+0+0+0+0
59+0
51+0
51+0		 72
59
51
51		 194.184 (2023)
199.916 (2022)
203.062 (2021)
218.000 (2020)		 347,34549
337,34523
280,89235
315,71056
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%25 İndirimli)		 SAY 51+0+0+0+0
68+0
59+0
54+0		 51
68
59
54		 195.627 (2023)
146.874 (2022)
189.975 (2021)
213.000 (2020)		 346,66417
368,16015
286,69594
318,48439
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Yazılım Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 13+0+0+0+0
9+0
5+0
 13
9
5
 199.886 (2023)
232.075 (2022)
237.848 (2021)
— (2020)		 344,61587
322,68746
267,06048
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 8+0+0+0+0
8+0
8+0
5+0		 8
8
8
5		 202.083 (2023)
229.150 (2022)
245.752 (2021)
293.000 (2020)		 343,57616
323,92952
264,32343
285,58665
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
(MANİSA) (Devlet)		 Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)		 SAY 14+1+0+0+0
14+1
14+1
14+1		 15
15
15
15		 204.346 (2023)
213.684 (2022)
250.645 (2021)
255.000 (2020)		 342,54024
330,78667
262,65596
299,69144
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 11+0+0+0+0


 11


 209.903 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 340,01055
GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Yazılım Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 5+0+0+0+0
10+0
5+0
 5
10
5
 210.318 (2023)
258.283 (2022)
289.386 (2021)
— (2020)		 339,82317
312,23417
250,76526
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 51+0+0+0+0
51+0
42+0
 51
51
42
 214.141 (2023)
233.488 (2022)
274.758 (2021)
— (2020)		 338,17482
322,08729
255,03238
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Of Teknoloji Fakültesi
(TRABZON) (Devlet)		 Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)		 SAY 14+1+0+0+0
14+1
14+1
14+1		 15
15
15
15		 219.304 (2023)
236.281 (2022)
273.297 (2021)
241.000 (2020)		 335,99105
320,93351
255,47790
305,45217
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 64+0+0+0+0
28+0

 36
28

 227.517 (2023)
126.734 (2022)
— (2021)
— (2020)		 332,59253
382,75038
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 51+0+0+0+0
42+0
34+0
 51
42
34
 228.719 (2023)
210.778 (2022)
258.887 (2021)
— (2020)		 332,12553
332,15345
259,95725
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 20+0+0+0+0
10+0

 20
10

 233.376 (2023)
191.781 (2022)
— (2021)
— (2020)		 330,27480
341,40698
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(IĞDIR) (Devlet)		 Yazılım Mühendisliği SAY 40+1+0+0+0


 41


 236.999 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 328,85254
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
(MANİSA) (Devlet)		 Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (İÖ)(Ücretli)		 SAY 14+1+0+0+0
14+1
14+1
14+1		 15
15
15
15		 238.400 (2023)
266.942 (2022)
287.535 (2021)
297.000 (2020)		 328,32287
309,07939
251,30029
284,12894
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
(MANİSA) (Devlet)		 Yazılım Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)		 SAY 2+0+0+0+0
1+0
2+0
3+0		 1
1

1		 244.542 (2023)
228.856 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 325,97251
324,06149
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(%25 İndirimli)		 SAY 45+0+0+0+0


 45


 250.849 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 323,66519
GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Yazılım Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 25+0+0+0+0
20+0
25+0
 1
1
1
 251.725 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 323,34748
Dolmadı
Dolmadı
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-LEFKE) (KKTC)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 25+0+0+0+0
20+0
13+0
8+0		 25
16
7
1		 251.981 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 323,26035
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 68+0+0+0+0
59+0
51+0
51+0		 68
59
51
32		 253.927 (2023)
243.586 (2022)
274.117 (2021)
Dolmadı (2020)		 322,55082
317,95508
255,23137
Dolmadı
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 5+0+0+0+0


 5


 259.915 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 320,44861
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(Ücretli)		 SAY 3+0+0+0+0


 3


 262.552 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 319,52844
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 5+0+0+0+0
5+0
10+0
 1
1

 262.625 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 319,49799
Dolmadı
Dolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 26+0+0+0+0
22+0
7+0
9+0		 26
6
5
 270.443 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 316,87196
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 76+0+0+0+0
68+0
59+0
59+0		 76
68
59
59		 272.853 (2023)
95.317 (2022)
127.769 (2021)
169.000 (2020)		 316,06670
409,88651
321,88053
342,90804
GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 11+0+0+0+0
8+0
8+0
25+0		 5
2
2
 275.242 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 315,31113
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(%25 İndirimli)		 SAY 31+0+0+0+0
34+0

 31
20

 280.977 (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)		 313,43259
Dolmadı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 30+0+0+0+0
11+0

 26
11

 282.476 (2023)
209.882 (2022)
— (2021)
— (2020)		 312,95206
332,54748
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%25 İndirimli)		 SAY 25+0+0+0+0


 1


 283.712 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 312,56700
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 81+0+0+0+0
73+0

 81
73

 285.927 (2023)
266.961 (2022)
— (2021)
— (2020)		 311,87350
309,07175
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(KONYA) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(Ücretli)		 SAY 6+0+0+0+0


 2


 288.474 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 311,09190
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 20+0+0+0+0
8+0
42+0
34+0		 9
8
15
34		 289.276 (2023)
199.103 (2022)
Dolmadı (2021)
261.000 (2020)		 310,84722
337,71757
Dolmadı
297,00850
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(Ücretli)		 SAY 9+0+0+0+0


 9


 289.660 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 310,72666
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Yazılım Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 27+0+0+0+0
31+0
25+0
 6
1

 291.057 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 310,29411
Dolmadı
Dolmadı
TED ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 47+0+0+0+0
20+0
5+0
 29
20
5
 291.214 (2023)
126.297 (2022)
130.002 (2021)
— (2020)		 310,25012
383,09823
320,37470
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 18+0+0+0+0
25+0
34+0
 18
23
7
 291.247 (2023)
298.942 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 310,24162
298,28167
Dolmadı
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Bucak Teknoloji Fakültesi
(BURDUR) (Devlet)		 Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 15+1+0+0+0
15+1
15+1
15+1		 16
16
16
16		 293.120 (2023)
291.870 (2022)
298.857 (2021)
269.000 (2020)		 309,67701
300,55470
248,14720
294,15856
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(KONYA) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 28+0+0+0+0


 22


 293.811 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 309,47090
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 4+0+0+0+0


 4


 294.793 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 309,19697
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 42+0+0+0+0
42+0
42+0
38+0		 13
42
42
38		 295.538 (2023)
222.293 (2022)
263.460 (2021)
266.000 (2020)		 308,98344
326,90569
258,50909
295,18065
TOROS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 42+0+0+0+0


 5


 295.739 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 308,92215
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 9+0+0+0+0
6+0

 4
1

 296.690 (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)		 308,63255
Dolmadı
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 19+0+0+0+0


 14


 297.029 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 308,53181
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet)		 Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 24+1+0+0+6
20+1
18+1
18+1		 31
21
19
19		 297.450 (2023)
299.696 (2022)
277.878 (2021)
298.000 (2020)		 308,41080
298,03350
254,08519
283,66909
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 27+0+0+0+0
20+0
15+0
 27
20
15
 297.557 (2023)
209.727 (2022)
246.720 (2021)
— (2020)		 308,38114
332,62022
263,99028
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(%25 İndirimli)		 SAY 29+0+0+0+0


 7


 297.703 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 308,33503
RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 10+0+0+0+0
10+0
3+0
5+0		 10
4
2
 298.256 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 308,17349
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 20+0+0+0+0
20+0
20+0
 17
1
1
 298.338 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 308,15203
Dolmadı
Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet)		 Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.)
(İÖ)(Ücretli)		 SAY 18+1+0+0+5
18+1
16+1
16+1		 24
19
17
17		 298.931 (2023)
269.981 (2022)
231.481 (2021)
261.000 (2020)		 307,96531
308,00012
269,42399
297,30588
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 93+0+0+0+0
85+0

 93
85

 299.765 (2023)
262.813 (2022)
— (2021)
— (2020)		 307,72898
310,56149
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 12+0+0+0+0
12+0
12+0
14+0		 6
3
2
 299.836 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 307,70785
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 51+0+0+0+0
30+0
3+0
2+0		 16
30
3
2		 299.934 (2023)
268.833 (2022)
158.234 (2021)
163.000 (2020)		 307,67758
308,41597
302,96265
346,58556
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(Ücretli)		 SAY 2+0+0+0+0


— (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)


İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 6+0+0+0+0


— (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)


İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Yazılım Mühendisliği
(Ücretli)		 SAY 31+0+0+0+0


— (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)


KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KIRKLARELİ) (Devlet)		 Yazılım Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)		 SAY 1+0+0+0+0
1+0
2+0
2+0
1

1		 — (2023)
87.521 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
417,19608
Dolmadı
Dolmadı
RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 6+0+0+0+0
5+0


— (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)
Dolmadı
RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 4+0+0+0+0
5+0


— (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)
Dolmadı
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)		 SAY 2+0+0+0+0
2+0
2+0
2

 — (2023)
124.816 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
384,30718
Dolmadı
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