Yazılım Mühendisliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 YÖK ATLAS görüntüle || Özel ve Devlet Üniversiteleri Yazılım Mühendisliği Taban Puanları ve Kontenjanları

|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
|Yer.
|Sıralama
|Taban
Puanı
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|13+0+2+0+1
15+0
15+0
15+0
|16
15
15
15
|6.884 (2023)
5.678 (2022)
7.180 (2021)
10.800 (2020)
|522,45940
522,46167
464,18355
508,36983
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10+0+2+0+1
12+0
10+0
9+0
|11
12
10
9
|11.610 (2023)
12.308 (2022)
18.373 (2021)
20.200 (2020)
|512,15155
508,58809
436,45318
493,06369
|TED ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|7+0+1+0+1
8+0
7+0
7+0
|9
8
7
7
|13.034 (2023)
21.059 (2022)
32.106 (2021)
41.900 (2020)
|509,45407
494,57487
414,71143
464,76933
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|11+0+1+0+1
11+0
8+0
6+0
|12
11
8
6
|18.372 (2023)
25.379 (2022)
38.923 (2021)
45.300 (2020)
|500,37781
488,47912
405,67083
460,68715
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|13+0+2+0+1
10+0
9+0
7+0
|15
10
9
7
|21.748 (2023)
20.329 (2022)
30.800 (2021)
34.400 (2020)
|495,19932
495,71836
416,61367
474,08796
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
|SAY
|40+1+0+0+0
25+1
—
—
|41
26
—
—
|25.681 (2023)
33.483 (2022)
— (2021)
— (2020)
|489,34316
477,77924
—
—
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|8+0+1+0+1
12+0
10+0
9+0
|9
12
10
9
|27.584 (2023)
31.484 (2022)
41.611 (2021)
45.300 (2020)
|486,65342
480,35652
402,26869
460,69833
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|40+1+0+0+0
40+1
40+1
—
|41
41
41
—
|27.795 (2023)
34.400 (2022)
48.920 (2021)
— (2020)
|486,36591
476,60645
393,56979
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|12+0+2+0+1
12+0
11+0
11+0
|13
12
11
11
|28.982 (2023)
30.943 (2022)
39.331 (2021)
42.200 (2020)
|484,75035
481,04619
405,13990
464,44378
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|9+0+1+0+1
8+0
6+0
—
|11
8
6
—
|29.487 (2023)
36.469 (2022)
49.329 (2021)
— (2020)
|484,09541
473,99945
393,04206
—
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|9+0+1+0+1
8+0
7+0
7+0
|10
8
7
7
|31.138 (2023)
31.902 (2022)
41.175 (2021)
44.500 (2020)
|481,85281
479,81045
402,80144
461,60694
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)
(ANKARA) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|9+0+0+0+0
8+0
7+0
—
|9
8
7
—
|31.636 (2023)
39.361 (2022)
49.459 (2021)
— (2020)
|481,23462
470,36212
392,87202
—
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|7+0+1+0+1
7+0
6+0
—
|9
7
6
—
|36.853 (2023)
44.137 (2022)
56.080 (2021)
— (2020)
|474,60301
464,62055
385,27995
—
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|11+0+2+0+1
11+0
9+0
9+0
|12
11
9
9
|36.957 (2023)
44.786 (2022)
53.611 (2021)
58.700 (2020)
|474,48455
463,84115
388,01663
445,25064
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|8+0+1+0+1
8+0
7+0
—
|9
8
7
—
|37.236 (2023)
36.106 (2022)
43.160 (2021)
— (2020)
|474,09397
474,48118
400,41627
—
|ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10+0+1+0+1
9+0
8+0
8+0
|11
9
8
8
|39.304 (2023)
46.056 (2022)
56.209 (2021)
67.200 (2020)
|471,53142
462,22244
385,12237
435,52299
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|9+0+1+0+1
7+0
6+0
—
|10
7
6
—
|39.730 (2023)
39.365 (2022)
44.298 (2021)
— (2020)
|471,05143
470,35682
399,08506
—
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|6+0+1+0+1
7+0
10+0
—
|7
7
10
—
|40.513 (2023)
41.854 (2022)
48.457 (2021)
— (2020)
|470,06286
467,44244
394,14087
—
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|75+2+0+0+0
75+2
70+2
60+2
|77
77
72
62
|42.654 (2023)
46.098 (2022)
58.340 (2021)
71.700 (2020)
|467,53766
462,18472
382,82015
430,29567
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|8+0+1+0+1
8+0
7+0
7+0
|9
8
7
7
|44.337 (2023)
43.936 (2022)
47.286 (2021)
49.300 (2020)
|465,60028
464,87660
395,53548
456,00430
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
|SAY
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|45.317 (2023)
50.908 (2022)
64.055 (2021)
— (2020)
|464,51888
456,53742
376,74295
—
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10+0+2+0+1
11+0
9+0
9+0
|11
11
9
9
|46.133 (2023)
42.078 (2022)
45.916 (2021)
46.900 (2020)
|463,61931
467,12407
397,17137
458,88855
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|28+0+0+0+0
28+0
28+0
28+0
|28
28
28
28
|46.405 (2023)
42.110 (2022)
55.560 (2021)
59.700 (2020)
|463,31384
467,08996
385,83847
444,05369
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5+0+1+0+1
—
—
—
|7
—
—
—
|46.966 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|462,64653
—
—
—
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10+0+2+0+1
11+0
9+0
9+0
|11
11
9
9
|47.063 (2023)
46.468 (2022)
55.899 (2021)
70.400 (2020)
|462,54473
461,74699
385,47820
431,72223
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|48.233 (2023)
52.434 (2022)
67.120 (2021)
— (2020)
|461,23273
454,74797
373,54675
—
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|8+0+1+0+1
10+0
10+0
—
|9
10
10
—
|48.356 (2023)
50.172 (2022)
63.087 (2021)
— (2020)
|461,08856
457,40055
377,74209
—
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|8+0+1+0+1
9+0
8+0
—
|9
9
8
—
|48.414 (2023)
47.394 (2022)
54.107 (2021)
— (2020)
|461,01613
460,70075
387,46319
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|40+1+0+0+0
40+1
—
—
|41
41
—
—
|50.318 (2023)
59.629 (2022)
— (2021)
— (2020)
|458,83819
446,62777
—
—
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|12+0+2+0+1
12+0
11+0
10+0
|13
12
11
10
|53.525 (2023)
49.941 (2022)
54.844 (2021)
55.400 (2020)
|455,03323
457,68963
386,61801
448,97080
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10+0+1+0+1
12+0
—
—
|11
12
—
—
|54.831 (2023)
54.262 (2022)
— (2021)
— (2020)
|453,56987
452,69290
—
—
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|8+0+1+0+1
8+0
6+0
—
|9
8
6
—
|55.641 (2023)
54.699 (2022)
65.271 (2021)
— (2020)
|452,69518
452,19359
375,43516
—
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(TRABZON) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|40+1+0+0+0
—
—
—
|41
—
—
—
|55.726 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|452,58320
—
—
—
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|15+0+2+0+1
15+0
15+0
14+0
|16
15
15
14
|56.171 (2023)
50.406 (2022)
57.041 (2021)
55.100 (2020)
|452,12439
457,13426
384,21195
449,27040
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|7+0+1+0+1
15+0
15+0
5+0
|8
15
15
5
|56.293 (2023)
58.319 (2022)
68.323 (2021)
81.900 (2020)
|451,99524
448,06658
372,33992
418,82474
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|11+0+2+0+1
11+0
9+0
12+0
|12
11
9
12
|56.871 (2023)
54.204 (2022)
64.270 (2021)
80.900 (2020)
|451,40268
452,74532
376,52269
419,97165
|TOROS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|6+0+1+0+1
6+0
4+0
6+0
|7
6
4
6
|58.513 (2023)
60.112 (2022)
75.326 (2021)
94.900 (2020)
|449,66814
446,06709
365,37035
404,91319
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|7+0+1+0+1
8+0
8+0
7+0
|8
8
8
7
|59.952 (2023)
56.623 (2022)
62.089 (2021)
68.200 (2020)
|448,10786
449,95994
378,81520
434,32238
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
(MANİSA) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
|SAY
|56+2+0+0+0
56+2
56+2
56+2
|58
58
58
58
|61.297 (2023)
63.132 (2022)
74.814 (2021)
81.200 (2020)
|446,63680
442,67174
365,85758
419,50970
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|9+0+1+0+1
9+0
12+0
—
|10
9
12
—
|62.953 (2023)
64.244 (2022)
78.310 (2021)
— (2020)
|444,85864
441,46190
362,47830
—
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Of Teknoloji Fakültesi
(TRABZON) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
|SAY
|56+2+0+0+0
56+2
56+2
56+2
|58
58
58
58
|65.181 (2023)
67.755 (2022)
82.315 (2021)
92.200 (2020)
|442,44876
437,59724
358,59686
407,73996
|KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
|SAY
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|66.156 (2023)
75.415 (2022)
98.525 (2021)
— (2020)
|441,44496
429,40645
344,42840
—
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|4+0+1+0+1
6+0
—
—
|5
6
—
—
|67.241 (2023)
76.113 (2022)
— (2021)
— (2020)
|440,24914
428,67623
—
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Sam Houston State) (Ücretli)
|SAY
|20+0+0+0+0
20+0
20+0
20+0
|20
20
20
20
|68.503 (2023)
91.655 (2022)
112.104 (2021)
166.000 (2020)
|438,93022
413,34055
333,32295
344,77734
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|10+0+2+0+1
11+0
9+0
9+0
|11
11
9
9
|68.757 (2023)
64.699 (2022)
76.047 (2021)
84.600 (2020)
|438,63849
440,98277
364,66518
415,88329
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|68+0+0+0+0
67+0
59+0
54+0
|68
67
59
54
|70.897 (2023)
63.652 (2022)
75.767 (2021)
75.600 (2020)
|436,38386
442,10636
364,92955
425,85601
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
|SAY
|70+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|70.948 (2023)
75.685 (2022)
92.392 (2021)
103.000 (2020)
|436,32522
429,13618
349,59343
396,46069
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|59+0+1+0+1
40+0
—
—
|60
40
—
—
|71.887 (2023)
73.309 (2022)
— (2021)
— (2020)
|435,29996
431,60761
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|11+0+0+0+0
9+0
10+0
10+0
|11
9
10
10
|74.418 (2023)
74.648 (2022)
93.373 (2021)
100.000 (2020)
|432,71349
430,21355
348,74916
398,69665
|ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|65+2+0+0+16
65+2
—
—
|83
67
—
—
|74.650 (2023)
82.749 (2022)
— (2021)
— (2020)
|432,48520
422,01363
—
—
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|52+0+0+0+0
44+0
37+0
29+0
|52
44
37
29
|74.765 (2023)
79.478 (2022)
102.478 (2021)
121.000 (2020)
|432,38231
425,29951
341,15096
379,29206
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
(MANİSA) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)
|SAY
|56+2+0+0+0
56+2
56+2
56+2
|58
58
58
58
|77.355 (2023)
81.815 (2022)
94.274 (2021)
108.000 (2020)
|429,84235
423,00709
347,98582
390,95173
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
|SAY
|60+2+0+0+15
60+2
60+2
60+2
|77
62
62
62
|77.713 (2023)
94.097 (2022)
128.043 (2021)
146.000 (2020)
|429,47591
411,04205
321,69296
358,71367
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
|SAY
|70+2+0+0+0
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|77.786 (2023)
85.478 (2022)
104.802 (2021)
130.000 (2020)
|429,40403
419,22978
339,19745
371,55107
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|59+0+1+0+1
40+0
5+0
—
|60
40
5
—
|81.442 (2023)
78.971 (2022)
77.477 (2021)
— (2020)
|425,84245
425,77436
363,30204
—
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5+0+1+0+1
—
—
—
|6
—
—
—
|83.753 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|423,67321
—
—
—
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
|SAY
|45+2+0+0+0
30+1
—
—
|47
31
—
—
|83.949 (2023)
94.751 (2022)
— (2021)
— (2020)
|423,48806
410,42189
—
—
|ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|4+0+0+0+1
5+0
6+0
—
|5
5
6
—
|83.955 (2023)
101.546 (2022)
141.653 (2021)
— (2020)
|423,48462
404,07537
312,74445
—
|KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(KONYA) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|6+0+1+0+1
—
—
—
|7
—
—
—
|88.723 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|418,93229
—
—
—
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|60+0+0+0+0
47+0
43+0
—
|60
47
43
—
|90.800 (2023)
82.624 (2022)
113.992 (2021)
— (2020)
|417,02299
422,16833
331,85923
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
|SAY
|98+3+0+0+25
80+2
70+2
70+2
|126
82
72
72
|91.417 (2023)
107.812 (2022)
140.108 (2021)
155.000 (2020)
|416,42096
398,47605
313,70492
352,38354
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KÜTAHYA) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
|SAY
|35+1+0+0+0
35+1
—
—
|36
36
—
—
|93.040 (2023)
110.906 (2022)
— (2021)
— (2020)
|414,95471
395,79501
—
—
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|25+0+0+0+0
—
—
—
|25
—
—
—
|97.689 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|410,89851
—
—
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
|SAY
|40+1+0+0+0
40+1
—
—
|41
41
—
—
|98.064 (2023)
108.379 (2022)
— (2021)
— (2020)
|410,57618
397,99688
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
|SAY
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|99.865 (2023)
114.090 (2022)
141.935 (2021)
— (2020)
|409,00140
393,05715
312,55333
—
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KIRKLARELİ) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
|SAY
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|101.546 (2023)
108.098 (2022)
126.767 (2021)
143.000 (2020)
|407,52274
398,22383
322,60667
361,45669
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MALATYA) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
|SAY
|60+2+0+0+15
60+2
60+2
—
|77
62
62
—
|106.903 (2023)
110.403 (2022)
142.641 (2021)
— (2020)
|403,05262
396,23562
312,12025
—
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|14+0+0+0+0
20+0
25+0
—
|14
20
25
—
|109.168 (2023)
116.565 (2022)
151.333 (2021)
— (2020)
|401,20296
390,97250
306,91402
—
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|2+0+0+0+0
5+0
2+0
5+0
|2
5
2
1
|109.347 (2023)
140.672 (2022)
155.293 (2021)
Dolmadı (2020)
|401,04443
372,43581
304,62213
Dolmadı
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Bucak Teknoloji Fakültesi
(BURDUR) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
|SAY
|55+2+0+0+0
55+2
45+2
45+2
|57
57
47
47
|110.791 (2023)
114.748 (2022)
137.812 (2021)
163.000 (2020)
|399,90704
392,50278
315,18426
346,55052
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0+0+0+0
—
—
—
|1
—
—
—
|110.869 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|399,84686
—
—
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)
|SAY
|80+2+0+0+20
80+2
60+2
60+2
|102
82
62
62
|114.113 (2023)
136.962 (2022)
163.788 (2021)
192.000 (2020)
|397,30098
375,15356
299,86182
329,14310
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|37+0+0+0+0
37+0
31+0
—
|37
37
31
—
|114.221 (2023)
140.232 (2022)
193.876 (2021)
— (2020)
|397,21944
372,76331
284,92562
—
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(AKSARAY) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
|SAY
|40+1+0+0+0
40+1
—
—
|41
41
—
—
|116.208 (2023)
132.669 (2022)
— (2021)
— (2020)
|395,63293
378,23565
—
—
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|40+0+0+0+0
40+0
30+0
—
|40
40
30
—
|117.672 (2023)
130.158 (2022)
170.542 (2021)
— (2020)
|394,48938
380,11468
296,27909
—
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|68+0+0+0+0
59+0
51+0
51+0
|68
59
51
51
|124.893 (2023)
129.005 (2022)
177.505 (2021)
232.000 (2020)
|389,05920
381,00621
292,73487
309,48048
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)
(ANKARA) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|30+0+0+0+0
40+0
30+0
—
|30
40
30
—
|126.405 (2023)
164.139 (2022)
210.219 (2021)
— (2020)
|387,88514
356,91074
277,84762
—
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|55+0+0+0+0
42+0
34+0
—
|55
42
34
—
|126.587 (2023)
138.609 (2022)
162.793 (2021)
— (2020)
|387,77080
373,99278
300,36978
—
|MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(MALATYA) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
|SAY
|60+2+0+0+15
60+2
60+2
60+2
|77
62
62
62
|127.811 (2023)
127.232 (2022)
150.485 (2021)
172.000 (2020)
|386,86058
382,35065
307,41859
340,90816
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|22+0+0+0+0
15+0
15+0
10+0
|22
15
15
10
|132.062 (2023)
99.393 (2022)
132.291 (2021)
222.000 (2020)
|383,85209
406,10247
318,85812
313,90867
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|38+0+0+0+0
48+0
51+0
51+0
|38
48
51
51
|132.617 (2023)
117.887 (2022)
153.489 (2021)
185.000 (2020)
|383,47824
389,88061
305,65904
333,15706
|BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|6+0+0+0+0
9+0
—
—
|6
9
—
—
|136.121 (2023)
144.679 (2022)
— (2021)
— (2020)
|381,01232
369,62327
—
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|57+0+0+0+0
57+0
57+0
57+0
|57
57
57
57
|138.037 (2023)
97.038 (2022)
126.634 (2021)
155.000 (2020)
|379,65350
408,24929
322,70119
352,71142
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)
(ANKARA) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|20+0+0+0+0
5+0
5+0
—
|20
5
5
—
|139.033 (2023)
164.691 (2022)
194.524 (2021)
— (2020)
|378,96683
356,58636
284,64519
—
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|5+0+0+0+0
6+0
3+0
—
|5
6
2
—
|144.236 (2023)
227.138 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|375,52545
324,76903
Dolmadı
—
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(GÜMÜŞHANE) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
|SAY
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|146.396 (2023)
162.507 (2022)
209.429 (2021)
— (2020)
|374,10915
357,88630
278,16386
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|19+0+0+0+0
23+0
30+0
21+0
|19
23
30
21
|147.247 (2023)
205.281 (2022)
227.008 (2021)
239.000 (2020)
|373,56677
334,73357
271,12983
306,32100
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0+0+0+0
—
—
—
|1
—
—
—
|150.243 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|371,60628
—
—
—
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ŞANLIURFA) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
|SAY
|30+1+0+0+8
—
—
—
|39
—
—
—
|155.319 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|368,45487
—
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|35+0+0+0+0
37+0
31+0
19+0
|35
37
31
17
|158.722 (2023)
200.559 (2022)
249.120 (2021)
Dolmadı (2020)
|366,37940
337,04089
263,15172
Dolmadı
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|51+0+0+0+0
42+0
33+0
—
|51
42
33
—
|165.831 (2023)
164.485 (2022)
202.595 (2021)
— (2020)
|362,27006
356,70485
281,08802
—
|ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|44+0+0+0+0
43+0
—
—
|44
43
—
—
|166.174 (2023)
181.172 (2022)
— (2021)
— (2020)
|362,06992
347,09103
—
—
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10+0+0+0+0
10+0
10+0
—
|10
10
10
—
|168.619 (2023)
228.712 (2022)
260.433 (2021)
— (2020)
|360,66718
324,11970
259,47047
—
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|76+0+0+0+0
58+0
50+0
47+0
|76
58
50
39
|170.958 (2023)
172.660 (2022)
234.763 (2021)
Dolmadı (2020)
|359,30298
351,92403
268,19003
Dolmadı
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%25 İndirimli)
|SAY
|6+0+0+0+0
19+0
—
—
|6
19
—
—
|172.694 (2023)
166.272 (2022)
— (2021)
— (2020)
|358,35876
355,64257
—
—
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-LEFKE) (KKTC)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|25+0+0+0+0
20+0
12+0
10+0
|25
20
12
10
|174.101 (2023)
206.428 (2022)
221.847 (2021)
253.000 (2020)
|357,56010
334,19128
273,16259
300,30312
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|25+0+0+0+0
13+0
8+0
8+0
|25
13
8
8
|184.337 (2023)
107.632 (2022)
156.587 (2021)
214.000 (2020)
|352,19632
398,62765
303,93127
318,01429
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|24+0+0+0+0
14+0
9+0
5+0
|24
14
9
4
|186.358 (2023)
213.170 (2022)
278.570 (2021)
Dolmadı (2020)
|351,17965
331,03267
253,88187
Dolmadı
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(MUŞ) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
|SAY
|40+1+0+0+0
40+1
40+1
—
|41
41
41
—
|191.473 (2023)
205.424 (2022)
249.357 (2021)
— (2020)
|348,67015
334,66177
263,07325
—
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|1+0+0+0+0
1+0
1+0
1+0
|1
1
1
—
|192.996 (2023)
179.273 (2022)
248.421 (2021)
Dolmadı (2020)
|347,92578
348,14447
263,39572
Dolmadı
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|55+0+0+0+0
38+0
29+0
—
|55
38
29
—
|193.849 (2023)
192.195 (2022)
249.255 (2021)
— (2020)
|347,50841
341,20197
263,10682
—
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|72+0+0+0+0
59+0
51+0
51+0
|72
59
51
51
|194.184 (2023)
199.916 (2022)
203.062 (2021)
218.000 (2020)
|347,34549
337,34523
280,89235
315,71056
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%25 İndirimli)
|SAY
|51+0+0+0+0
68+0
59+0
54+0
|51
68
59
54
|195.627 (2023)
146.874 (2022)
189.975 (2021)
213.000 (2020)
|346,66417
368,16015
286,69594
318,48439
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Yazılım Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|13+0+0+0+0
9+0
5+0
—
|13
9
5
—
|199.886 (2023)
232.075 (2022)
237.848 (2021)
— (2020)
|344,61587
322,68746
267,06048
—
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|8+0+0+0+0
8+0
8+0
5+0
|8
8
8
5
|202.083 (2023)
229.150 (2022)
245.752 (2021)
293.000 (2020)
|343,57616
323,92952
264,32343
285,58665
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
(MANİSA) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
|SAY
|14+1+0+0+0
14+1
14+1
14+1
|15
15
15
15
|204.346 (2023)
213.684 (2022)
250.645 (2021)
255.000 (2020)
|342,54024
330,78667
262,65596
299,69144
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|11+0+0+0+0
—
—
—
|11
—
—
—
|209.903 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|340,01055
—
—
—
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Yazılım Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|5+0+0+0+0
10+0
5+0
—
|5
10
5
—
|210.318 (2023)
258.283 (2022)
289.386 (2021)
— (2020)
|339,82317
312,23417
250,76526
—
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|51+0+0+0+0
51+0
42+0
—
|51
51
42
—
|214.141 (2023)
233.488 (2022)
274.758 (2021)
— (2020)
|338,17482
322,08729
255,03238
—
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Of Teknoloji Fakültesi
(TRABZON) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
|SAY
|14+1+0+0+0
14+1
14+1
14+1
|15
15
15
15
|219.304 (2023)
236.281 (2022)
273.297 (2021)
241.000 (2020)
|335,99105
320,93351
255,47790
305,45217
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|64+0+0+0+0
28+0
—
—
|36
28
—
—
|227.517 (2023)
126.734 (2022)
— (2021)
— (2020)
|332,59253
382,75038
—
—
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|51+0+0+0+0
42+0
34+0
—
|51
42
34
—
|228.719 (2023)
210.778 (2022)
258.887 (2021)
— (2020)
|332,12553
332,15345
259,95725
—
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|20+0+0+0+0
10+0
—
—
|20
10
—
—
|233.376 (2023)
191.781 (2022)
— (2021)
— (2020)
|330,27480
341,40698
—
—
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(IĞDIR) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
|SAY
|40+1+0+0+0
—
—
—
|41
—
—
—
|236.999 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|328,85254
—
—
—
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
(MANİSA) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (İÖ)(Ücretli)
|SAY
|14+1+0+0+0
14+1
14+1
14+1
|15
15
15
15
|238.400 (2023)
266.942 (2022)
287.535 (2021)
297.000 (2020)
|328,32287
309,07939
251,30029
284,12894
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
(MANİSA) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|2+0+0+0+0
1+0
2+0
3+0
|1
1
—
1
|244.542 (2023)
228.856 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|325,97251
324,06149
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(%25 İndirimli)
|SAY
|45+0+0+0+0
—
—
—
|45
—
—
—
|250.849 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|323,66519
—
—
—
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Yazılım Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|25+0+0+0+0
20+0
25+0
—
|1
1
1
—
|251.725 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|323,34748
Dolmadı
Dolmadı
—
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-LEFKE) (KKTC)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|25+0+0+0+0
20+0
13+0
8+0
|25
16
7
1
|251.981 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|323,26035
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|68+0+0+0+0
59+0
51+0
51+0
|68
59
51
32
|253.927 (2023)
243.586 (2022)
274.117 (2021)
Dolmadı (2020)
|322,55082
317,95508
255,23137
Dolmadı
|ADA KENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5+0+0+0+0
—
—
—
|5
—
—
—
|259.915 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|320,44861
—
—
—
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(Ücretli)
|SAY
|3+0+0+0+0
—
—
—
|3
—
—
—
|262.552 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|319,52844
—
—
—
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|5+0+0+0+0
5+0
10+0
—
|1
1
—
—
|262.625 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|319,49799
Dolmadı
Dolmadı
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|26+0+0+0+0
22+0
7+0
9+0
|26
6
5
—
|270.443 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|316,87196
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|76+0+0+0+0
68+0
59+0
59+0
|76
68
59
59
|272.853 (2023)
95.317 (2022)
127.769 (2021)
169.000 (2020)
|316,06670
409,88651
321,88053
342,90804
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|11+0+0+0+0
8+0
8+0
25+0
|5
2
2
—
|275.242 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|315,31113
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(%25 İndirimli)
|SAY
|31+0+0+0+0
34+0
—
—
|31
20
—
—
|280.977 (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)
|313,43259
Dolmadı
—
—
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|30+0+0+0+0
11+0
—
—
|26
11
—
—
|282.476 (2023)
209.882 (2022)
— (2021)
— (2020)
|312,95206
332,54748
—
—
|ADA KENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%25 İndirimli)
|SAY
|25+0+0+0+0
—
—
—
|1
—
—
—
|283.712 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|312,56700
—
—
—
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|81+0+0+0+0
73+0
—
—
|81
73
—
—
|285.927 (2023)
266.961 (2022)
— (2021)
— (2020)
|311,87350
309,07175
—
—
|KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(KONYA) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(Ücretli)
|SAY
|6+0+0+0+0
—
—
—
|2
—
—
—
|288.474 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|311,09190
—
—
—
|ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|20+0+0+0+0
8+0
42+0
34+0
|9
8
15
34
|289.276 (2023)
199.103 (2022)
Dolmadı (2021)
261.000 (2020)
|310,84722
337,71757
Dolmadı
297,00850
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(Ücretli)
|SAY
|9+0+0+0+0
—
—
—
|9
—
—
—
|289.660 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|310,72666
—
—
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Yazılım Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|27+0+0+0+0
31+0
25+0
—
|6
1
—
—
|291.057 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|310,29411
Dolmadı
Dolmadı
—
|TED ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|47+0+0+0+0
20+0
5+0
—
|29
20
5
—
|291.214 (2023)
126.297 (2022)
130.002 (2021)
— (2020)
|310,25012
383,09823
320,37470
—
|ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|18+0+0+0+0
25+0
34+0
—
|18
23
7
—
|291.247 (2023)
298.942 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|310,24162
298,28167
Dolmadı
—
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Bucak Teknoloji Fakültesi
(BURDUR) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|15+1+0+0+0
15+1
15+1
15+1
|16
16
16
16
|293.120 (2023)
291.870 (2022)
298.857 (2021)
269.000 (2020)
|309,67701
300,55470
248,14720
294,15856
|KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(KONYA) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|28+0+0+0+0
—
—
—
|22
—
—
—
|293.811 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|309,47090
—
—
—
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|4+0+0+0+0
—
—
—
|4
—
—
—
|294.793 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|309,19697
—
—
—
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|42+0+0+0+0
42+0
42+0
38+0
|13
42
42
38
|295.538 (2023)
222.293 (2022)
263.460 (2021)
266.000 (2020)
|308,98344
326,90569
258,50909
295,18065
|TOROS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|42+0+0+0+0
—
—
—
|5
—
—
—
|295.739 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|308,92215
—
—
—
|BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|9+0+0+0+0
6+0
—
—
|4
1
—
—
|296.690 (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)
|308,63255
Dolmadı
—
—
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|19+0+0+0+0
—
—
—
|14
—
—
—
|297.029 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|308,53181
—
—
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|24+1+0+0+6
20+1
18+1
18+1
|31
21
19
19
|297.450 (2023)
299.696 (2022)
277.878 (2021)
298.000 (2020)
|308,41080
298,03350
254,08519
283,66909
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|27+0+0+0+0
20+0
15+0
—
|27
20
15
—
|297.557 (2023)
209.727 (2022)
246.720 (2021)
— (2020)
|308,38114
332,62022
263,99028
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(%25 İndirimli)
|SAY
|29+0+0+0+0
—
—
—
|7
—
—
—
|297.703 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|308,33503
—
—
—
|RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10+0+0+0+0
10+0
3+0
5+0
|10
4
2
—
|298.256 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|308,17349
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|20+0+0+0+0
20+0
20+0
—
|17
1
1
—
|298.338 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|308,15203
Dolmadı
Dolmadı
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.)
(İÖ)(Ücretli)
|SAY
|18+1+0+0+5
18+1
16+1
16+1
|24
19
17
17
|298.931 (2023)
269.981 (2022)
231.481 (2021)
261.000 (2020)
|307,96531
308,00012
269,42399
297,30588
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|93+0+0+0+0
85+0
—
—
|93
85
—
—
|299.765 (2023)
262.813 (2022)
— (2021)
— (2020)
|307,72898
310,56149
—
—
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|12+0+0+0+0
12+0
12+0
14+0
|6
3
2
—
|299.836 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|307,70785
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|51+0+0+0+0
30+0
3+0
2+0
|16
30
3
2
|299.934 (2023)
268.833 (2022)
158.234 (2021)
163.000 (2020)
|307,67758
308,41597
302,96265
346,58556
|ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(Ücretli)
|SAY
|2+0+0+0+0
—
—
—
|—
—
—
—
|— (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|—
—
—
—
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|6+0+0+0+0
—
—
—
|—
—
—
—
|— (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|—
—
—
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(Ücretli)
|SAY
|31+0+0+0+0
—
—
—
|—
—
—
—
|— (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|—
—
—
—
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KIRKLARELİ) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0+0+0+0
1+0
2+0
2+0
|—
1
—
1
|— (2023)
87.521 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|—
417,19608
Dolmadı
Dolmadı
|RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|6+0+0+0+0
5+0
—
—
|—
—
—
—
|— (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)
|—
Dolmadı
—
—
|RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|4+0+0+0+0
5+0
—
—
|—
—
—
—
|— (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)
|—
Dolmadı
—
—
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|SAY
|2+0+0+0+0
2+0
2+0
—
|—
2
—
—
|— (2023)
124.816 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|—
384,30718
Dolmadı
—