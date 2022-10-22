YDS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2022 YDS sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM AİS ekranı! İşte sınav süresi ve soru sayısı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS 2022/2 tarihi geldi! Özellikle yüksek lisans için adayların yabancı dil seviyelerini kanıtlamak amacıyla tercih ettikleri sınav yılın belli dönemlerinde, farklı diller için gerçekleşiyor. Sınavdan önce hazırlıklarını tamamlayan adaylar YDS sınav giriş belgesi alma ÖSYM AİS ekranını ziyaret ediyor. Bu hafta sonu gerçekleşmesi beklenen sınavla ilgili olarak sınav süresi, soru sayısı, başlangıç ve bitiş saati sorgulanmaya başladı. Peki, YDS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek, kaç soru? İşte, yabancı dil sınavı hakkında tüm merak edilenler…