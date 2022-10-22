YDS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2022 YDS sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM AİS ekranı! İşte sınav süresi ve soru sayısı

YDS 2022 sınav günü geldi. Yüksek lisans programlarına giriş, işe alımlar, eğitime uygunluğu kanıtlama gibi sebeplerle tercih edilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın bu yıl ikincisi düzenleniyor. YDS saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika, kaç soru gibi araştırmalar hız kazandı. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda belirlenen saatten sonra salonlara giriş yapılamayacak. İşte, 2022 YDS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!