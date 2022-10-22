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Haberler Yaşam YDS sonuçları için ÖSYM tarih verdi! 2022 YDS/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte o tarih!
Giriş Tarihi: 22.10.2022 18:42 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022 18:43

YDS sonuçları için ÖSYM tarih verdi! 2022 YDS/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte o tarih!

Yarın düzenlenecek olan YDS sınav sonuçları için araştırmalar da hız kazanıyor. Sınava katılım sağlayan adaylar sonuç tarihi için ÖSYM'den bir açıklama bulunup bulunmadığını merak ediyor. Bu noktada ise "2022 YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen sınava çeşitli sebeplerle yabancı dil puanına ihtiyaç duyan vatandaşlar katılım sağladı. Peki, YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

YDS sonuçları için ÖSYM tarih verdi! 2022 YDS/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte o tarih!

Yarın gerçekleşen Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) için sonuç tarihine ilişkin araştırmalar hızlandı. Adaylar, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak ve kaç günde açıklanır gibi sorgularla ÖSYM'den gelecek açıklamaları takip ediyor. Kurumun sınav takvimine göre sonuç tarihi belli olurken, 2021 YDS sonuç sorgulama ekranı heyecanla takip ediliyor. İşte konuya dair merak edilenlerin yanıtı.

YDS sonuçları için ÖSYM tarih verdi! 2022 YDS/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte o tarih!

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre; 23 Ekim tarihinde düzenlenen YDS/2 sınavına ilişkin sonuçlar 8 Kasım tarihinde erişime açılacak.

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YDS sonuçları için ÖSYM tarih verdi! 2022 YDS/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte o tarih!

YDS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2022 YDS/2 sınavı 23 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleşecek. Sınav, saat 10.15'te başlayacak.

Ancak adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına ve salonlarına alınmayacak.

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.

YDS sonuçları için ÖSYM tarih verdi! 2022 YDS/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte o tarih!

YDS SINAV YERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sınava giriş belgeleri ÖSYM AİS üzerinden adaylarla paylaşılır.

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