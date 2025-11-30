Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi ile 2025 YDS sonuç tarihi
Giriş Tarihi: 30.11.2025 15:29 Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 15:31

Lisansüstü eğitim ya da kamu kurumlarında istihdam gibi sebeplerle yabancı dil yeterliliğini ispat etmek isteyen adaylar 16 Kasım'da YDS/2 için ter döktü. Sınav sonuçları için bekleyişi sürdüren adaylar, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla takvimi inceliyor. İşte ÖSYM takvimi ile 2025 YDS sonuç tarihi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen YDS/2 (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar YDS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla ÖSYM takvimini araştırmaya şimdiden başladı. İşte 2025 YDS sonuç tarihi ile merak edilenlerin yanıtı;

2025 YDS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin 2025 yılı takvimine göre YDS/2 sonuçları 5 Aralık tarihinde açıklanacak.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

YDS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ÖSYM mevzuatına göre YDS puanı 5 yıl boyunca kullanılabilmektedir.

YDS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.