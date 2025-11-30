Haberler
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi ile 2025 YDS sonuç tarihi
Giriş Tarihi: 30.11.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 15:31
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi ile 2025 YDS sonuç tarihi
Lisansüstü eğitim ya da kamu kurumlarında istihdam gibi sebeplerle yabancı dil yeterliliğini ispat etmek isteyen adaylar 16 Kasım'da YDS/2 için ter döktü. Sınav sonuçları için bekleyişi sürdüren adaylar, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla takvimi inceliyor. İşte ÖSYM takvimi ile 2025 YDS sonuç tarihi.