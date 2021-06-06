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Haberler Yaşam Yedi Bela Hüsnü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yedi Bela Hüsnü nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 06.06.2021 15:28 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 15:28

nedir, oyuncuları kimler? ?

Televizyon yayın akışında bu akşam yayınlanacak filmler arasında Yedi Bela Hüsnü filmi dikkat çekiyor. Kemal Sunal'ın sevilen yapımlarından nedir, oyuncuları kimler sorularıyla inceleniyor. , başrollerde kimler yer alıyor konuları da merak ediliyor. Kemal Sunal, Oya Aydoğan, Ali Şen gibi isimlerin başrolleri paylaştığı film bu akşam Show TV'de ekrana gelecek.

Yedi Bela Hüsnü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yedi Bela Hüsnü nerede çekildi?

Sevilen Türk filmlerinden Yedi Bela Hüsnü filmi bu akşam televizyonda izleyiciyle buluşacak. 1982 yapımı film, nedir, oyuncuları kimler gibi sorularla araştırılıyor. sorusu da bu bağlamda cevap arıyor. Hüsnü'nün Hüsniye'ye aşkı ve maceraları bu akşam Show TV'de ekrana gelecek.

Yedi Bela Hüsnü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yedi Bela Hüsnü nerede çekildi?

YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİ KONUSU

Filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Hüsnü karakteri, mahallenin en güzel kızı olan Hüsniye'ye aşık olur. Fakat Hüsniye onunla ilgilenmez. Bunun üzerine Hüsnü onun kalbini kazanabilmek için Cemal'den yardım ister. Cemal'in verdiği taktiklerle Hüsniye'nin ilgisini kazanamaz. Bu sırada, Hüsniye'nin mahallesinin tüm tapuları Malik'e geçer. Türlü kurnazlıklarla mahalleliyi zor duruma sokan Malik, mahallelinin kısa sürede evlerini terk etmesini ister.

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Yedi Bela Hüsnü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yedi Bela Hüsnü nerede çekildi?

YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Böylece Hüsnü'nün beklediği fırsat ayağına gelir ve kabadayı kılığına girerek hem mahalleyi kurtarmayı hem de Hüsniye'nin gönlünü kazanmayı planlar. Ancak hal ve hareketleriyle başını belaya sokan Hüsnü, kiralık katil tarafından takibe alınır. Hüsnü bu zor durumdan nasıl kurtulacak? Hüsniye'nin kalbini kazanabilecek mi?

YEDİ BELA HÜSNÜ NEREDE ÇEKİLDİ?

1982 yılında vizyona giren filmin çekimleri İstanbul'un Levent semtinde çekilmiştir.

Yedi Bela Hüsnü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yedi Bela Hüsnü nerede çekildi?

YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal/ Hüsnü

Oya Aydoğan/ Hüsniye

Şevket Altuğ/ Cemal

Ali Şen/ Malik

Atilla Ergün/ Necati

Nermin Denizci/ Fatma

Belkıs Dilligil/ Makbule

Yaşar Şener/ Bakkal Fehmi

Hakkı Kıvanç/ Kahveci Musa

Ajlan Altuğ/ Manav Rasim

Süheyl Eğriboz/ Rüstem

Ünal Gürel/ Karamürselli Deli Hamdi

Erdoğan Seren/ Reşat

Selahattin Fırat/ Suat

Rıza Pekkutsal/ Berber Latif

Muzaffer Cıvan/ Yadigar

Celal Yonat/ Malik'in adamı

Muhteşem Durukan/ Malik'in adamı

Sönmez Yıkılmaz/ Malik'in adamı

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