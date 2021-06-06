Yedi Bela Hüsnü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yedi Bela Hüsnü nerede çekildi?

YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİ OYUNCULARI
Kemal Sunal/ Hüsnü
Oya Aydoğan/ Hüsniye
Şevket Altuğ/ Cemal
Ali Şen/ Malik
Atilla Ergün/ Necati
Nermin Denizci/ Fatma
Belkıs Dilligil/ Makbule
Yaşar Şener/ Bakkal Fehmi
Hakkı Kıvanç/ Kahveci Musa
Ajlan Altuğ/ Manav Rasim
Süheyl Eğriboz/ Rüstem
Ünal Gürel/ Karamürselli Deli Hamdi
Erdoğan Seren/ Reşat
Selahattin Fırat/ Suat
Rıza Pekkutsal/ Berber Latif
Muzaffer Cıvan/ Yadigar
Celal Yonat/ Malik'in adamı
Muhteşem Durukan/ Malik'in adamı
Sönmez Yıkılmaz/ Malik'in adamı