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Haberler Yaşam Yediği tek lokma tatlı saniyeler içinde ölümüne sebep oldu! Pastane sahibi yargılanıyor...
Giriş Tarihi: 17.01.2024 15:40 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 15:42

Yediği tek lokma tatlı saniyeler içinde ölümüne sebep oldu! Pastane sahibi yargılanıyor...

Şiddetli süt ürünleri alerjisi olan bir kadın, "vegan tiramisu" sebebiyle hayatını aniden kaybetti. Yaşananlar, tüm dünyada büyük tepki çekti ve nasıl olur da bir kadının tiramisu sebebiyle hayatını kaybettiğine dair önemli soru işaretleri ortaya çıktı.

Yediği tek lokma tatlı saniyeler içinde ölümüne sebep oldu! Pastane sahibi yargılanıyor...

Anna Bellisario, İtalya'nın Milano kentinde bir fast food restoranında yemek yiyordu ve bir dilim tiramisu yedikten sonra anafilaktik şoka girdi.

Yediği tek lokma tatlı saniyeler içinde ölümüne sebep oldu! Pastane sahibi yargılanıyor...

Günlerce hastanede yaşam mücadelesi verdikten sonra 5 Şubat'ta hayatını kaybeden genç kadının ölümüyle ilgili şimdi iki kadın soruşturma altında.

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Yediği tek lokma tatlı saniyeler içinde ölümüne sebep oldu! Pastane sahibi yargılanıyor...

Söz konusu kadınlar, Anna'nın yemek yediği restoranın ihtiyacını karşılayan pastaneyi ve İtalya'deki diğer 62 restoranı işletiyor. Çiftin, süt içeren tatlılardan birinin faturasını veya vegan hamur işlerini 'karıştırmış' olabileceği düşünülüyor.

Yediği tek lokma tatlı saniyeler içinde ölümüne sebep oldu! Pastane sahibi yargılanıyor...

Soruşturmanın yargıcı, Fiammetta Modica'nın "vicdansızlığın endişe verici tablosu" olarak nitelendirdiği davada şirket, pastanedeki iki üretim hattını karıştırmakla suçlanıyor. Anna'nın tiramisu etiketini kontrol ettiği ancak tatlıyı yemeden önce 'daha fazla bilgi' istediği bildirildi.

Yediği tek lokma tatlı saniyeler içinde ölümüne sebep oldu! Pastane sahibi yargılanıyor...

Yemeğin tamamen temiz olduğu söylendikten sonra, sadece iki kaşık dolusu yemekten sonra kusmaya başladı, ancak daha sonra bilincini kaybederek hastaneye kaldırıldı.

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