Haberler Yaşam Yediği tek lokma tatlı saniyeler içinde ölümüne sebep oldu! Pastane sahibi yargılanıyor...

Giriş Tarihi: 17.01.2024 15:40 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 15:42

Yediği tek lokma tatlı saniyeler içinde ölümüne sebep oldu! Pastane sahibi yargılanıyor...

Şiddetli süt ürünleri alerjisi olan bir kadın, "vegan tiramisu" sebebiyle hayatını aniden kaybetti. Yaşananlar, tüm dünyada büyük tepki çekti ve nasıl olur da bir kadının tiramisu sebebiyle hayatını kaybettiğine dair önemli soru işaretleri ortaya çıktı.