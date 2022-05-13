Galatasaraylı eski futbolcu Savaş Koç'un kızı Almanya'da verdiği pozlarla gündeme oturdu. Ünlü bir erkek dergisine verdiği pozların ardından konuşulan isim hakkında Yeliz Koç kimdir? sorusu yanıt arıyor. Uzun yıllardır Almanya'da hayatını sürdüren ünlü isim dergide verdiği olay pozlar hakkında "Rüyamdı" dedi. Almanyalı bir oyuncu ile birlikte olan Yeliz Koç fotoğrafları hakkında babası Savaş Koç'un tepkisi üzerine de konuştu. Peki, Yeliz Koç kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Yeliz Koç kimdir sorusunun cevabı…