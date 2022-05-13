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Haberler Yaşam YELİZ KOÇ KİMDİR? Galatasaraylı eski futbolcu Savaş Koç'un kızı Yeliz Koç kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 13.05.2022 16:02 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 16:04

YELİZ KOÇ KİMDİR? Galatasaraylı eski futbolcu Savaş Koç'un kızı Yeliz Koç kaç yaşında, nereli?

Galatasaraylı eski futbolcu Savaş Koç'un kızı Almanya'da verdiği pozlarla gündeme oturdu. Ünlü bir erkek dergisine verdiği pozların ardından konuşulan isim hakkında Yeliz Koç kimdir? sorusu yanıt arıyor. Uzun yıllardır Almanya'da hayatını sürdüren ünlü isim dergide verdiği olay pozlar hakkında "Rüyamdı" dedi. Almanyalı bir oyuncu ile birlikte olan Yeliz Koç fotoğrafları hakkında babası Savaş Koç'un tepkisi üzerine de konuştu. Peki, Yeliz Koç kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Yeliz Koç kimdir sorusunun cevabı…

YELİZ KOÇ KİMDİR? Galatasaraylı eski futbolcu Savaş Koç’un kızı Yeliz Koç kaç yaşında, nereli?

Yeliz Koç kimdir sorusu bugün gündemdeki yerini aldı. Almanya'da yaşamını devam ettiren Galatasaraylı eski futbolcu Savaş Koç'un kızı, dünyaca ünlü bir erkek dergisine verdiği pozlarla ses getirdi. Hemen ardından sorgulanmaya başlayan Yeliz Koç kimdir? sorusu merak konusu oldu. Yeliz Koç fotoğrafları ile hem Türkiye'de hem de Almanya'da gündeme oturdu. Peki, Yeliz Koç kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte yanıtlar…

YELİZ KOÇ KİMDİR? Galatasaraylı eski futbolcu Savaş Koç’un kızı Yeliz Koç kaç yaşında, nereli?

YELİZ KOÇ KİMDİR?

3 Kasım 1993 tarihinde Hannover'de doğan Yeliz Koç babası Savaş Koç'un ailesinin Almanya'ya göç etmesiyle burada bir hayat sürüyor.

Büyük Savaş lakabıyla hatırlanan eski futbolcunun kızı Yeliz Koç'un annesi Almandır. Liseden mezun olduktan sonra kozmetik ve sağlık sektöründe çalışan ünlü isim daha sonra dünyayı gezmeye vakit ayırmıştır.

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YELİZ KOÇ KİMDİR? Galatasaraylı eski futbolcu Savaş Koç’un kızı Yeliz Koç kaç yaşında, nereli?

Güzellik ve makyaj üzerine eğitim alan Yeliz Koç, adını Almanya'da RTL kanalında yayınlanan 'Der Bachelor' isimli evlendirme programında duyurdu. Yarışmadaki olaylarıyla gündemde olan Yeliz Koç sevgilisi Jimi Blue Ochsenknecht'den bir çocuk sahibi olmuştur.

YELİZ KOÇ KİMDİR? Galatasaraylı eski futbolcu Savaş Koç’un kızı Yeliz Koç kaç yaşında, nereli?

YELİZ KOÇ FOTOĞRAFLAR İÇİN "RÜYAMDI" DEDİ

Babası Savaş Koç'un henüz haberinin olmadığını ancak gurur duyacağını tahmin ettiğini söyleyen Yeliz Koç fotoğraflar için; "Her zaman benim rüyamdı. Şiddetli tepkiler geleceğini biliyorum. Ama özellikle de hangi milletten olursan ol, insanın arzu ettiği şeyi yapabileceğini göstermek istedim" dedi.

YELİZ KOÇ KİMDİR? Galatasaraylı eski futbolcu Savaş Koç’un kızı Yeliz Koç kaç yaşında, nereli?

SAVAŞ KOÇ KİMDİR?

Ankara'da dünya'ya geldi ve çocuk yaşda ailesiyle beraber işçi ailesi olarak Almanya'ya göç etti. Burada yöresel amatör ekiplerinin altyapılarında futbol oynadı ve daha sonra Türk göçmenler tarafından kurulan Münih Türkgücü'nün altyapısına geçti.

Süratli olduğu ve sert şutlar attığı söylenir. 1986-1987 sezonunun sonunda Galatasaray 14 yıl aradan sonra şampiyon oldu ve Savaş bu başarıda özellikle Malatyaspor'a sıfırdan attığı golle katkı sağladı.

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