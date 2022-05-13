SAVAŞ KOÇ KİMDİR?

Ankara'da dünya'ya geldi ve çocuk yaşda ailesiyle beraber işçi ailesi olarak Almanya'ya göç etti. Burada yöresel amatör ekiplerinin altyapılarında futbol oynadı ve daha sonra Türk göçmenler tarafından kurulan Münih Türkgücü'nün altyapısına geçti.

Süratli olduğu ve sert şutlar attığı söylenir. 1986-1987 sezonunun sonunda Galatasaray 14 yıl aradan sonra şampiyon oldu ve Savaş bu başarıda özellikle Malatyaspor'a sıfırdan attığı golle katkı sağladı.