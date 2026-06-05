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Yemekteyiz 1-5 Haziran 2026 Hafta Finali | Zuhal Topal'la Yemekteyiz büyük ödülün sahibi kim oldu?
Giriş Tarihi: 05.06.2026 13:41
Yemekteyiz 1-5 Haziran 2026 Hafta Finali | Zuhal Topal'la Yemekteyiz büyük ödülün sahibi kim oldu?
TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 1-5 Haziran 2026 hafta finali, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Yarışmacıların bugüne kadar aldıkları puanlar sonrasında 200 bin TL'yi alacak kişi belli olacak. Büyük ödülün sahibi yapılan değerlendirmelerle belli olacak. İşte, 5 Haziran 2026 Cuma Yemekteyiz hafta finalinden detaylar...