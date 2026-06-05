Yemekteyiz 1-5 Haziran 2026 Hafta Finali | Zuhal Topal’la Yemekteyiz büyük ödülün sahibi kim oldu?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finali için geri sayım sona eriyor. Haftanın son gününde yapılan puanlamalar, yarışmanın kazananı ve sonucunu belirleyecek. Günün sonunda yapılan toplu değerlendirme ile birlikte Zuhal Topal'ın verdiği kritik oylar Yemekteyiz sonuç tablosunu tamamen değiştirebiliyor.