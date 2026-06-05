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Haberler Yaşam Yemekteyiz 1-5 Haziran 2026 Hafta Finali | Zuhal Topal'la Yemekteyiz büyük ödülün sahibi kim oldu?
Giriş Tarihi: 05.06.2026 13:41

Yemekteyiz 1-5 Haziran 2026 Hafta Finali | Zuhal Topal'la Yemekteyiz büyük ödülün sahibi kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 1-5 Haziran 2026 hafta finali, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Yarışmacıların bugüne kadar aldıkları puanlar sonrasında 200 bin TL'yi alacak kişi belli olacak. Büyük ödülün sahibi yapılan değerlendirmelerle belli olacak. İşte, 5 Haziran 2026 Cuma Yemekteyiz hafta finalinden detaylar...

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Yemekteyiz 1-5 Haziran 2026 Hafta Finali | Zuhal Topal’la Yemekteyiz büyük ödülün sahibi kim oldu?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finali için geri sayım sona eriyor. Haftanın son gününde yapılan puanlamalar, yarışmanın kazananı ve sonucunu belirleyecek. Günün sonunda yapılan toplu değerlendirme ile birlikte Zuhal Topal'ın verdiği kritik oylar Yemekteyiz sonuç tablosunu tamamen değiştirebiliyor.

Yemekteyiz 1-5 Haziran 2026 Hafta Finali | Zuhal Topal’la Yemekteyiz büyük ödülün sahibi kim oldu?

YEMEKTEYİZ HAFTANIN KAZANANI KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 1-5 Haziran 2026 haftanın birincisi henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimiz güncellenecektir.

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Yemekteyiz 1-5 Haziran 2026 Hafta Finali | Zuhal Topal’la Yemekteyiz büyük ödülün sahibi kim oldu?

YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

İbrahim Elibaldenli

Dilara Çetin

Nilüfer Tayık Keskin

Baran Boztepe

Fatma Yetkin Kavlak

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Yemekteyiz 1-5 Haziran 2026 Hafta Finali | Zuhal Topal’la Yemekteyiz büyük ödülün sahibi kim oldu?

YEMEKTEYİZ KAZANAN NASIL BELİRLENİYOR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın kazananı, yarışmacıların birbirlerine verdikleri puanlar ve finalde Zuhal Topal'ın eklediği puanlarla belirleniyor.

Haftanın sonunda en yüksek toplam puanı alan yarışmacı büyük ödülün sahibi oluyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#YEMEKTEYİZ

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