KAZANAN YARIŞMACI AÇIKLANDI! TV8 ile 13 Haziran 2025 Yemekteyiz kim kazandı, 150 Bin TL büyük ödül kimin oldu?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de hafta finali heyecanı yaşanıyor. Tüm hafta boyunca birbirinden lezzetli yemekler yapan yarışmacılardan bir isim haftanın en yüksek puanıyla 150 Bin TL'nin sahibi oluyor. Peki, Yemekteyiz'de kim birinci oldu, büyük ödülü kim aldı, hangi yarışmacı? İşte, hafta finalinde son durum!