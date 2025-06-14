Türkiye'nin en iyi haber sitesi
KAZANAN YARIŞMACI AÇIKLANDI! TV8 ile 13 Haziran 2025 Yemekteyiz kim kazandı, 150 Bin TL büyük ödül kimin oldu?
Giriş Tarihi: 14.06.2025 00:08 Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 16:22

KAZANAN YARIŞMACI AÇIKLANDI! TV8 ile 13 Haziran 2025 Yemekteyiz kim kazandı, 150 Bin TL büyük ödül kimin oldu?

TV8'de hafta içi her gün ekrana gelen Yemekteyiz de hafta finali yaşanıyor. 9 - 13 Haziran haftasında kıyasıya bir mücadele içinde olan yarışmacılardan bir isim bugünkü finalde büyük ödülün kazananı olacak. Zuhal Topal'ın sunuculuğunda ekrana gelen yapıma her hafta birbirinden renkli yarışmacılar dahil oluyor. Peki, TV8 ile Yemekteyiz'de bugün kim birinci oldu, büyük ödülü kim aldı? İşte, detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de hafta finali heyecanı yaşanıyor. Tüm hafta boyunca birbirinden lezzetli yemekler yapan yarışmacılardan bir isim haftanın en yüksek puanıyla 150 Bin TL'nin sahibi oluyor. Peki, Yemekteyiz'de kim birinci oldu, büyük ödülü kim aldı, hangi yarışmacı? İşte, hafta finalinde son durum!

YEMEKTEYİZ HAFTA FİNALİ 13 HAZİRAN 2025

Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Yemekteyiz yarışma programı, 13 Haziran 2025 Cuma günü hafta finali ile ekranlarda yerini alıyor.

Hafta içi her gün yayınlanan programda, bugün haftanın final heyecanı yaşanıyor. Bölüm sonunda hafta başından bu yana en yüksek puanı alan isim birinci oluyor.

İşte, haftanın birincisi;

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı KÜBRA oldu.

YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI

  • Kübra
  • Neşe
  • Funda
  • Serkan
  • Oğuzhan
