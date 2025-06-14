Haberler
KAZANAN YARIŞMACI AÇIKLANDI! TV8 ile 13 Haziran 2025 Yemekteyiz kim kazandı, 150 Bin TL büyük ödül kimin oldu?
Giriş Tarihi: 14.06.2025 00:08
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 16:22
TV8'de hafta içi her gün ekrana gelen Yemekteyiz de hafta finali yaşanıyor. 9 - 13 Haziran haftasında kıyasıya bir mücadele içinde olan yarışmacılardan bir isim bugünkü finalde büyük ödülün kazananı olacak. Zuhal Topal'ın sunuculuğunda ekrana gelen yapıma her hafta birbirinden renkli yarışmacılar dahil oluyor. Peki, TV8 ile Yemekteyiz'de bugün kim birinci oldu, büyük ödülü kim aldı? İşte, detaylar...