YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 30 Ağustos Zuhal Topla’la Yemekteyiz birincisi hangi yarışmacı oldu?Belli oldu!

YEMEKTEYİZ BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in büyük ödülü bu sezon için 150 bin lira oldu. 5 yarışmacının puanlaması ve Zuhal Topal'ın son oylaması ile kazanan yarışmacı cuma günü büyük ödülü alacak.