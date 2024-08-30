Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 30.08.2024 20:06 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 20:10

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 30 Ağustos Zuhal Topla’la Yemekteyiz birincisi hangi yarışmacı oldu?Belli oldu!

Yemekteyiz hafta birincisi her hafta Cuma günü TV8 ekranlarında belli oluyor. Hafta içi her gün yayınlanan yarışmada, büyük ödül haftanın finalinde sahibini buluyor. Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen programda, yarışmacılar en iyi yemekleri yaparak büyük ödülü almak istiyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu, 150 bin TL'lik ödülün sahibi kim oldu? İşte, haftanın birincisi

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 30 Ağustos Zuhal Topla’la Yemekteyiz birincisi hangi yarışmacı oldu?Belli oldu!

Yemekteyiz yeni sezonuyla ekranlara geliyor. Bu sezonda 150 bin TL'lik büyük ödül Cuma günleri sahibini buluyor. Puan durumuna göre haftanın finalinde en yüksek puanı alan ödülün kazanını olacak. İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 30 Ağustos Zuhal Topla’la Yemekteyiz birincisi hangi yarışmacı oldu?Belli oldu!

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Yemekteyiz yarışma programı, 30 Ağustos 2024 Cuma günü hafta finali ile ekranlarda yerini alıyor.

Hafta içi her gün yayınlanan programda, bugün haftanın final heyecanı yaşanıyor. Bölüm sonunda hafta başından bu yana en yüksek puanı alan isim birinci oluyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 30 Ağustos Zuhal Topla’la Yemekteyiz birincisi hangi yarışmacı oldu?Belli oldu!

Zuhal Topal'ın sunumu ile ekranlara gelen programda büyük ödül 150 bin TL'yi kazanan isim Ülkü Hanım oldu.

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 30 Ağustos Zuhal Topla’la Yemekteyiz birincisi hangi yarışmacı oldu?Belli oldu!

YEMEKTEYİZ BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in büyük ödülü bu sezon için 150 bin lira oldu. 5 yarışmacının puanlaması ve Zuhal Topal'ın son oylaması ile kazanan yarışmacı cuma günü büyük ödülü alacak.

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 30 Ağustos Zuhal Topla’la Yemekteyiz birincisi hangi yarışmacı oldu?Belli oldu!

YEMEKTEYİZ 30 AĞUSTOS CUMA PUAN DURUMU

Leyla: 25

İvan:24

Gönül:22

Ülkü:28

Emre:24

SON DAKİKA