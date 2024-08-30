Giriş Tarihi: 30.08.2024 20:06
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024
20:10
YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 30 Ağustos Zuhal Topla’la Yemekteyiz birincisi hangi yarışmacı oldu?Belli oldu!
Yemekteyiz hafta birincisi her hafta Cuma günü TV8 ekranlarında belli oluyor. Hafta içi her gün yayınlanan yarışmada, büyük ödül haftanın finalinde sahibini buluyor. Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen programda, yarışmacılar en iyi yemekleri yaparak büyük ödülü almak istiyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu, 150 bin TL'lik ödülün sahibi kim oldu? İşte, haftanın birincisi