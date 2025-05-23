YEMEKTEYİZ’DE BÜYÜK FİNAL! Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? İşte büyük ödülün sahibi

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında heyecan dolu anlar tüm hızıyla sürüyor. Haftanın final gününde mutfağa Meryem Dündar giriyor. Kendisinden beklenen 2,5 saatlik sürede menüsünü tamamlaması ve lezzetleriyle rakiplerinden tam not alması. Gün sonunda diğer yarışmacıların vereceği puanlar, Meryem Hanım'ın performansını belirleyecek. Haftanın sonunda ise sunucu Zuhal Topal'ın da puanlamasıyla birlikte haftanın birincisi belli olacak ve büyük ödül sahibini bulacak. Peki, Yemekteyiz'de kim kazandı,150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi kim oldu? İşte detaylar...