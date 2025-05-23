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YEMEKTEYİZ'DE BÜYÜK FİNAL! Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? İşte büyük ödülün sahibi
Giriş Tarihi: 23.05.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025
13:36
YEMEKTEYİZ'DE BÜYÜK FİNAL! Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? İşte büyük ödülün sahibi
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında heyecan tüm hızıyla sürüyor! Her gün farklı yarışmacılarla izleyici karşısına çıkan yarışmada, haftanın final gününde mutfağa Meryem Dündar giriyor. Haftanın en deneyimli isimlerinden biri olan Meryem Hanım'ın menüsü ve sunumu büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Yemekteyiz'de kim kazandı,150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi kim oldu?