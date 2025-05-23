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Giriş Tarihi: 23.05.2025 13:36 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 13:36

YEMEKTEYİZ'DE BÜYÜK FİNAL! Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? İşte büyük ödülün sahibi

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında heyecan tüm hızıyla sürüyor! Her gün farklı yarışmacılarla izleyici karşısına çıkan yarışmada, haftanın final gününde mutfağa Meryem Dündar giriyor. Haftanın en deneyimli isimlerinden biri olan Meryem Hanım'ın menüsü ve sunumu büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Yemekteyiz'de kim kazandı,150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi kim oldu?

YEMEKTEYİZ’DE BÜYÜK FİNAL! Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? İşte büyük ödülün sahibi

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında heyecan dolu anlar tüm hızıyla sürüyor. Haftanın final gününde mutfağa Meryem Dündar giriyor. Kendisinden beklenen 2,5 saatlik sürede menüsünü tamamlaması ve lezzetleriyle rakiplerinden tam not alması. Gün sonunda diğer yarışmacıların vereceği puanlar, Meryem Hanım'ın performansını belirleyecek. Haftanın sonunda ise sunucu Zuhal Topal'ın da puanlamasıyla birlikte haftanın birincisi belli olacak ve büyük ödül sahibini bulacak. Peki, Yemekteyiz'de kim kazandı,150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi kim oldu? İşte detaylar...

YEMEKTEYİZ’DE BÜYÜK FİNAL! Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? İşte büyük ödülün sahibi

YEMEKTEYİZ'DE FİNAL HEYECANI!

TV8'in sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz, 23 Mayıs 2025 Cuma günü hafta finaliyle izleyicisiyle buluşuyor.

Hafta boyunca kıyasıya rekabetin sürdüğü programda bugün büyük final günü. Yarışmacıların hafta boyunca aldıkları puanlar değerlendirilerek, en yüksek puanı toplayan isim haftanın birincisi olacak.

İşte, haftanın birincisi;

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YEMEKTEYİZ’DE BÜYÜK FİNAL! Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? İşte büyük ödülün sahibi

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

23 Mayıs 2025 Cuma günü Yemekteyiz'de rakiplerinden daha fazla puan alarak 150.000 TL'lik büyük ödülü almaya hak kazanan yarışmacı belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

YEMEKTEYİZ’DE BÜYÜK FİNAL! Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? İşte büyük ödülün sahibi

23 MAYIS YEMEKTEYİZ PUAN TABLOSU

Eslem Islak -

Yavuz Tekin -

Çağla Benanoğlu -

Enes Yıldız -

Meryem Dündar -

YEMEKTEYİZ’DE BÜYÜK FİNAL! Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? İşte büyük ödülün sahibi
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